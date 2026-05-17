“หยกทอง” อินฟลูฯ ไทยคนแรกสร้างประวัติศาสตร์จาก แม่ค้า 20 บาท ประกาศความเฉิดฉายบนพรมแดงคานส์ 2026

กลายเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของวงการอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่ทำเอาโซเชียลแทบแตก สำหรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ประจำปี 2026 (Cannes Film Festival 2026) ณ ประเทศฝรั่งเศส เพราะปีนี้เราได้เห็น “หยกทอง” หรือ หยก จิตราพรรณ อินฟลูเอนเซอร์สาวไทยตัวท็อป ไปปรากฏตัวสร้างอิมแพ็กต์ระเบิดความปังบนพรมแดงระดับโลก ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ VIP ไทยคนแรกเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากแบรนด์ความงามระดับโลกอย่าง L’Oréal Paris
และโดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญในวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโมเมนต์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมาก ทันทีที่หยกทองก้าวเข้าสู่พรมแดง สื่อมวลชนและช่างภาพต่างรัวชัตเตอร์ สาดแสงแฟลชกันรัว ๆ โดยหยกทองก้าวเดินมาในชุด Custom Made สีขาวที่อ่อนหวานและทรงพลัง จากแบรนด์ระดับโอต์กูตูร์ Phatrawi Design ส่วนเครื่องประดับเป็นแหวนมุกและต่างหูสีขาวจากแบรนด์ Matarastudio และรองเท้าจากแบรนด์ในตำนาน René Caovilla รุ่น “Bloom / Spring is About to Bloom” เดินสับบนพรมแดงร่วมเฟรมกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกได้แบบสบาย ๆ ไม่จมไม่หาย พร้อมกระจายออร่าความสวยและความมั่นใจไปทั่วริเวียรา ตอกย้ำความเป็นแฟชั่นไอคอนและตัวแทนสาวไทยบนเวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี จนสื่อต่างประเทศต้องหันมามองว่าเธอคนนี้คือใคร
โดยหลังจากที่ หยกทอง ได้เดินพรมแดงที่คานส์แล้ว เธอก็เผยความรู้สึกเอาไว้ว่า…
“สำหรับการได้มาเดินพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งแรกของหยก บอกเลยว่าภูมิใจมาก ๆ ถือได้ว่าเราได้ปักหมุดหมายสำคัญให้กับชีวิตของตัวเอง และถือเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่หยกได้รับ โดยเฉพาะหยกต้องขอขอบคุณ L’Oréal Paris ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจให้หยกได้ทำหน้าที่สำคัญในครั้งนี้ ส่วนตัวปลื้มใจมาก มันทำให้เห็นว่าเรามาไกลแค่ไหนจากจุดเริ่มต้น และ ณ จุดนี้ หยกจะใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเติบโตและก้าวขึ้นไปเพื่อทำสิ่งที่ดีและยอดเยี่ยมกว่านี้ค่ะ”
