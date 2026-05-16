เปิดบ้าน “กอล์ฟ-พิชญะ” ที่สุดแห่งอนาคต

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” บุก “บ้านแห่งศตวรรษ” ของ “กอล์ฟ พิชญะ” บ้านสุดล้ำที่ติดอันดับ 1 ใน 7 บ้านสวยและล้ำสมัยที่สุด ในงาน World Architecture Festival ที่สิงคโปร์ กับคอนเซปต์ “Homey Futurism” ล้ำสมัย แต่ยังอบอุ่น และเต็มไปด้วยความสนุกในแบบ “กอล์ฟ” ในทุกมุมของบ้าน
จากงบเริ่มต้น 10 ล้าน สร้างไปสร้างมา…พุ่งถึง 25 ล้าน! เปิดทุกไฮไลท์สุดว้าว!! ทั้งครัวเทปันยากิในฝันวัยเด็ก เขียงลิ้นชักสุดครีเอทีฟ สวนทรงกางเกงใน สนามบาสบนดาดฟ้า ห้องนอนสั่งงานด้วยเสียง รวมถึงลิฟต์สุดล้ำที่กอล์ฟออกแบบเอง และบ้านหลังนี้ ยังขึ้นชื่อว่าเป็น “บ้านปราบเซียนแม่บ้าน”
จนลาออกไปแล้วถึง 5 คน! เพราะความล้ำของเทคโนโลยีในบ้านนี้แหล่ะจ้า
นอกจากเรื่องบ้าน กอล์ฟยังเปิดใจเรื่องความรัก จาก “สแปมไลน์” สู่พรหมลิขิตของหัวใจหวานใจคนนี้
พร้อมเล่าชีวิตนักร้องยุคบุกเบิก T-POP
ที่เคยโกอินเตอร์ทั้งเกาหลีและญี่ปุ่น กรุ๊ปแรกๆ ของไทย และความดังก็ไม่ธรรมดา
จนต้องปลอมตัวเวลาออกไปใช้ชีวิตส่วนตัว
และกระแสเมาท์ว่า “ไม่ทำงาน”
เจ้าตัวตอบชัดว่า “วันนี้โลกเปลี่ยนเร็ว
ทั้งทำคอนเทนต์ ยูทูบ งานคอนเทนส์ งานปักตะกร้าใน tiktok งานออกแบบของเล่น กอล์ฟต้องปรับตัว เปิดใจ เพราะต้องวิ่งให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป” เรียกว่าเทปนี้ทั้งว้าว ทั้งฮา และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของบ้านที่ไม่ได้ล้ำแค่บ้าน แต่ล้ำยันเจ้าของบ้าน อย่าง “กอล์ฟ” ติดตามความล้ำนี้ได้ใน “ตีท้ายครัว” อาทิตย์นี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33