M STUDIO นำทัพหนังไทยสู่คานส์ 2026 ชู ‘สมิงเขาขวาง–คำสารภาพของหมอผี’ เปิดทางสู่ตลาดโลก

M STUDIO สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบนเวทีโลกอีกครั้ง ด้วยการเดินหน้าบุกเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ (Cannes Film Festival 2026) ณ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2569 ขนทัพภาพยนตร์ไทยเปิดตัวใน Marché du Film ตลาดซื้อขายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอกย้ำวิสัยทัศน์การผลักดัน Soft Power ไทยสู่เวทีโลกด้วย Line-up ที่แข็งแกร่งและหลากหลายที่สุด
ในปีนี้ M STUDIO ชู 2 ภาพยนตร์ไฮไลท์ที่มีความโดดเด่นต่างสไตล์เพื่อยึดพื้นที่ตลาดโลก อย่าง “สมิงเขาขวาง” ภาพยนตร์ Folk Horror ผสม Action–Horror Adventure ฟอร์มยักษ์ ภาคแยก (Spin-off) จากจักรวาล “ธี่หยด” ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ถล่มทลายมาแล้ว โดยครั้งนี้จะพาผู้ชมย้อนสู่ปี พ.ศ. 2511 เผชิญหน้ากับตำนาน “เสือสมิง” ที่เน้น Scale ความยิ่งใหญ่และ Visual Effects สากล เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ และ คำสารภาพของหมอผี” ดัดแปลงจากเรื่องเล่าสุดฮิตของ The Ghost Radio สู่ภาพยนตร์ Drama–Horror–Suspense ที่เน้นการเล่าเรื่องผ่านตัวละคร (Character-driven) ชูประเด็นเรื่องผลลัพธ์จากการกระทำ ผ่านเรื่องราวการแก้แค้นในโลกไสยศาสตร์ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกินควบคุม
นอกจากนี้ M STUDIO ยังเสริมความแข็งแกร่งด้วย Line-up คุณภาพที่น่าจับตามอง ได้แก่
“GOD SKIN” : ภาพยนตร์ Action-Fantasy สุดล้ำ กับ Concept การนำเทคโนโลยี "สักยันต์นาโน" มาใช้เพิ่มสมรรถภาพมนุษย์ในสังเวียนมวยใต้ดิน ท่ามกลางโลกทุนนิยมที่ปกครองโดยชนชั้นสูง ชูจุดเด่นด้าน Visual ที่แปลกใหม่และเนื้อหาที่เข้มข้นถึงเลือดถึงเนื้อ
“สุขสุดท้าย” : ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของสองพี่น้องที่ติดอยู่ในศูนย์สุขภาพหรูลึกลับกลางป่า และต้องเอาชีวิตรอดจากผีร้ายในตำนานที่ฆ่าไม่ตาย ภายใต้ธีมความรักและความเชื่อใจในครอบครัวที่จะพาให้รอดพ้นจากบาดแผลในใจ
“Exchange เรียนแลกผี”: โปรเจกต์สยองขวัญแนวนวัตกรรมใหม่ เล่าเรื่องราวอาถรรพ์ลึกลับรอบตัวนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างแดนที่แฝงไปด้วยพิธีกรรมประหลาดและวิญญาณแค้น ยกระดับความสยองสไตล์ไทยสู่รูปแบบสากลเพื่อเจาะกลุ่มผู้ชมคนรุ่นใหม่ทั่วโลก
“ของแขก 2” : ภาคต่อของภาพยนตร์สยองขวัญที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในภูมิภาค กับความลึกลับของไสยศาสตร์พื้นบ้านที่เข้มข้นและขยายขอบเขตความน่ากลัวยิ่งกว่าเดิม
สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO เปิดเผยว่า “การเดินทางไปคานส์ในปีนี้ M STUDIO มีความพร้อมอย่างมาก เราไปเพื่อประกาศศักยภาพของอุตสาหกรรมหนังไทย โดยมี ‘สมิงเขาขวาง’ เป็นตัวแทนงานโปรดักชันที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม และ ‘คำสารภาพของหมอผี’ ที่เน้นความเข้มข้นของบทและการแสดง เมื่อรวมกับโปรเจกต์อย่าง ‘GOD SKIN’, ‘สุขสุดท้าย’, 'ของแขก 2' และ ‘Exchange เรียนแลกผี’ เราเชื่อมั่นว่าหนังใน Line-up ทั้งหมดจะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากพาร์ทเนอร์นานาชาติ และประกาศให้โลกรู้ว่าหนังไทยมีมาตรฐานที่ทัดเทียมสากลอย่างแท้จริง”