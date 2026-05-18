"โบว์ เมลดา" ไม่คิดไม่ฝัน จะได้รางวัลนาฏราช สุดภูมิใจจากนี้จะทำผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้น

"โบว์ เมลดา" เป็นปลื้มได้รางวัลนาฎราชนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมครั้งแรก คืนนี้เตรียมเอาไปนอนกอดด้วย ถือเอาเรื่อง "คุณพี่เจ้าขาฯ" เป็นละครมาสเตอร์พีซของตัวเอง เผยเป็นห่วง "อาเล็ก" ไปเดินงานคานส์ แอบมีกังวล เพราะไม่รู้มาก่อนว่าต้องไปเดินด้วย พร้อมบอกยังไงก็ยังไม่มีการแต่งงานในเร็วๆ นี้ บอกตั้งใจอายุ 35 จะมีลูก เพราะฉะนั้นอีก 3-4 ปีค่อยว่ากันเรื่องแต่งงาน
ปลื้มปลิ่มไม่น้อยเลย สำหรับนางเอกสาว "โบว์ เมลดา สุศรี" ที่มาคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวที นาฎราช ครั้งที่ 17 จากละครเรื่อง คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์ และเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวได้รางวัลจากเวทีนี้ด้วย ซึ่งโบว์บอกว่าจะเอารางวัลไปนอนกอดเลยคืนนี้ และยกให้ละครเรื่องนี้เป็นมาสเตอร์พีซของตนเลย
“ชื่อรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ละครและซีรีส์ (Long Form) ถามว่ามันดีใจขนาดไหน ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ เพราะเรามาปีแรกด้วย พอเขาประกาศเป็นชื่อเรา เรากำลังติดเล่นอยู่เลย ป้าแจ๋ว (ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์) ก็เลยบอกว่าขึ้นไปก็พูดว่าแขกผู้มีเกียรติก็ได้ เขียดผู้มีแกกไปเลย พูดไปเหอะ อ้าว ได้จริง คือเขาไม่ได้แจ้งว่าจะได้ เราแค่มาร่วมงานเฉยๆ แต่งตัวสวยๆ เลิศๆ ไป แล้วพอได้ก็เลย เอ้าเหรอ จริงป่าวเนี่ย"
"ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มานาฏราช และครั้งแรกที่ได้นาฏราชด้วย ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมากๆ พูดไม่ถูกเลยค่ะว่าเพราะอะไร ไม่รู้จริงๆ เพราะว่าละครเราเป็นละครคอมเมดี้ น่าจะเป็นเพราะว่าหลายๆ อย่างในวงการบันเทิงหรือว่าสังคมไทย ณ ตอนนี้มันเครียดมากๆ แล้วคนค่อนข้างย้อนดูเยอะในเรื่องนี้ หนูก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาวัดจากอะไร กรรมการอาจจะเอ็นดูในความตลกของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ว่าบทเรื่องนี้ป้าแจ๋วเองตั้งใจทำงานมากๆ เพราะว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โบว์ได้มีโอกาสได้รับรางวัลนี้"
"รางวัลนี้จะเป็นแรงใจหรือแรงผลักดันให้เราตั้งใจทำงานให้มากกว่าเดิมมากขึ้น เอาจริงๆ ในเรื่องคุณพี่เจ้าขา คาแรกเตอร์มันใกล้เคียงกับตัวเรา จนทุกคนมาบอกว่าโบว์เล่นเป็นตัวเอง แล้วป้าแจ๋วเคยพูดว่าการเล่นเป็นตัวเองมันไม่สามารถทำได้ เราก็คิดกันเยอะมากว่าจะเล่นยังไงให้มันไม่ใช่เรา อันนี้มันก็เป็นความยาก และเป็นความตั้งใจหนึ่งที่เราทำออกมาและประสบความสำเร็จ ก็เป็นมาสเตอร์พีซ ขอบคุณป้าแจ๋ว ขอบคุณพี่ดิวที่บอกป้าแจ๋วว่ายายโบว์ว่าง เอาโบว์ไปเล่นไหม (ยิ้ม)"
