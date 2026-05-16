“มายด์ ลภัสลัล” ขอถอยห่างสามี “พาย สุนิษฐ์” ทบทวนและรักษาใจ เกินรับไหวล่วงละเมิดน้องชายตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออกตัวแทนสามีทั้งแชร์คลิปการชี้แจงและเปิดภาพโฉนดบ้านที่หัวหินว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงกันแน่ จนชาวเน็ตเบรกว่าถึงจะเป็นสามีภรยาแต่นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องของ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงต้องการปกป้องสามี “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” จนทำให้มาถึงฟางเส้นสุดท้ายน้องชาย “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ปล่อยคลิปเสียงสนทนาที่เคยคุยกันเรื่องล่วงละเมิดในอดีตอัดไว้เมื่อ 3 ปีก่อนออกสู่สาธารณะ จนเกิดเป็นกระแสมากมาย

ล่าสุด มายด์ ลภัสลัล ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้ง ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน พร้อมขอโทษทราย จากนี้ถอยห่างออกมาจากสามีเพื่อทบทวนตัวเองและดูแลสภาพจิตใจ

“ก่อนอื่นมายด์ต้องขอโทษจากใจจริง ที่การแสดงออกและความเข้าใจคลาดเคลื่อนของมายด์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายและทำให้หลายคนต้องผิดหวังโดยเฉพาะคุณทราย มายด์รู้สึกผิดและเสียใจอย่างที่สุดที่เรื่องราวบานปลายไปถึงจุดนี้

ส่วนตัวมายด์ไม่เคยได้ยินคลิปเสียงนี้มาก่อนตลอดเวลาที่คบกันมา มายด์รู้สึกเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่คุณทรายต้องเผชิญ ต่อจากนี้มายด์ขอถอยห่างออกมาจากสามีเพื่อทบทวนตัวเองและดูแลสภาพจิตใจ

สุดท้ายนี้มายด์ขอโทษเพื่อนๆ พี่น้องในวงการและทุกๆ คนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะคะ พวกเขาเพียงแต่ต้องการให้กำลังใจมายด์ โดยที่ไม่ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดเช่นกัน ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้มายด์นะคะ และขอบคุณที่คอยอยู่ข้างคุณทรายเช่นกันค่ะ”

ชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้มายด์กันมากมาย ไม่มีใครต่อว่าเหมือนครั้งก่อนๆ








