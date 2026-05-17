"พีท กันตพร" ไม่ต้องต่อแถว ซื้อนาฬิกาลิมิเต็ด 10 ล้าน แขวนกระเป๋าสาน!

เห็นคนเขาไปต่อแถวแย่งกันซื้อนาฬิกา AP x Swatch คอลเลคชั่น“ROYAL POP” ราคา 13,700 - 14,700 บาทจนเป็นดรามากันยกใหญ่ ทางด้าน "พีท กันตพร หาญพาณิชย์" ทายาทหมื่นล้านเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สามีของสาว "แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย" ก็ไม่ตกกระแส แต่งานนี่เจ้าตัวไม่ต้องไปต่อแถวเบียดแย่งชิงกับใคร เพราะไปจัดรุ่นลิมิเต็ดที่ผลิตออกมาแค่ 250 เรือนในโลก ด้วยราคาเหยียบ 10 ล้านบาทไปเลย!
ซึ่งรุ่นที่เจ้าตัวเอาออกมาขิงชาวเน็ต ก็คือ Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther Flying Tourbillon – Wakanda Forever! นอกจากจะเป็นรุ่นพิเศษสำหรับแฟนๆ The Avengers แล้ว การที่เลือก Black Panther ขึ้นมา ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งนอกจากนวัตกรรมของตัวเรือนที่มากมายแล้ว หน้าปัดยังทำด้วยทองขาว 18k เข็มนาฬิกาที่บอกเวลา 2 แบบ ด้วยเข็มชี้ดีไซน์เฉพาะของ Royal Oak ผลิตจากทองขาว 18K ฉาบด้วยสารเรืองแสง พร้อมกับกลไกภายในยังประดับร่วมกับทับทิม 17 เม็ด
โดย พีท โพสต์ภาพที่เอานาฬิกาเรือนนี้แขวนกระเป๋าสาน พร้อมข้อความว่า "โอเค!! ฮอตสุด สายแฟต้องมีงี้เลย-ได้มาแล้ว AP Royal Pop ไม่ต้องต่อแถว ไม่ต้องไปแย่งกันซื้อ ตื่นก็สายวันนี้ ตอนนี้รอสาย Custom ละนะ ทำทั้งทีทำไมไม่ทำสายมาขายด้วยเลยนะ"