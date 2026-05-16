เลเซอร์ เอ็นจิเนีย ชวนสองพรีเซนเตอร์สุดฮอต “เก่ง – น้ำปิง” ร่วมเสิร์ฟโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟฟินขั้นสุด! ในงาน Exclusive Fan Benefit “Lift Your Luck”

บริษัท เลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านความงามจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย จัดงานมีทแอนด์กรี๊ด Exclusive Fan Benefit “Lift Your Luck” ชวนสองพรีเซนเตอร์คู่ฮอต “เก่ง - หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง - นภัสกร ปิงเมือง” ตัวแทนของนวัตกรรมยกกระชับผิวและปรับรูปหน้าเทคโนโลยีล้ำสมัย “Density (เดนซิตี้)” และ “LinearZ (ลีเนียร์ซี)” มาร่วมเติมเต็มความสุข พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แฟนคลับ ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 ณ ลาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ตลอดทั้งงาน นับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้เก็บเกี่ยวความประทับใจกลับไปอย่างเต็มอิ่ม
นายศราวุธ อุดมเดช CEO บริษัท เลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด เปิดเผยว่า “การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนแบรนด์และให้ความสนใจใน 2 เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง “Density” และ “LinearZ” มาโดยตลอด พร้อมเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับสองพรีเซนเตอร์ “เก่ง – น้ำปิง” ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน Exclusive Fan Benefit “Lift Your Luck” ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง และร่วมสร้างโมเมนต์พิเศษไปด้วยกัน”
โดย Density (เดนซิตี้) ได้ “เก่ง – หฤษฎ์ บัวย้อย” เป็นพรีเซนเตอร์นวัตกรรมเครื่องยกกระชับผิวและสลายไขมันด้วยพลังงาน Radio Frequency (RF) ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Bimodal RF ตัวแรกของโลกที่ปล่อยคลื่น Monopolar และ Bipolar พร้อมกันใน 1 ช็อต ที่ความถี่ 6.78 MHz โดย Monopolar RF ลงลึกช่วยกระตุ้นคอลลาเจน สลายไขมัน และให้ผลลัพธ์ยาวนาน ขณะที่ Bipolar RF ทำงานชั้นตื้น เพิ่มอีลาสตินและความกระชับเห็นผลทันที เสริมด้วยระบบทำความเย็นอัจฉริยะและการตรวจวัดค่าผิวแบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมหัวทิป 3 ขนาดรองรับรอบดวงตา ใบหน้า และลำตัว ทั้งนี้ผลวิเคราะห์ชี้ว่า Bimodal RF กระตุ้นคอลลาเจนได้มากกว่า Monopolar เดี่ยวราว 30% และเพิ่มอีลาสตินได้มากกว่าประมาณ 19%
อีกทั้ง LinearZ (ลีเนียร์ซี) ที่ได้ “น้ำปิง – นภัสกร ปิงเมือง” เป็นตัวแทนถ่ายทอดเทคโนโลยี Ultrasound Lifting Technology ที่ผสานพลังงาน 2 โหมดใน 1 หัว ได้แก่ Dot แบบจุด อุณหภูมิสูงสุด 65 องศา ช่วยยกกระชับชั้น SMAS กระตุ้นคอลลาเจนและเพิ่มความอิ่มฟูใบหน้า และ Linear แบบเส้นตรง อุณหภูมิสูงมากกว่า 58 องศา ช่วยลดไขมันส่วนเกินและฟื้นความกระจ่างใส โดดเด่นด้วยความเร็ว 300 ช็อตในไม่ถึง 2 นาที เจ็บน้อย ไม่ต้องทายาชา ปรับความลึกได้ครอบคลุมตั้งแต่ Dermis ถึง Deep fat เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยกกระชับ ลดเหนียง คางสองชั้น และลดเลือนริ้วรอย โดยผลวิจัยจาก Gachon Research ยังชี้ว่าโหมด Dot สามารถกระตุ้นการเพิ่มจำนวนและขนาดเซลล์ไขมันเฉพาะจุดที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย ตามคอนเซปต์ “Custom-designed Lifting”
ภายในงาน “เก่ง – หฤษฎ์ บัวย้อย” ในฐานะพรีเซนเตอร์ Density (เดนซิตี้) พร้อมด้วย “น้ำปิง – นภัสกร ปิงเมือง” พรีเซนเตอร์ LinearZ (ลีเนียร์ซี) แท็กทีมสร้างสีสันบนเวทีผ่านการร้องเพลงที่ตั้งใจเตรียมมาเพื่อมอบให้แฟนคลับโดยเฉพาะ พร้อมร่วมสนุกกับเกมกิจกรรมที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ตลอดทั้งงาน โดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญของงานกับกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้โชคดี 45 คน ที่ได้ร่วมถ่ายภาพ Polaroid คู่สองนักแสดงสุดฮอตพร้อมลายเซ็น Fansign อย่างใกล้ชิด รวมถึง Hi-Bye Session เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้พบปะ ส่งต่อกำลังใจแบบตัวต่อตัว สร้างความประทับใจและความสุขให้ผู้ร่วมงานกลับบ้านไปอย่างเต็มอิ่ม
ด้าน เก่ง – น้ำปิง ได้กล่าวถึงการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “พวกเรารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้พบเจอแฟน ๆ แบบใกล้ชิดในงาน Exclusive Fan Benefit ‘Lift Your Luck’ เราได้รับความอบอุ่นและพลังบวกจากทุกคนจริง ๆ ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่มอบให้กันมาโดยตลอด การได้ใช้เวลาร่วมกันในโมเมนต์นี้นับเป็นความทรงจำแสนพิเศษสำหรับพวกเรา นอกจากนั้น เรายังรู้สึกยินดีที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง โดยเฉพาะการดูแลผิวพรรณและการยกกระชับปรับรูปหน้า ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุด ‘Density (เดนซิตี้)’ รวมถึง ‘LinearZ (ลีเนียร์ซี)’ ซึ่งช่วยตอบโจทย์การดูแลผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งความสุข แรงบันดาลใจจากกิจกรรมในครั้งนี้ และอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปพวกเราทั้งสองจะมีกิจกรรมอะไรสนุก ๆ มาร่วมแบ่งปันกับทุกคนอีกครั้ง”
