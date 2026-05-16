xs
xsm
sm
md
lg

“ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำได้!” เปิดสูตรลับ “เชฟปอนด์” สอนทำอาหารถึงบ้าน เด็กเรียนได้ ผู้ใหญ่ทำเป็น คิวยาวแน่นทั้งเดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่เริ่มเปลี่ยนจากการรับประทานอาหารเพื่อความอิ่ม สู่การให้ความสำคัญกับ “ประสบการณ์” และ “เรื่องราว” ในแต่ละมื้อ ส่งผลให้การเรียนทำอาหารและกิจกรรมภายในบ้านได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในผู้ที่น่าจับตามอง คือ “เชฟปอนด์” เจษฎาภรณ์ ธรรมธนสมบัติ เชฟหนุ่มดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่หันมาพัฒนารูปแบบการสอนทำอาหารตามบ้าน และให้บริการทำอาหารในโอกาสพิเศษ โดยเน้นความเรียบง่าย เข้าถึงได้ และสามารถนำไปใช้จริง

“ปอนด์ค่อนข้างจะให้เวลาของการเตรียมตัว และการเลือกวัตถุดิบ ทำให้อาหารมีรสชาติที่แตกต่าง แต่เน้นให้คุ้นเคยกับแขกแต่ละกลุ่ม”

เมื่อถามว่าอาหารอะไรที่ ถนัดเป็นพิเศษเจ้าตัวระบุว่า... “ที่จริงก็ถนัดทุกแนวนะครับ แต่ถ้าชอบ คือ อาหารอิตาลี หรือ ไทย และ ขนม ขนมนี้ เคยยืนทำ 6 ชั่วโมงแบบไม่นั่งพักเลย รู้สึกได้ใส่ จินตาการไปในรสชาติ ”

“ปกติ ลิ้นมนุษย์จะสัมผัสได้ รส เค็ม หวาน เปรี้ยว เผ็ด แต่ รสที่จะเสริมให้อาหารนั้น แปลกขึ้นคือ รส อุมามิ จะเป็นการผสานรสทั้งหมดให้ลิ้นได้ว้าวขึ้น ครับ”

ปัจจุบัน เชฟปอนด์ รับทำอาหาร ตามบ้าน สำหรับแขก 2 คนขึ้นไป ราคาถูกกว่าโรงแรมห้าดาว แต่รสชาติคือโรงแรมห้าดาว เป็นคำชมจากลูกค้า ที่นักข่าวได้ยินมากับหูเมื่อได้มาทานที่บ้าน ลูกค้า ของเซฟปอนด์ รสชาติที่เหมือนธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา ที่สำคัญทำเสร็จสดใหม่

เมื่อตำราไม่ได้กักไว้แค่ในสถาบันอาหารชั้นสูงแต่ยกตำรามาเสริฟทั้งความอร่อยและความรู้ในการเปิดสอนการทำอาหาร 1Day Course #หนึ่งวันหนึ่งเมนู ใครจะเป็นคิดว่าแค่ หนึ่งวันจะเรียนทำอาหารจนทำอาหารเป็น การออกแบบหลักสูตร ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ไว้ให้เป็นแพ็คเก็ตให้ ลูกค้า ที่อยากมีประสบการณ์การทำอาหารเป็น และหรือทำอาหารเป็นเพื่อเลี้ยงแขกหรือเพื่อไว้ให้คนพิเศษ เซฟปอนด์ ก็ออกแบบหลักสูตร ตอบได้ทุกโจทย์ จึงกลายเป็นความสนุกที่ ลูกค้าจะได้มีประสบการณ์ของความอร่อย

“อันที่จริงสมัยเรียน เหนื่อยมาก และอาจจะมีท้อ ถึงจะสนุก หน้าตาอาหารออกมาดี แต่เบื้องหลังทำให้หมดพลังไปเยอะมาก พอจะมาทำธุรกิจด้านการสอนอาหารตามบ้าน เลยออกแบบการเรียนอาหารให้ง่าย ทำง่าย จำง่าย ทำได้จริง อร่อยจริง ” เซฟปอนด์ กล่าวคือ ลูกค้าหรือนักเรียน ไม่ต้องเตรียมอะไรเลย เกือบทั้งหมด เชฟปอนด์ เตรียมไปให้ภายในกระเป๋า Makro เชฟปอนด์เปิดเผยว่า กลุ่มลูกค้าหลักขยายกว้างมากขึ้น ไม่เพียงแต่แม่บ้านและคนทำงานที่บ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึง “เด็ก ๆ และบุตรหลาน” ที่ผู้ปกครองต้องการให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกทักษะชีวิต และเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทำอาหาร

จุดเด่นสำคัญอยู่ที่การออกแบบขั้นตอนการสอน จากเมนูที่มีความซับซ้อน ให้กลายเป็นกระบวนการที่เข้าใจง่าย โดยจัดเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแบบครบชุดในถุงเดียว ช่วยลดความยุ่งยาก และทำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถลงมือทำได้ทันทีด้วยความสามารถที่ครอบคลุมทั้งอาหารไทย อาหารตะวันตก และของหวาน ประกอบกับสไตล์การสอนที่เป็นกันเอง ทำให้เชฟปอนด์ได้รับการตอบรับอย่างดี ส่งผลให้ตารางสอนแน่นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและปิดเทอม


