"พีท กันตพร" ไม่ต้องต่อแถว ซื้อนาฬิกาลิมิเต็ด 10 ล้าน แขวนกระเป๋าสาน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เห็นคนเขาไปต่อแถวแย่งกันซื้อ​นาฬิกา AP x Swatch คอลเลคชั่น​“ROYAL POP” ราคา​ 13,700 - 14,700 บาทจนเป็นดรามากันยกใหญ่ ทางด้าน "พีท​ กันตพร หาญพาณิชย์" ทายาทหมื่นล้านเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์​ สามีของสาว​ "แก้มบุ๋ม​ ปรียาดา สิทธาไชย" ก็ไม่ตกกระแส แต่งานนี่เจ้าตัวไม่ต้องไปต่อแถวเบียดแย่งชิงกับใคร เพราะไปจัดรุ่นลิมิเต็ดที่ผลิตออกมาแค่ 250 เรือนในโลก ด้วยราคาเหยียบ 10 ล้านบาทไปเลย!

ซึ่งรุ่นที่เจ้าตัวเอาออกมาขิงชาวเน็ต ก็คือ​ Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther Flying Tourbillon – Wakanda Forever! นอกจากจะเป็นรุ่นพิเศษสำหรับแฟนๆ The Avengers แล้ว​ การที่เลือก Black Panther ขึ้น​มา​ ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งนอกจากนวัตกรรมของตัวเรือนที่มากมายแล้ว หน้าปัดยังทำด้วยทองขาว 18k เข็มนาฬิกาที่บอกเวลา 2 แบบ ด้วยเข็มชี้ดีไซน์เฉพาะของ Royal Oak ผลิตจากทองขาว 18K ฉาบด้วยสารเรืองแสง พร้อมกับกลไกภายในยังประดับร่วมกับทับทิม 17 เม็ด

โดย​ พีท​ โพสต์ภาพที่เอานาฬิกาเรือนนี้แขวนกระเป๋าสาน พร้อม​ข้อ​ความว่า​ "โอเค!! ฮอตสุด สายแฟต้องมีงี้เลย-ได้มาแล้ว AP Royal Pop ไม่ต้องต่อแถว ไม่ต้องไปแย่งกันซื้อ ตื่นก็สายวันนี้ ตอนนี้รอสาย Custom ละนะ ทำทั้งทีทำไมไม่ทำสายมาขายด้วยเลยนะ"










"พีท กันตพร" ไม่ต้องต่อแถว ซื้อนาฬิกาลิมิเต็ด 10 ล้าน แขวนกระเป๋าสาน!
