The Scarecrow ซีรีส์สืบสวนแห่งปีที่คาดเดาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว ขึ้นอันดับ 1 แบบสมศักดิ์ศรีซีรีส์เกาหลี ใน Viu พร้อมเฉลยใครคือฆาตกรตัวจริง?

เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์เกาหลีที่มาแรงที่สุดในเวลานี้ สำหรับ “The Scarecrow หุ่นลวงเชือด” ซีรีส์แนวสืบสวน–ระทึกขวัญ ที่กระแสพุ่งทะยานแบบหยุดไม่อยู่ จนสามารถขึ้นครองอันดับ 1 ซีรีส์เกาหลีบน Viu ได้สมศักดิ์ศรี พร้อมเสียงชื่นชมจากแฟนซีรีส์ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เดาทางไม่ได้เลยสักตอน” ตลอด 8 ตอนที่ผ่านมา “The Scarecrow หุ่นลวงเชือด” กลายเป็นซีรีส์ที่ถูกพูดถึงหนักมากบนโลกโซเชียล เพราะทุกตอนเต็มไปด้วยปริศนา หลักฐานชวนสับสน และผู้ต้องสงสัยที่ดูน่าเชื่อถือไปหมด จนคนดูต่างตั้งทฤษฎี ถกเถียง และวิเคราะห์กันสนั่นว่า “ใครคือฆาตกรตัวจริง”
เรื่องราวเข้มข้นผ่านการเดินเกมของ คังแทจู ตำรวจหนุ่มผู้กลับมายังบ้านเกิดเพื่อตามล่าคนร้ายในคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง ขณะที่ ชาชียอง อัยการมากฝีมือ ต้องเข้ามารับผิดชอบคดีสุดสะเทือนขวัญนี้ และได้กลับมาพบกับแทจูอีกครั้ง ท่ามกลางความลับและความสัมพันธ์ในอดีตที่ค่อย ๆ ถูกเปิดเผย
สิ่งที่ทำให้ “The Scarecrow หุ่นลวงเชือด” แตกต่างจากซีรีส์สืบสวนทั่วไป คือการเล่าเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ พลิกเกมแทบทุกตอน และโยนคำถามใหม่ให้คนดูตลอดเวลา จนกลายเป็นซีรีส์ที่หลายคนยกให้เป็น “ซีรีส์สืบสวนที่หยุดดูไม่ได้” แห่งปีนี้
ล่าสุดหลังปล่อยตอนสำคัญที่เฉลยตัวฆาตกรออกมาได้สำเร็จ ก็ยิ่งทำให้กระแสพูดถึงพุ่งแรงกว่าเดิม จนเรตติ้งอยู่ที่ 7.44% เป็นอันดับ 1 ปี 2026 ของช่อง ENA และแม้จะรู้แล้วว่าใครคือฆาตกร แต่ความจริงทั้งหมดของคดีกลับยังไม่จบง่ายๆ และยังเหลืออีก 4 ตอนสุดท้ายที่จะพาไปสู่บทสรุปที่แฟนซีรีส์ทั่วโลกกำลังจับตา สมศักดิ์ศรีซีรีส์อันดับ 1 บน Viu ที่ทั้งลุ้น ทั้งพีก และเต็มไปด้วยความระทึกทุกนาที สำหรับ “The Scarecrow หุ่นลวงเชือด” ซีรีส์ที่กำลังทำให้คนดูตกอยู่ในวังวนของการตามหาความจริงแบบถอนตัวไม่ขึ้น!
