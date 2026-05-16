บวงสรวง 2 เรื่อง 2 อรรถรส Girl's Love โรแมนติกเคมีใหม่ “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก และ Series วัยรุ่นแบบเต็มสปีด “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL

ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการผลิตคอนเทนต์คุณภาพ ที่ออกแบบมาเพื่อตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ สำหรับ CHANGE2561 ที่เดินหน้าขยายจักรวาลคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL เตรียมส่ง ซีรีส์ Girl's Love แนวโรแมนติกดราม่า อย่าง “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก พร้อมทีมนักแสดง Girl's Love เคมีใหม่ทั้ง 3 คู่ ไนล์ ชนิดาภา - น้ำหวาน ณัฐชยา , เฟย์ อภิสรา - จีนี่ อรนลิน และ ออมสิน ณัฐรัตน์ - กิ๊ฟ สิรินาถ ที่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของสามสาวที่เลือกจะวิ่งหนีจากความรัก เพราะบาดแผลและความกลัวในอดีต ขณะที่อีกสามสาวเลือกจะวิ่งไล่ตามหัวใจอย่างไม่ยอมแพ้ เพื่อพิสูจน์ว่าความรักยังคงเป็นพลังสำคัญที่หล่อเลี้ยงหัวใจมนุษย์ ผสานงานโปรดักชั่นและการเล่าเรื่องในสไตล์ CHANGE2561 ที่เน้นอารมณ์ ความรู้สึก และความสัมพันธ์ “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก จึงไม่ใช่เพียงซีรีส์โรแมนติกดราม่า แต่คือการสำรวจหัวใจของคนที่กลัวความรัก กับคนที่เชื่อในพลังของความรัก ที่จะพาผู้ชมร่วมลุ้นไปกับการไล่ตามหัวใจครั้งสำคัญของทั้งหกตัวละคร
พร้อมทั้งเปิดจักรวาลคอนเทนต์ Series วัยรุ่นแบบเต็มสปีด ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL กับซีรีส์ “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ ความสัมพันธ์ของวัย Gen Z ที่มีทั้งมิตรภาพ ความรัก ความคาดหวังจากครอบครัว ไปจนถึงแรงกดดันจากโลกโซเชียลที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ท่ามกลางความคึกคักของทีมนักแสดงรุ่นใหม่ “แก๊งค์นมผง” จาก CHANGE ARTIST ยูจีน อัยภณ , ยูจีน ญาณวัฒน์ , ฮีโร่ อาชวิน , ไอเดีย บัฟเฟตต์ , วีโน่ ชวิศ , บอสสึ ศุภณัฐ , บีบอส ศศกฤช ร่วมด้วย ออมทอง ณัฎฐา , นารา นาราริน , บิว บุษยา , มิน กันตินันท์ , พลอย นัชชา , อ้น กษมา , เล็ก ธีรเวช , ใหญ่ ธีรพงศ์ , ซินเซีย ภัทรานิษฐ์ , ยูริน นวินตา ที่พร้อมปล่อยพลังความสดใสและเคมีชวนจิ้น ชวนฟิน ชวนให้จับตามอง กับเรื่องราวของโรงเรียนหญิงล้วนที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ “สหศึกษา” เป็นครั้งแรก การเข้ามาของนักเรียนชายกลุ่มใหม่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Culture Shock ครั้งใหญ่ ทั้งด้านมิตรภาพ การแข่งขัน ความรู้สึกที่เกินเลยคำว่าเพื่อน และแรงกดดันจากสายตาสังคมในรั้วโรงเรียนที่มี “เส้นบางๆ” ระหว่างคำว่าเพื่อนสนิทกับความรู้สึกที่เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อหัวใจเริ่มเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุม ความสัมพันธ์ที่อาจต้องเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ และคำถามสำคัญว่าเราไม่ควรคบ “เพื่อน” เป็น “แฟน” จริงหรือไม่?
ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 CHANGE2561 ได้ฤกษ์งามยามดี เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและความเป็นสิริมงคลก่อนลงจอจึงได้มีการจัดพิธีบวงสรวง 2 ซีรีส์ 2 อรรถรส “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก และ “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ ณ ลานหน้าตึก อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เพลส นำโดยพี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ พี่เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 จำกัด และผู้กำกับ ครูเอ นัฐพงศ์ , โบ พรรณทิพย์ พร้อมด้วยนักแสดง “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก และ “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ พร้อมนักแสดงรับเชิญมากประสบการณ์ แม่อี๊ด ดวงใจ , ตุ๊ก ชนกวนันท์ , แจ๊บ เพ็ญเพ็ชร , ครีม เปรมสินี และแอมป์ สุทธิกานต์ ที่มาร่วมในพิธี
และอดใจรออีกนิดเตรียมตัวให้พร้อม เพราะอีกไม่นานเกินรอ CHANGE2561 จะพาผู้ชมไปร่วมลุ้นและสัมผัสเรื่องราวไปกับการไล่ตามหัวใจครั้งสำคัญของทั้งหกตัวละครใน “CHASING LOVE” พี่เองก็ลำบาก มาร่วมอินไปกับทุกตัวละครปักหมุดติดตามรับชม Ep. แรกพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม และทุกวันศุกร์ ทางช่อง ONE31 เวลา 22.30 น. รับชมย้อนหลังพร้อมกันได้ทั่วโลก ทาง Netflix และทางแอป oneD (เฉพาะประเทศไทย) เวลา 23.30 น.