หล่อทะลุกราฟ-ชูททะลุห่วง! กับ 3 พรีเซนเตอร์เอส “เจฟ ซาเตอร์” “มีน นิชคุณ” “พาย CIR*CRL”ท้าดวลนักบาสฮอต เปิดแคมเปญ “est COLA 3x3 Basketball U-League”

“เอส” แบรนด์น้ำอัดลมขวัญใจ Gen Z สร้างปรากฏการณ์ฮอตทะลุกราฟให้ตลาดน้ำอัดลมอีกครั้ง จัดงานเปิดตัวแคมเปญการแข่งขัน “est COLA 3x3 Basketball U-League 2026” ลีกการแข่งขันบาส 3x3 ชิงแชมป์ประเทศไทยสุด Awesome ส่ง 3 พรีเซนเตอร์หนุ่มฮอตเอาใจคนรุ่นใหม่ “เจฟ ซาเตอร์” “มีน นิชคุณ” และ “พาย CIR*CRL” โชว์ความหล่อทะลุกราฟ-ชูททะลุห่วง นำทีมสร้างปรากฏการณ์สุด Awesome กับ “THE ICONIC est SHOOT” โชว์เปิดสนามสุดอลัง เพื่อเปิดตัวแคมเปญที่มาพร้อมการโชว์ Passion ของทั้ง 3 หนุ่ม รวมทั้งการท้าดวลมิชชั่นสุดเซอร์ไพรส์ “est SHOOT All-Star Match” บูสทุก Passionกับสเปเชียลเกสต์ตัวท็อปอย่าง วง CIR*CRL, แจ๊คกี้ จักริน และนักบาสทีมชาติไทยจากทีม Hi-Tech Basketball เฟรดดี้ ลิช, โอม ชนาธิป จักรวาฬ, เตเต้ อรรถพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล และ จูเนียร์ อิมานุเอล ชิเนดุ เอเจสุ รวมทั้ง Rookies นักกีฬาบาส 3x3
ไฮไลต์ในค่ำคืนนี้ เริ่มด้วยขบวนพาเหรด “THE ICONIC est SHOOT” เปิดฉากด้วยทีมแดนเซอร์โบกธง “est SHOOT FLAG” เข้าจังหวะเพลงฮิปฮอปสุดมัน โดยมี “พาย CIR*CRL” และสมาชิกวง CIR*CRL นำทีมสตรีทแดนซ์ UDO เติมพลังแดนซ์แบบจัดเต็มความซาบซ่าในธีมของ BOOST THE IGNITION แล้วอัปเอนเนอร์จี้ต่อด้วย “มีน นิชคุณ” “แจ๊คกี้ จักริน” และ 4 หนุ่มนักบาส “เฟรดดี้ ลิช”“โอม ชนาธิป” “เตเต้ อรรถพงษ์” และ “จูเนียร์ อิมานุเอล” ที่ออกมาอย่างเท่ในลุคสปอร์ตสุด Awesome ในธีม SHOOT ATHLETIC POWER ปิดท้ายด้วยโมเมนต์ที่ “เจฟ ซาเตอร์” รับหน้าที่คฑากรหล่อทะลุกราฟ ที่มาพร้อมธีม AWESOME RUNWAY OF GLORY ที่มาชวนทุกคน Shoot แพสชั่นไปด้วยกันอย่างอลังการ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ที่มาเชียร์ลั่นสนาม
อีกหนึ่งโมเมนต์สุด Awesome ภายในงานคือกิจกรรม “est SHOOT All-Star Match” ที่รวมพลังเหล่าพรีเซนเตอร์ ศิลปิน และนักบาสตัวตึงมาประชันสกิลบาสเกตบอลแบบจัดเต็ม แบ่งออกเป็น 2 ทีมสุดซ่า นำโดย ทีม Salty Strike ที่มี เจฟ ซาเตอร์, พาย CIR*CRL, แซม CIR*CRL, ติวเตอร์ CIR*CRL, เฟรดดี้ ลิช, โอม-ชนาธิป ขณะที่ ทีม Lemon Dunk นำโดย มีน นิชคุณ, แจ๊คกี้ จักริน, เลออนCIR*CRL, พี CIR*CRL, เบน CIR*CRL, เตเต้ อรรถพงษ์, จูเนียร์ อิมานุเอล โดยมีน้อง ๆ นักกีฬาบาสเกตบอล 3x3 มาโชว์ฝีมือสุด Awesome ร่วมกับพี่ ๆ ศิลปินและพี่ ๆ นักบาสทีมชาติไทย บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และความคึกคักตลอดเกม ทั้ง 2 ทีมต่างงัดสกิลชูทและลีลาการเล่นออกมาแบบสุดพลัง เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้ตลอดการแข่งขัน ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่รวมทั้งความมันส์ ความลุ้น เสน่ห์ความ AWESOME และสกิลบาสที่มาพร้อมความสนุกแบบหลุดกราฟของหนุ่ม ๆ ไว้เกินต้าน
เจฟ ซาเตอร์ กล่าวว่า “ผมว่าบาสเกตบอลมันไม่ใช่แค่เกมกีฬาแข่งแพ้ชนะ แต่ยังเป็นคอมมูนิตี้ของคนมี Passion ที่อยากปล่อยของไปพร้อมกัน มันเป็นวัฒนธรรมร่วมของกีฬา ดนตรี แฟชั่น ฯลฯ ที่หลอมรวมกันได้อย่างลงตัว โดนเส้น Gen Z และคนรุ่นใหม่ ตอนกิจกรรม “est SHOOT All-Star Match” คือก็สนุกและจริงจังกันมาก ได้ร่วมกิจกรรม ได้ใกล้ชิด ได้ส่งพลังให้ทุกคนที่อยู่ในสนามกีฬาด้วย แล้วที่พวกเราชูทได้ทะลุกราฟแบบไม่ต้องกลัวหมดพลังแบบนี้ได้ เพราะว่ามีตัวซีเคร็ตอย่าง “est Shoot Salty Lemonade” นวัตกรรมน้ำอัดลมล่าสุดของเอส ที่มีส่วนผสมของวิตามินบีคอมเพล็กซ์ เลยช่วยบูสต์พลังและความเปรี้ยวซ่าสดชื่นไปพร้อมกัน ฟีลสดชื่นแบบมีคาแรกเตอร์ ดื่มแล้วเรียกว่าได้บูสต์ความมั่นใจ ก่อนจะ SHOOT ความฝันของตัวเองออกไป ผมว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์มาก ๆ ครับ”
