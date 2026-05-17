"ใบเฟิร์น" ให้กำลังใจ​ "มายด์" ขอให้ "ทราย" ได้รับความยุติธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ใบเฟิร์น" เผยได้คุยกับ "มายด์" เรื่องตัดสินใจห่างกับ "พาย สุนิษฐ์" แล้ว บอกเป็นเรื่องที่ยากสำหรับฝ่ายหญิง แต่ก็ขอให้กำลังใจไปถึงผู้ถูกกระทำทุกคนด้วย และใครผิดก็ว่าไปตามผิด รอเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย และหวังให้ "ทราย สก๊อต" ได้รับความยุติธรรมมากที่สุด

เป็นพี่สาวคนสนิทอีกคนของสาว "มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล" สำหรับนางเอกสาว​ "ใบเฟิร์น​ พิมพ์ชนก​ ลือวิเศษไพบูลย์" ที่ล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานประกาศรางวัล นาฎราช ครั้งที่ 17 ณ สเฟียร์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์​ ก็ได้เผยว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากของสาวมายด์​ ที่เพิ่งประกาศขอห่างกับสามี​ "พาย​ สุนิษฐ์​ สก๊อต" จากกรณีคลิปเสียงของ​ "ทราย​ สก๊อต" ที่ปล่อยออกมา​ โดยใบเฟิร์นเผยว่าได้มีการพูดคุยกัน​แล้ว​ และพร้อมส่งกำลังใจให้กับทั้งมายด์และผู้ถูกกระทำทุกคนด้วย​

"จริงๆ เฟิร์นก็ได้คุยกับน้องค่ะ ก็เป็นไปตามที่น้องโพสต์ทุกอย่างเลย ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงกันทุกฝ่ายนะคะ สำหรับเฟิร์นอยากให้ อะไรที่ผิด คนผิด ก็ว่าไปตามผิด แล้วก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย เพื่อให้คุณทรายได้รับความยุติธรรมมากที่สุดค่ะ​ ก็ได้คุยกับน้องหลังจากที่น้องโพสต์ค่ะ​ ก็ตามนั้นแหละค่ะ​ ก็ได้แต่บอกน้องว่า สุดท้ายเวลาจะช่วยทุกอย่างให้ดีขึ้น​ สภาพจิตใจน้องตอนนี้​ ก็ยากสำหรับน้องค่ะ​ เฟิร์นว่าทุกคนพอจะเดาได้ค่ะ"

"ก็เป็นห่วงทั้งน้องและหลานในท้องค่ะ​ จริงๆ ทุกคนก็เจ็บปวดจากเรื่องนี้ทั้งหมด เฟิร์นก็ไม่ได้อยากให้กำลังใจแค่เฉพาะน้องมายด์แล้วก็ลูกในท้อง ก็สำหรับผู้เสียหายทุกคน หลายๆ คนมากกว่าแค่ที่ในข่าวด้วย สำหรับคนที่เจอเรื่องนี้อยู่ หรือกำลังผ่านเรื่องนี้มา เฟิร์นก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ​ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้มายด์ด้วย​ เฟิร์นเชื่อว่าทุกๆ คนก็เป็นกำลังใจให้เขาอยู่แล้ว​ ก็อยากให้อะไรๆ คลี่คลายค่ะ ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย ให้ทุกอย่างจบลงอย่างที่ผู้เสียหายได้รับความยุติธรรมมากที่สุด​ ก็สำหรับใครที่ยังดรามาก็เข้าใจค่ะ เฟิร์นเข้าใจว่าเป็นประเด็นที่รุนแรง ก็ตามนั้นแหละค่ะ​ แต่ตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันดีกว่า"






