ครั้งแรกที่คานส์! “ไมค์ พิรัชต์” ปรากฏตัวในฐานะทูตวัฒนธรรมเอเชียแปซิฟิก กับลุค High-End เฉิดฉายบนพรมแดง Cannes Film Festival 2026

บินลัดฟ้าร่วมงานเทศกาลหนังระดับโลกเป็นครั้งแรก ก็สร้างโมเมนต์เรียกเสียงฮือฮาสะเทือนพรมแดงคานส์ สำหรับซูเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์ “MIKE ANGELO” หรือ “ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล” หนึ่งในนักแสดงจากประเทศไทยที่ร่วมเฉิดฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 79 (Cannes Film Festival 2026) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2026 ณ ประเทศฝรั่งเศส ท่ามกลางเหล่าคนดังจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
โดยไมค์ปรากฏตัวบน Red Carpet เปิดฉากเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2026 ในวันที่ 12 พฤษภาคม (ตามเวลาคานส์) ด้วยลุคสุดเนี้ยบ จาก BOSS สมดีกรีพระเอกอินเตอร์ เสริมความหรูหราด้วยนาฬิกา L.U.C Quattro ตัวเรือนทองคำสีกุหลาบ 18 กะรัต พร้อมแมตช์เครื่องประดับ High Jewellery จาก Chopard แบรนด์ลักซ์ชัวรีระดับโลก ผู้สนับสนุนหลักของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มาอย่างยาวนาน
ก่อนจะเสิร์ฟลุคสองหล่อแพง เข้าร่วมงาน China Night at Cannes Film Festival ในฐานะ Asia-Pacific Ambassador for Film and Cultural Exchange ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2026 ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวัฒนธรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในช่วง Cannes Film Festival 2026 โดยงานดังกล่าวถือเป็น Official Side Event ที่รวบรวมบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์ โปรดิวเซอร์ นักลงทุน รวมถึงตัวแทนจากหลากหลายประเทศ เพื่อร่วมผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาพยนตร์และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
โดย “ไมค์” เผยความรู้สึกว่า “การได้มาร่วมเดินพรมแดงที่ Cannes Film Festival ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่พิเศษและมีความหมายมากสำหรับผมครับ มันเป็นทั้งความตื่นเต้น ความภูมิใจ และความรู้สึกเหมือนความฝันที่เคยดูผ่านหน้าจอวันหนึ่งได้เกิดขึ้นกับตัวเองจริง ๆ ขอบคุณทุกโอกาส ทุกแรงสนับสนุน และทุกคนที่อยู่ในเส้นทางนี้ด้วยกันครับ รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาร่วม Cannes Film Festival ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่เด็กผมมอง Cannes เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของโลกภาพยนตร์ และวันนี้การได้มายืนอยู่ตรงนี้จริง ๆ สำหรับผม Cannes ไม่ใช่แค่พรมแดง แต่คือสถานที่ที่รวมคนที่รักในภาพยนตร์จากทั่วโลกเอาไว้ด้วยกัน การได้มีโอกาสมาร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นทั้งเกียรติ ความทรงจำ และแรงบันดาลใจสำคัญในการเดินต่อบนเส้นทางนี้ครับ”
