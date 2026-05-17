"เต้ย จรินทร์พร" เผยบ้านที่สร้างที่ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อย เตรียมปล่อยให้คนเช่า บอกมีเพื่อนบ้านเป็น "เคน ธีรเดช-หน่อย บุษกร" เลยอุ่นใจ ปัดรวยมีเงินซื้อบ้านต่างประเทศ บอกเป็นเงินที่ทำงานเก็บเงินมา และอยากทำตามความชอบของตัวเอง เผยความรักกับหนุ่มเม็กซิโก 2 ปียังแฮปปี้ แม้จะไม่ค่อยได้เจอกัน เพราะอยู่คนละประเทศ แต่ยังไม่มีปัญหา ใช้ความเชื่อใจและไว้ใจกัน
หลายคนแซวว่าตอนนี้นางเอกสาว "เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ" เป็นระดับเศรษฐีนีแล้ว เพราะไปสร้างบ้านที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วเรียบร้อย แถมยังมีเพื่อนบ้านเป็นพระเอกรุ่นพี่อย่าง "เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์" ด้วย ซึ่งสาวเต้ยบอกว่าเอาเงินเก็บจากการทำงานมาสร้าง แต่ไม่ได้ทำหลังใหญ่ เป็นแค่หลังเล็กๆ และเตรียมจะปล่อยให้เช่าด้วย เพราะค่าภาษีที่ญี่ปุ่นก็แพงมาก
“ไม่ได้เบ้อเริ่มเทิ่มขนาดนั้นค่ะ น่าจะเป็นมุมกล้องค่ะ เป็นหลังจิ๋วๆ น่ารักๆ ค่ะ ที่ตัดสินใจสร้างบ้านที่นั่น คือด้วยเป็นคนชอบเล่นสโนบอร์ดอยู่แล้วค่ะ แล้วชอบไลฟ์สไตล์ที่นั่น ก็มีเงินเก็บจากที่ทำงานมา ก็เลยเอาไปสร้างตรงนั้นค่ะ แต่ว่าจริงๆ แล้วเต้ยทำไปอาจจะไม่ได้คิดเยอะมาก ทำจากความรู้สึกชอบล้วนๆ ก็เดี๋ยวมีปล่อยเช่า พอเงินไปลงมันก็ต้องมีรีเทิร์นกลับมาด้วย ก็เพราะด้วยภาษีญี่ปุ่นแพง แล้วเราเป็นคนต่างประเทศ ถึงได้บอกว่าทำด้วยใจล้วนๆ แล้วพอทำเสร็จ มันมีภาษีที่ต้องจ่าย"
"ก็ต้องทำทุกอย่างตามระบบของเขามากๆ เพราะว่าญี่ปุ่นเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับทุกๆ เรื่องเลยเหมือนกันค่ะ แต่ว่าก็ชัดเจนดีค่ะ ก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวต้องมี Management Company ที่คอยดูแลบ้านให้ค่ะ เขาก็คอยจัดการดูแลให้ ปลายๆ ปีอาจจะไปอยู่บ้าง ตอนนี้เสร็จแล้วค่ะ ก็ว่าจะมีปล่อยเช่าด้วย ก็มีคนถามมาเรื่อยๆ ค่ะ อย่าลืมเข้ามาจองกันนะคะ อันนี้เรามองระยะยาว ทำตามความชอบที่ญี่ปุ่นด้วย รายได้ด้วย ก็มองยาวๆ แหละค่ะ มันเริ่มจากไลฟ์สไตล์ที่เราชอบก่อน เราแฮปปี้กับตรงนี้ แต่ว่าถ้าสร้างไว้เฉยๆ แล้วเราไม่ได้ไปอยู่ ก็เลยมีให้ปล่อยเช่าด้วย“
บอกยังไม่รู้จะไปใช้ขีวิตบั้นปลายที่นั่นหรือไม่ แต่ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ชอบอยู่แล้ว
”ก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะ มันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะ แต่ว่าก็ที่นั่นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่พอไปอยู่แล้วก็มีความสุขมากๆ เลยค่ะ เพื่อนบ้านที่เป็นคนไทยเหรอ มีค่ะ ก็ไปทำตามคนอื่นเขานี่แหละค่ะ มีไอดอลเป็นพี่เคน (ธีรเดช) พี่หน่อย (บุษกร) ค่ะ เป็นไอดอลหนูเลย บ้านก็คืออยู่ใกล้ๆ กันเลย เป็นเพื่อนบ้านกันค่ะ อุ่นใจค่ะ คนมองว่าเป็นเศรษฐีเหรอ อุ๊ย ไม่ค่ะ จริงๆ แล้วเราทำงานมา ก็เงินเก็บแล้วก็ไปลงทุนในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบ เหมือนสร้างบ้านที่ไทยนี่แหละค่ะ เพราะไม่ได้สร้างใหญ่โต เป็นแบบเล็กๆ ค่ะ แต่โชคดีได้วิวดีด้วยค่ะ เป็นวิวภูเขาพอดีเลย”
เผยความรักกับหนุ่ม "คาร์ลอส อี แลง" ช่างภาพและอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชาวเม็กซิโก ยังแฮปปี้ดี
“ก็ดีค่ะ เรื่อยๆ ค่ะ เป็น Long distance ก็ไม่ได้ง่ายมากค่ะ มันก็ยากเหมือนกัน เวลามันจะไม่ค่อยตรงกันมากค่ะ แต่ว่าก็ดีเหมือนกันค่ะ เหมือนต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของตัวเองไป คบกันมาประมาณ 2 ปี กว่าแล้วค่ะ หลักในการประคับประคองความรักคือความไว้ใจค่ะ แล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กันอยู่ตลอด ก็ต้องมีการคุยกันอยู่เรื่อยๆ ค่ะ แต่ว่าอาจจะด้วยความคิดพวกเราโตกันแล้วด้วยค่ะ ก็ไม่ได้ต้องคุยกันตลอดเวลา ว่างๆ ก็ Text ส่วนใหญ่จะเป็น Text มากกว่า"
"เขาจะไม่ค่อยเข้าใจงานเราเท่าไหร่ค่ะ แต่ว่าก็มีให้กำลังใจบ้างเท่าที่เขาจะเข้าใจค่ะ เวลาไปไหนด้วยกันก็จะมีคนเรียกมาตาบ้าง ดาราบ้าง เขาก็จะรู้จักคำพวกนี้ โอกาสได้เจอกันมันแล้วแต่ช่วงเวลามากๆ เลยค่ะ แต่ว่าก็จะไม่ได้เจอกันประมาณ 3-4 เดือน เดี๋ยวคงได้เจอแป๊บๆ เขาอาจจะมา ก็ต้องทำความรู้จักแล้วก็ปรับจูนกันไป แต่ว่าโดยรวมแล้วแฮปปี้ดีค่ะ“