ด้าน มีน นิชคุณ เผยความรู้สึกว่า “ผมเป็นสายสปอร์ตอยู่แล้ว พอได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เอส ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “est COLA 3x3 Basketball U-League” ซึ่งถือว่าเป็นลีกการแข่งขันบาส 3x3 ชิงแชมป์ประเทศไทยสุด Awesome ในตอนนี้ เหมือนว่าเราได้อยู่ในโลกที่บาสเกตบอลเป็นมากกว่ากีฬา แต่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมาส่งพลัง Passion ไปด้วยกัน ผมไปแอบเชียร์น้อง ๆ นักบาส 3x3 แบบติดขอบสนาม ซึ่งแต่ละทีมก็มีสไตล์เป็นของตัวเอง บางทีมเน้นสปีด บางทีมเน้นทีมเวิร์ก แต่สิ่งที่เหมือนกันคือแววตาตอนเขาเล่น มันเต็มไปด้วยโฟกัสและความฝัน แถมงานก็ยังมีกิจกรรมให้เขียนข้อความส่งพลังเชียร์ให้น้อง ๆ บน Giant Basketball ต้องขอบคุณเอส ที่สร้างพื้นที่ “est Playground” ให้เป็น “Space of Passion” ทำให้ทุกคนได้มาปล่อยของ กล้า Awesome ในแบบของตัวเองมาก ๆ เลยครับ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของเอสได้ที่ Facebook: est Cola ครับ”
ปิดท้ายด้วย พาย CIR*CRL ที่กล่าวว่า “ตื่นเต้นที่ได้ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์เอส กับ “พี่เจฟ” และ “พี่มีน” แล้วคืองานเปิดแคมเปญ “est COLA 3x3 Basketball U-League” ยังเป็นการเปิดตัว “est Shoot Salty Lemonade” อย่างเป็นทางการอีกด้วย ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ทะลุกราฟเหมือนยกเวทีคอนฯ หรือแฟนมีตมาไว้เลย ผมได้ทำในสิ่งที่ชอบคือทั้งแดนซ์และเล่นบาส เรียกว่าได้ SHOOT พลังและตัวตนของเราออกไปให้ทุกคนเห็น วันนี้ est เอาบาสเกตบอลมารวมกับดนตรี การเต้น และกิจกรรมสนุกๆ ได้แบบลงตัวมากๆ มันเลยรู้สึกว่าโลกของสปอร์ตกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์มันมาเจอกัน จอยกันแบบลงตัวมากครับ จะบอกว่าชอบ “est Shoot Salty Lemonade” มากเลยครับ เพราะมันให้ฟีลซ่า รู้สึกเฟรช ดื่มแล้วทั้งอร่อย สดชื่น แบบมีพลังพร้อมจะแอคทีฟอีกรอบ”
สำหรับงานแถลงข่าวเปิดแคมเปญ “est COLA 3x3 Basketball U-League” และเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “est Shoot Salty Lemonade” จัดขึ้น ณ CU Sport Complex จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ท่ามกลางบรรยากาศสุด Awesome โดยมีลูกบาสยักษ์ “BASKETBALL OF PASSION” ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมเขียนPASSION ของตัวเอง หรือจะส่งข้อความให้กำลังใจน้อง ๆ นักบาสรุ่นใหม่ หรือจะถ่ายภาพเก็บโมเมนต์สุดซ่าแชร์ลงโซเชียลกันแบบเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีบูทแจกตัวอย่าง “est Shoot Salty Lemonade” ให้ผู้ร่วมงานได้ลองสัมผัสรสชาติความซ่า ทะลุกราฟตลอดทั้งวัน เพิ่มดีกรีความสนุกโดย 2 พิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ ทัชชกร” และ “เลโอ โซสเซย์” ชูทความสนุกให้กับเหล่าแฟนคลับและกองเชียร์ของทุกทีมตลอดทั้งงาน
นอกจากนั้น เอส ยังให้การสนับสนุนลีกการแข่งขันบาสเกตบอลระดับเยาวชน “D-League Youth Basketball” โดยร่วมกับ บริษัท ไททาเลนท์ จำกัด และสมาคมกีฬาบาสแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีใจรักในกีฬาบาสเกตบอลได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และเฟ้นหาดาวรุ่งในวงการบาสเกตบอลที่จะก้าวขึ้นเสริมทัพทีมชาติไทยในอนาคต
ติดตามความเคลื่อนไหวและสมัครแข่งขัน ได้ที่ www.bsatthai.org หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Facebook: est Cola
