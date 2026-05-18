"กาน" วูบเลย โดนพักงานไม่มีกำหนด ยังไม่รู้จะโดนออกหรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"กาน" วูบเลย โดนพักงานไม่มีกำหนด หลังจากออกมาวิจารณ์กรณี "ทราย สก๊อต" โดย "เฟย์ ภัทร" หุ้นส่วนเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กานโพสต์ ผิดว่าไปตามผิด จะเอาออกหรือไม่ ยังไม่ตัดสินใจ ต้องปรับโครงสร้างบริษัทใหม่

และตอนนี้สั่งพักไม่มีกำหนด บอกความเป็นเพื่อนยังมี แต่ผิดก็ต้องว่าไปตามผิด เผยอีกฝ่ายก็รู้ตัวดีว่าทำอะไรลงไป ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่ม บอกขอโทษคนดูที่ทำให้ผิดหวัง แต่ตนจะตั้งใจทำงานด้วยความจริงใจเหมือนเดิม ทำใจถ้าคนจะไม่กลับมาดูรายการอีก และเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้มีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ จะมีการประกาศออกมาเร็วๆ นี้

พลังชาวเน็ตน่ากลัวมาก หลังจากที่ "​กาน ชัชนันท์ ฉันทจินดา" ยูทูบเบอร์ดังจากช่อง KARNFOEI ออกมาโพสต์ต่อว่า ชาวเน็ตรถทัวร์ทั้งหลายที่พากันไปถล่ม ดาราที่ไปกดไลก์โพสต์ที่ "มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล" ภรรยา "พาย สุนิษฐ์​ สก๊อต" เผยแพร่คลิปที่พายปฏิเสธข่มขืน "ทราย สก๊อต" หาว่าประสาทแดก ไปทำชีวิตตัวเองให้ดีกันเถอะ คนที่พวกหล่อนด่าอ่ะ มีชีวิตดีดีกันทั้งนั้น!

โดยเจ้าตัวได้โพสต์ว่า “สิ้นหวังกับประเทศนี้เหลือเกิน ที่เอาเรื่องการกดไลก์มาตีหน้าคน ใครเห็นต่างก็ต้องออกมาขอโทษในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง กลับกัน เรื่องตัวเองโดนเอาเปรียบกลับเพิกเฉย ขอให้เจริญ สาธุ” และยังเขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่า “พวกมึงเหมือนคนไม่มีเพื่อนอ่ะ เลยไม่เข้าใจว่าการให้กำลังใจเพื่อนมันเป็นยังไง เพราะฉะนั้น หยุดประสาทแดx หยุดสร้างสังคมแย่ๆ มองมุมตัวเองบ้าง เลิกตัดสินคนอื่น” พร้อมประโยคที่ทำเอาเดือดกันทั้งโซเชียลก็คือ​ "ไปทำชีวิตตัวเองให้ดีกันเถอะ คนที่พวกหล่อนด่าอ่ะ มีชีวิตดีดีกันทั้งนั้น"

งานนี้รถทัวร์ก็เลยมาคว่ำใส่เฟย ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่​ "เฟย​ ภัทร​ เอกแสงกุล" หุ้นส่วนที่ทำรายการร่วมกัน​ ต้องออกแถลงการณ์ในนามบริษัท พักงานกานอย่างไม่มีกำหนด​! และล่าสุดเฟยก็ได้ออกมาเปิดใจกับเรื่องนี้​ โดยยอมรับว่าเครียดมาก​ ความเป็นเพื่อนยังเหมือนเดิม​ แต่ผิดก็คือผิด​

"เป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งเฟยแล้วก็ทีมงาน แล้วก็ค่อยมาแจ้งกานทีหลังครับ ตอนที่บอกเขาก็ไม่ดีหรอกครับ ให้ผมเท้าความก่อนเลย จริงๆ ตั้งแต่วันที่โพสต์ ผมมารู้ประมาณ 2 ทุ่ม เลขาฯ ส่งมาให้ดู ผมเห็นแล้วก็เรียกว่าวูบไปเลย เพราะผมเองไม่ได้พอใจกับการกระทำแบบนี้อยู่แล้ว แล้วก็ไม่ได้สนับสนุนการกระทำแบบนี้อยู่แล้ว แต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่ต่างประเทศก็คนละไทม์โซน กว่าจะได้คุยกันมันก็สักพักหนึ่ง ก็ต้องปลุกขึ้นมาแล้วก็มาคุยกัน ก็ตักเตือนไป เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆ"

"เขาก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลอะไรครับ เพราะว่าจริงๆ เขาก็รู้ตัวแล้วครับ แล้วก็รับทราบครับ ไม่ได้โกรธครับ จริงๆ ก็ใช้คำว่าเตือนเลยล่ะ เพราะว่าผมเองกับทีมงานก็ไม่พอใจมากๆ คือเขาก็รับทราบ เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไร แล้วมันจะส่งผลอะไรได้บ้าง เขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรเลยครับ มีแต่ยอมรับผิดเลยครับ"

