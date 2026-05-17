"น้าหนุ่ย" กับสตอรี่ อกตัญญู ทำชั่ว กรรมหนัก อาจเป็นโรคร้าย อุบ้ติเหตุ

ถ้ารองจากคุณตาคุณยายที่หนุ่ม ทราย สก๊อต ได้พูดถึงอยู่บ่อยๆ แล้ว ก็จะมี น้าหนุ่ย หรือ คุณจุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี ที่ทรายมักจะพูดว่าเป็นญาติที่สนิทที่สุด และทรายก็รักมากๆ อีกคนหนึ่ง เพราะดูแลทรายมาอย่างดีตั้งแต่เด็ก และเป็นคนที่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ตัวแรกให้ด้วย แต่พอ "มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล" ภรรยา "พาย สิรณัฐ สก๊อต" โพสต์คลิปแถลงของพายปฏิเสธเรื่องข่มขืนทราย น้าหนุ่ยก็กดแชร์ และล่าสุดกับการโพสต์สตอรี่เอาไว้หลายครั้ง เป็นข้อความเกี่ยวกับข้อธรรมะ ไม่ว่าจะเป็น
"อกุศลกรรมที่ลูกทำต่อผู้เป็นแม่ ผู้เป็นพ่อที่เมตตานั้น ส่งผลเป็นทุกข์แสนสาหัส อกตัญญูอย่างยิ่ง ให้มีเหตุผลดีเป็นเทวดา แต่กับแม่ผู้อุ้มชูตนเองนั้นถือเป็น อกุศลกรรมอย่างยิ่ง ผลกรรมชั่วนี้ย่อมตามมาไม่ช้าก็เร็ว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง สุดที่จะหยั่งรู้ แต่แสนสาหัสแน่นอน!!! จำไว้ขึ้นใจ กฎแห่งกรรมมีจริง ไม่รู้อย่าผยองท้าทายกรรม"
"ทำชั่วย่อมได้ผมชั่ว โดยเฉพาะกับพ่อแม่นี้แสนสาหัส อาจจะออกมาในรูปแบบของโรคร้าย อุบัติเหตุ เหตุร้าย เหตุไม่คาดคิด อยู่ๆ ก็เกิด อธิบายไม่ได้ งง ทำไมอยู่ๆ ถึงโชคร้ายแบบนี้ ให้ไหว้พระพันวัด สร้างหมื่นวัดก็ล้างภัยจากอกุศลกรรมที่ทำไว้กับพ่อแม่ไม่ได้ ความไม่เข้าใจกับบุพการี ต้องค่อยพูดค่อยจา แม้ไม่เข้าใจกันก็ต้องวางสงบอยู่ ไม่ก่ออกุศลซ้อนอกุศล"
"พอหลายคนได้เห็นสตอรี่เหล่านี้ จึงเริ่มสงสัยว่าน้าหนุ่ยพูดถึงใคร หรือน้าหนุ่ยจะไม่ได้อยู่ข้างทรายแล้ว หรือน้าหนุ่ยกำลังหมายถึงอะไรกันแน่ สำหรับเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆ ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีฝ่ายไหนออกมาเคลื่อนไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหรือไม่"