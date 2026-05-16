Lemon Lens ดึง “ลี ฐานัฐพ์” เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์สุดล้ำ พร้อมนักธุรกิจแถวหน้าของไทย แชร์ประสบการณ์

Lemon Lens ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม Data & Social Intelligence อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Know the Future” เพราะการจะมองอนาคตออก ต้องอ่านปัจจุบันให้ขาด โดยงานนี้ได้ “ปุญญพัฒน์ ลิ้มสุวัฒนกุล” Co-Founder of Lemon Lens ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำแพลตฟอร์ม พร้อมเผยถึงจุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้ว่า
“Lemon Lens แพลตฟอร์มที่ช่วยให้แบรนด์เลือก Influencer ได้อย่างแม่นยำ ด้วย Data, Algorithm และ Ai เพราะการเลือก Influencer ไม่ใช่แค่ดูดีหรือยอดผู้ติดตาม แต่ต้องสร้างผลลัพธ์ได้จริงภาพลักษณ์เข้ากับสินค้า การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มลูกค้าหลักที่มุ่งเน้น
โดยในงานนี้ได้นำเอานักธุรกิจชื่อดังระดับแถวหน้าของประเทศไทย นำโดย “สมยศ เชาวลิต” ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท J.I.B. Computer Group และ “ยศพร สุวรรณวิเชียร” กรรมการผู้จัดการและซีอีโอ จากแบรนด์ BANOBAGI Thailand ที่มาร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับการใช้ KOL และ Influencer ในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ ที่มีมุมมองว่า
“ปัจจุบันแบรนด์ไม่สามารถเลือก Influencer จากจำนวนผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป แต่ต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด และสร้าง Conversion ได้จริง ซึ่งการนำ Data และ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ จะทำให้การตัดสินใจมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ซึ่งในงานนี้หนุ่ม “ลี ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ” ก็มาได้ร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Social Media เพื่อสื่อสารกับแฟนคลับในปัจจุบัน โดยมองว่า…
“แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ช่วยให้แฟน ๆ ได้รู้จักตัวตนของศิลปินอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีมันก้าวไปข้างหน้าทุกวัน การใช้ Social Media ก็จะช่วยให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดตัวเองมากขึ้น เพราะบางคนไม่สามารถตามไปตามงานอีเวนต์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ได้ การที่เรามาโพสต์ รีวิว หรือ ไลฟ์ใน Social Media ก็จะได้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับแฟน ๆ ได้อีกหนึ่งทาง”
ด้าน “อนุชิต กฤตาณัฐ“ CEO จาก Sarang Hair ธุรกิจร้านทำผมชื่อดังมากกว่า 8 สาขา ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้ Social Media ขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมมองว่า Content คือหนึ่งในอาวุธสำคัญของแบรนด์ยุคใหม่ เพราะไม่เพียงช่วยสร้างการรับรู้ แต่ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ เข้าถึงลูกค้าใหม่ และทำให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรง และเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