ยอมรับเครียดที่ต้องสั่งพักงานเพื่อนไม่มีกำหนด แต่ผิดก็ว่าไปตามผิด
"จริงๆ ผมว่ามันหลายเรื่องเนอะ เป้าหมายของสิ่งที่พวกเราเองในตัวช่องเองต้องการจะสื่อสารออกไป แล้วผมว่าในเรื่องของคำพูด ในเรื่องของการขาดสติบางอย่าง ผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นแบบเดียวกัน ถามว่าตัดสินใจยากไหม เป็นเพื่อนจริงครับ แต่ผิดก็ว่าไปตามผิด ซึ่งตัวผมเองถามว่าลำบากใจก็ใช้คำว่าเครียดพอสมควรเลยแหละ ที่คนถามว่าช่องไม่ทำอะไรเลย อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องภายใน ผมไม่สามารถที่จะตัดสินใจเอง ทำเองโดยด่วนที่มันจะดูขาดไร้สติ ดูใจร้อน หรืออะไร ผมต้องใช้เวลาในการที่จะคุยกับทุกคน หาความเห็นตรงกัน แล้วก็หาสิ่งที่มันดีที่สุดเพื่อที่จะแก้สถานการณ์นี้ครับ"

"ต้องบอกว่ากานเป็นคนแพ้เสียงในหัวประมาณหนึ่ง (หัวเราะ) ซึ่งพวกผมก็พยายามเตือนกันมาตลอดนั่นแหละครับ ถ้าหลายคนเห็นในรายการเนอะ​ ซึ่งครั้งนี้ก็ได้รับทราบ ได้เรียนรู้บทเรียนที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับ ซึ่งสำหรับการพักงานก็ยังไม่มีกำหนดเลยครับ ตอนนี้กานกลับมาแล้วครับ ได้เจอ ได้คุยกันแล้วครับ ผิดก็ว่าไปตามผิด ในเรื่องของงานก็เป็นเรื่องของงาน ทุกอย่างมันต้องแยกกันให้ออกนะครับ ก็มีตักเตือนกันว่าจากนี้จะต้องใจเย็นกว่านี้ ผมก็ตักเตือนกันว่าไม่เอาแล้วนะ"

ขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง แต่จะทำรายการด้วยความจริงใจเหมือนเดิม
"อย่างแรกคือสภาพจิตใจ ตัวผมเองด้วย แล้วก็ทีมงานด้วย​ เพราะว่าช่องผมมันเป็นช่องสร้างแรงบันดาลใจ มันเป็นช่องให้กำลังใจคน เป็นช่องที่เราอยากให้ทุกคนเดินออกมาจาก Comfort Zone อยากให้ทุกคนสบายใจเมื่อได้ดูเรา ในวันนี้ผมรู้สึกผิดมากๆ นะ​ ขอโทษคนดูด้วย แล้วก็คนที่คาดหวังกับตัวพวกเราด้วยที่ทำให้ผิดหวังมากๆ อันนี้ขอโทษมากๆ เพราะว่าช่องเรามันอินสปายคนมาก ขอโทษที่จะทำให้หลายคนอาจจะไม่ได้เชื่อกับมันอีกแล้ว ก็ขอบคุณหลายคนที่เข้าใจแล้วกันครับ​ คือมันไม่ได้ตัดสินใจเร็วมากๆ ด้วยแหละ มันก็ยังทิ้งช่วงมา แต่ว่านี่คือเร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้ แล้วก็มันค่อนข้างลำบากใจมากๆ เลยกับการทำสิ่งนี้"

"ถามว่าจากนี้จะกอบกู้ความรู้สึกเดิมๆ ของคนดูกลับมายังไง คือจริงๆ ผมก็จะทำในรูปแบบเดิมที่ผมทำมาตลอด เพราะผมก็จริงใจกับคนดูมาตลอด แล้วทุกคอนเทนต์ผมตั้งใจทำมันออกมาให้มันตรงไปตรงมาที่สุด​ แล้วก็จริงใจมากที่สุด ผมคิดว่าผมจะทำเหมือนเดิม แล้วก็จริงใจกับคนดูเหมือนเดิม ถามว่าไม่อยากให้เหมารวมทีมงานไหม ก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ครับ ก็ยังอยากจะให้เชื่อพวกเราอยู่แล้วกัน เป้าหมายเรายังเป็นเป้าหมายเดิม คือถ้าคุณจะไม่เชื่อแล้ว ไม่ได้ดูพวกเราแล้ว ผมเข้าใจมากๆ ครับ"

เตรียมรื้อโครงสร้างบริษัทใหม่จากเหตุการณ์นี้
"คือจริงๆ มันมีมาตั้งแต่แรกแหละครับ (หัวเราะ) ว่ามันต้องมี Benchmark มีมาตรฐานยังไง ก็อาจจะต้องสกรีนกันมากขึ้น พูดคุยกันมากขึ้น​ เข้มข้นขึ้นครับ พยายามจะรัดกุมมากขึ้น เดี๋ยวมันจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทใหม่ค่อนข้างเยอะครับ แล้วก็มีการจัดการในบริษัทใหม่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลย​ เดี๋ยวจะมีประกาศออกมาครับ เพิ่งมีการตัดสินใจกันครับ ก็คือจากเหตุเคสของกานอันนี้เลย"

"เขายังเป็นเพื่อนผมที่สนิทกันมากเหมือนเดิม คือในเรื่องของผิด อันนี้ผมปฏิเสธไม่ได้เนอะ แต่คำว่าเพื่อนมันตัดกันยากนิดหนึ่ง​ คือตอนนี้ผมยังไม่ได้มีมาตรการว่าเอาออกไปเลยหรือยังไง (หัวเราะ) แค่ขอให้หยุดไปก่อน ตอนนี้ขอให้พักไว้ก่อน​ โดยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดครับ​ ก็พักไว้ก่อนครับ ดีกว่า"








"กาน" วูบเลย โดนพักงานไม่มีกำหนด ยังไม่รู้จะโดนออกหรือไม่
