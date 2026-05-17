”นิวเคลียร์“ โสด 7 เดือนแล้ว ลูกชายให้มีแฟนแต่ขอสแกนก่อน

“นิวเคลียร์” โสดสนิทมา 7 เดือนแล้ว รอจักรวาลเหวี่ยงคู่บุญมาให้ ลั่นจากนี้ขอเลือกตัวเองก่อน หากมีแล้วไม่มีความสุขเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ขอไม่มีดีกว่า ด้านลูกชาย “ไทก้า” ไฟเขียวให้แม่มีแฟนแต่ขอสแกนก่อน
มีภาพกับหนุ่มเกาหลีเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาจนหลายคนเดาว่าตอนนี้ “นิวเคลียร์ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์” มีรักใหม่แล้ว ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าตอนนี้โสดสนิทมา 7 เดือนแล้ว
“ยังเหมือนเดิม ผ่านมา 7 เดือนแล้ว โสดสนิทมากๆ ที่บอกอยากได้ฝรั่งเพราะไม่เคยคุยกับต่างชาติ ก็มีต่างชาติเข้ามาบ้าง ก็โอเคนะ เป็นการฝึกภาษา คนเกาหลีก็น่ารักดี จะบอกว่าไม่เหงาเลย มีความสุขมาก เหมือนได้ทำอะไรตามใจตัวเอง นอนดี ตื่นมาทำอะไรของตัวเองอยู่กับลูก เริ่มเสพติดการอยู่คนเดียวมากๆ รู้สึกสบายใจ สบายตัว ก็ตั้งใจจะอยู่กับตัวเองจริงๆ"
"ถ้าขอได้ก็จะขอยังไงก็ได้ให้มาแล้วนิวมีความสุข ตอนนี้เลือกตัวเอง เอาตัวเองก่อน ถ้าเป็นบุญกันก็ขอให้ได้เจอ ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้เราอยู่กับลูกอยู่กับตัวเองมีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆ ใครไม่ใช่ก็ขอให้ออกไปเลย อย่ามาทำให้ฉันหวั่นไหวแล้วจากไป จะอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไร นิวมีไทก้าแล้ว นิวอยู่ได้ อยู่คนเดียวก็ดี ดีกว่ามึแล้วทำให้ชีวิตเราแย่ลง แบบนั้นอยู่คนเดียวดีกว่า รักตัวเอง ดูแลจิตใจตัวเองดีกว่า อย่าไปดูแลคนอื่นเยอะเลย ไม่ได้เหนื่อยหน่าย ไม่ได้พอกับความรักนะ ถ้าถึงเวลาจักรวาลก็จะเหวี่ยงมาเองแหละ แต่ตอนนี้ยังไม่เจอ ยังไม่เจอใครที่รู้สึกอย่างนั้น”
“ไทก้า” อยากให้แม่มีแฟนแต่ขอสแกนด้วยตัวเองก่อน
“เขาก็มาถามนะหม่ามี๊มีแฟนใหม่รึยัง ใครเหรอ ก็บอกเขาไปว่าไม่มี เขาบอกเอามาให้ก้าสแกนก่อน เขาขอเลือก เลยถามว่าก้าชอบแบบไหน ก้าบอกอะไรก็ได้ที่หม่ามี๊มีความสุขแหละแต่ขอดูก่อน เขาก็มีหวงบ้าง อย่างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปเดทกับแม่เอง แต่แม่ก็คือนั่งยาว 4-5 ทุ่ม ก้าบอกว่าก้าว่าหม่ามี๊มีแฟนเถอะ จะได้มีคนนั่งเป็นเพื่อน ก้าง่วงนอนอยากกลับบ้านแล้ว”