เตรียมเอารางวัลไปนอนกอดด้วยคืนนี้
"ยังค่ะ อวดแค่ว่าวันนี้สวย ฉันสวยนะ พอดีแฟนไปเดินคานส์ กำลังกลับเลยค่ะ ชีกำลังบินลงมารอ ก็อาจจะวิดีโอคอล อาจจะไม่ใช่เห็นหน้าเรา แต่เป็นคนนี้ (ชูรางวัล) ก็ต้องอวดกันหน่อย เดี๋ยวคืนนี้ (ชูรางวัล) ต้องนอนด้วยกัน อยากบอกอะไรพี่อาเล็กว่า ตอนนี้ โบว์ เมลดา มีรางวัลเป็นของตัวเองแล้วนะคะ นอกจากมีตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลแล้ว ยังมีรางวัลนาฏราช ตัวการันตีแล้วว่าเขาแรร์ไอเท็มจริงๆ"
"คืนนี้จะนอนกอดรางวัลเลย พูดจริงนะเนี่ย จะเอาไปตั้งที่หัวนอน เพราะว่าเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากๆ ก็ไม่คิดว่าจะได้ ตอนที่เราเห็นชื่อเรื่องคนอื่น เราก็โอ้โห เดี๋ยวค่อยเล่นหน้ารีแอ็กตอนเราไม่ได้แล้วกัน เรื่องถัดๆ ไปจะกดดันไหมเหรอ ตอนแรกไม่คิดเลย แต่ตอนนี้กดดันแล้ว คือเราก็ต้องทำผลงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ผู้ใหญ่เขาจะได้ให้โอกาสเราเรื่อยๆ เราก็พร้อมจะทำงานรับใช้ทุกท่านครับ"
ยอมรับเป็นห่วง "อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ" เพราะไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องไปเดินพรมแดงงานคานส์
"ก็คิดถึง เป็นห่วง เพราะว่าเป็นพรมแดงเวทีระดับโลกครั้งแรกของเขา เขาก็มีความประหม่าประมาณหนึ่ง มันมีแอ็กซิเดนท์ตรงที่ว่าไม่ได้ดีลว่าต้องเดิน ทุกอย่างมันไม่ค่อยพร้อม เราก็บอกว่าไม่ต้องคิดมาก ใครถ่ายก็ถ่าย ใครไม่ถ่ายก็เดินๆ ไป ไม่ถึงกับบรีฟหรอกค่ะ แค่ว่าเดินไปเหอะ มีความสุขกับการเจอผู้คนก็พอ ใครจะถ่ายเราก็โพสท่า ใครไม่ถ่ายก็ช่างมัน ไม่เป็นไรหรอก แต่หล่อนะ มองตรงไหนก็หล่อ หล่อมาก แต่ไม่รู้ว่าแบมแบมหรืออาเล็ก (หัวเราะ) อาเล็กสิ อาเล็กหล่อ"
บอกตั้งใจว่าอายุ 35 จะมีลูก แต่ยังไม่แต่งเร็วๆ นี้แน่นอน
"ก็อีก 5 ปี ตอนนี้ 29 กำลังจะ 30 อีก 5 ปีก็ 35 ก็ต้องคิดเรื่องมีลูกแล้วนะ 35 ต้องมีลูกแล้วหรือเปล่า คือจริงๆ ถ้าเป็นไปได้ มันเกิดเรื่องนั้นขึ้นจริงๆ ซึ่งเราไม่คาดหวัง ไม่ใช่เร็วๆ นี้นะคะ แค่คิดว่า 35 มันเป็นช่วงวัยที่คุณหมอเขาก็แจ้งมาว่าถ้าจะมีบุตร ก็ควรจะมีประมาณอายุเท่านั้น ที่จะปลอดภัยทั้งแม่และลูก เราก็เลยพูดไปก็ต้องทำลูกหรือเปล่าวะ 35 แต่ 35 อาจจะได้เดินขึ้นคานหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันเป็นเรื่องของอนาคต พี่อาเล็กยังได้ไปคานส์เลย เราอาจจะไปด้วยก็ได้ใครจะไปรู้"
"คืออาเล็กพร้อมแล้วแหละ ด้วยช่วงวัยเขา เขาก็เคยพูด แต่ตัวเราเองก็คือมีการคุยเรียบร้อยแล้วว่ามันยังไม่ใช่เร็วๆ นี้นะ ถามว่าเรายินดีที่จะแต่งงานกับเขา ก็ยินดีอยู่แล้ว เขาก็น่ารัก แต่เราเพิ่ง 30 แล้วคนไปพูดให้แซดเลยว่าปีนี้ขอแน่นอน ยังนะจ๊ะ เดี๋ยวจะได้เห็นข่าวเด็ดเลยล่ะ ปีหน้าก็ยังนะจ๊ะ 3-4 ปีโน่น Will you marry me? No, not yet!”