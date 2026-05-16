ลอรีอัล ปารีส จัดเต็มครั้งแรกสมศักดิ์ศรีพรมแดงเมืองคานส์ พา 4 แอมบาสเดอร์ “ชมพู่ - ณิชา - เจมีไนน์ - เบ็คกี้” เฉิดฉายเทศกาล Cannes Film Festival 2026

พร้อมส่งต่อคุณค่าที่ทุกคนคู่ควรให้เป็นที่ประจักษ์ ลอรีอัล ปารีส ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีที่ 79 (Cannes Film Festival 2026) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 23 พฤษภาคม 2026 โดยพา 4 แอมบาสเดอร์ นำทีมโดย “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต พร้อม ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ , เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์”บินลัดฟ้าไปปรากฏตัวร่วมกันครบทั้ง 4 คนเป็นครั้งแรกบนพรมแดงอย่างยิ่งใหญ่ ณ เมืองคานส์ ตอกย้ำจุดยืนของ ลอรีอัล ปารีสที่พร้อมเป็นกระบอกเสียงและส่งเสริมความเท่าเทียมในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของผู้หญิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทรงอิทธิพลมาจนถึงวันนี้
เกือบ 3 ทศวรรษ ที่ ลอรีอัล ปารีส จับมือกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในฐานะ Official Makeup Artist สร้างสรรค์เมคอัพลุคและทรงผมให้กับผู้ร่วมงานตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงพิธีปิดพร้อมนำเสนอความงามที่พลิกโฉมซึ่งบุกเบิกโดยวิทยาศาสตร์ จากทีมช่างแต่งหน้าและช่างทำผมมากกว่า 60 ท่าน ที่ไปประจำในพื้นที่ ภายใต้การดูแลเชิงสร้างสรรค์ของ ฮาโรลด์ เจมส์ เมคอัพอาร์ทิสต์ระดับโลกของลอรีอัล ปารีส และ สเตฟาน ลองเซียน ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมของ ลอรีอัล ปารีส
นับเป็นปีแรกที่ ลอรีอัล ปารีส พาแบรนด์แอมบาสเดอร์ไปปรากฎตัว ณ พรมแดงเมืองคานส์ครบทั้ง 4 คน นำทีมโดยตัวแม่พรมแดงสุดไอคอนิกอย่าง ชมพู่ อารยา ที่มาร่วมงานครั้งนี้เป็นปีที่ 11 ซึ่งการปรากฎตัวของนักแสดงทั้ง 4 คนสามารถเรียกเสียงฮือฮาและความสนใจจากสื่อแฟชั่นและความงามทั่วโลกได้อย่างน่าทึ่ง
โดย ชมพู่ กล่าวถึงความรู้สึกของการเดินพรมแดงในครั้งนี้ว่า “ปีนี้พิเศษอีกหนึ่งปี เนื่องจากเป็นปีที่ 11 ของชมที่ได้มาเดินพรมแดงเมืองคานส์ และได้มาพร้อมกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ครบทั้ง 4 คน เป็นการนำเสนอความงามที่หลากหลาย และให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองเช่นเดียวกับที่ลอรีอัลตั้งใจสื่อสารไปยังผู้คนทั่วโลกเสมอมา”
ด้าน ณิชา และ เบ็คกี้ ได้เผยถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมเดินพรมแดงครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้กลับมาร่วมเดินพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์อีกครั้งกับ L'Oréal Paris การได้กลับมาในครั้งนี้ยิ่งรู้สึกถึงพลังของผู้หญิงที่คอยสนับสนุนและส่งต่อกำลังใจให้กัน รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณค่าของผู้หญิงทุกคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในฐานะนักแสดงพวกเราก็อยากให้ผู้หญิงมีที่ยืนในวงการนี้มากขึ้น และในฐานะ ลอรีอัล ปารีส แอมบาสเดอร์ เราอยากสนับสนุนความเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้แสดงศักยภาพและตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่”
เจมีไนน์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกของการเดินพรมแดงเมืองคานส์เป็นครั้งแรกว่า "รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากครับ ที่ได้มีโอกาสร่วมเดินพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เป็นครั้งแรกกับ L'Oréal Paris ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สำคัญของผม และผมรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและความหลากหลายของทุกคนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ที่ทำให้ผมเห็นว่ายังมีผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังอีกหลายคนที่มีความสามารถ และเปล่งประกายในคุณค่าผ่านผลงานของพวกเขา”