ทั้งนี้ แนวโน้มการเรียนทำอาหารที่บ้านยังคงเติบโตต่อเนื่อง ตามกระแส “โฮมไลฟ์สไตล์” ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสะดวก ความเป็นส่วนตัว และการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

“14-15 อย่างและหลายร้อยเทคนิค ที่ได้เรียนกับครูปอนด์ ทำให้หนูได้สนุก ผ่อนคลายจากการเรียนวิชาการค่ะ ตอนแรกก็กลัวจะยาก แต่พอเรียนแล้วรู้สึกสนุก นำไปทำจริงหลังเรียนได้ ไม่น่าเชื่อว่าจะง่ายขนาดนี้ แต่ความอร่อยหากทำเองอาจจะไม่เท่าครูปอนด์ แต่ก็ใกล้เคียงอยู่นะคะ”

ยกตัวอย่างขนมที่ บอกว่า 14-15 อย่างมีอะไรบ้าง และอะไรยากที่สุด
“ทีรามิสุ ไดฟูกุ สตอเบอรี่ชีสพาย เคปเย็น ช็อกโกเจมส์ คุกกี้ คุกกี้ธัญพืช ชูครีม ผักโขมอบชีส มันบดอบชีส บานอฟฟี่ บัวลอย ขนมชั้น หมักผลไม้ เค้กเลเยอร์ช็อกโกแลตสำหรับหนูหนูคิดว่าบานอฟฟี่ง่ายค่ะและชูครีมยากค่ะ”

ช่วยอธิบายว่ายากยังไง...“ชูครีมต้องทำแป้งของชูครีมและใช้เวลาในการอบงานอบหลายรอบต้องคอยดูเตาดูไฟอย่างละเอียดเลยค่ะถ้าไฟแรงเกินหน้าชูครีมก็จะไหม้หรือแตกได้ ส่วนบาคอฟฟี่ ใช้เวลาในการทำไม่นานนำแครกเกอร์มาคลุกกับเนยจากนั้นตกแต่งใบหน้าหั่นกล้วยมาวางและร่านโด้น้ำผึ้งและใช้วิปครีมในการโดยขอให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ” น้องเวย์ ด.ญ. วารินทร์ดา พชิรกวินวิชย์ กล่าว

พอได้ลองคุยกับ นักเรียนขอเซฟปอนด์ที่อายุน้อยที่สุด อย่าง น้องด้า เด็กหญิงมิรินพรรษ พชิรกวินวิชย์ สาวน้อย ป.6 จากเชียงราย ที่มาเรียนพิเศษที่กรุงเทพพร้อมพี่สาวและเลือกเรียนเสริมเรื่องการทำอาหาร

“หนูคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรกับในอนาคตข้างหน้าคะ ตอบ การทำขนมเราสามารถทำเป็นอาชีพเสริมหรือ อาชีพหลักได้เลยค่ะถ้าเรามีฝีมือในการทำขนมมีความละเอียดชำนาญมากพอและพัฒนาสูตรให้ให้ดีให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆก็สามารถนำมาเป็นอาชีพหลักที่มั่นคงได้ค่ะ”

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเซฟเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ย่อประสบการณ์และความสามารถในช่วงที่เรียนปริญาตรี กว่า 4 ปี มาเสริฟถึงบ้านภายใน หนึ่งวันนับว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก กลิ่นของอาหาร ขนมที่สุดใหม่ หอมภายในบ้าน ทำให้ลูกค้า แขก และนักเรียนเรียกน้ำยอย น้ำลายไหลได้ที่เดียว รีบจองคิวและติดต่อเพื่อ ขอจองคิว ไม่ว่า คิวสอน หรือ คิวทำอาหารเซฟเทเบิ้ล ไว้เสริฟที่บ้านได้แล้ววันนี้ที่ เซฟปอนด์ 0869827666 และ instagram: pond_pp_














“ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำได้!” เปิดสูตรลับ “เชฟปอนด์” สอนทำอาหารถึงบ้าน เด็กเรียนได้ ผู้ใหญ่ทำเป็น คิวยาวแน่นทั้งเดือน
“ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำได้!” เปิดสูตรลับ “เชฟปอนด์” สอนทำอาหารถึงบ้าน เด็กเรียนได้ ผู้ใหญ่ทำเป็น คิวยาวแน่นทั้งเดือน
“ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำได้!” เปิดสูตรลับ “เชฟปอนด์” สอนทำอาหารถึงบ้าน เด็กเรียนได้ ผู้ใหญ่ทำเป็น คิวยาวแน่นทั้งเดือน
“ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำได้!” เปิดสูตรลับ “เชฟปอนด์” สอนทำอาหารถึงบ้าน เด็กเรียนได้ ผู้ใหญ่ทำเป็น คิวยาวแน่นทั้งเดือน
“ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำได้!” เปิดสูตรลับ “เชฟปอนด์” สอนทำอาหารถึงบ้าน เด็กเรียนได้ ผู้ใหญ่ทำเป็น คิวยาวแน่นทั้งเดือน
+3