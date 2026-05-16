“อุ้ม ลักขณา” ลั่นนานาจิตตัง ถูกมองเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเพราะไม่ยอมเปิดหน้าแฟนลงโซเชียล ลั่นชีวิตจริงสวีตมาก

“อุ้ม ลักขณา” ลั่นนานาจิตตังถูกมองเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเพราะไม่ยอมเปิดหน้าแฟนลงโซเชียล ลั่นชีวิตจริงสวีตมาก แต่ชีวิตในโซเชียลขอเก็บไว้ก่อน เพราะเปิดทีไรพังทุกที
เปิดเทวลัย “Laks Cafe & SRILAKSHAKTI - DEVI” ปากซอยลาดพร้าว 35 รวมเหล่าองค์เทพไว้ให้ผู้คนมากราบไหว้ขอพรเป็นของตนเอง สำหรับ “อุ้ม ลักขณา วัธนวงส์ศิริ” เมื่อถูกถามว่าหนุ่มรู้ใจที่ยังไม่พร้อมเปิดคนนี้ได้จากการขอพรมาหรือเปล่า เจ้าตัวก็เล่าว่า…
“ขอค่ะ ขอว่าให้ได้คนที่ดีที่จริงใจกับเรา รักเรา ซื่อสัตย์เรา ดูแลเราแต่เพียงผู้เดียว เป็น Sugar Daddy เป็นผู้อุปถัมภ์ความรักอย่างเดียวมันไม่ได้ มันต้องเป็นความรักที่สมบูรณ์ครบรอบด้าน ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณพี่เขาด้วย ถ้าไม่มีเขา วันนี้เทวาลัยวันนี้คงจะไม่มาถึง เทวลัยพระแม่ท่านให้มาจริงๆ ส่วนคนนี้ที่ได้มาก็ตรงตามเรฟฯ ทุกอย่าง ก่อนที่เราจะคบกันอุ้มก็พาเขาไปไหว้พระแม่ลักษมี บอกกับพระแม่ว่า แม่ถ้าคนนี้เป็นคนดี เป็นคนที่แม่คิดว่าใช่ก็ขอให้เราได้คบกัน แต่ถ้าเขาไม่ใช่แม่ตัดออกให้เลยนะ ณ วันนั้นจนถึงตอนนี้ก็ 3 ปีแล้วค่ะ”
แต่ไม่พร้อมเปิดตัวแฟนใหม่ในโลกโซเชียล แม้จะคบกันมานาน 3 ปีแล้ว เกรงใจลูก
“องค์แม่เห็น ประชาชนเห็น ทุกคนเห็น เขาก็อยู่แถวๆ นี้แหละ ก็ 3 ปีแล้ว คืออุ้มอยากให้ทุกอย่างมันชัวร์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ เพราะอุ้มมีลูกแล้ว บางครั้งการที่เรามีข่าวเรื่องพวกนี้มากๆ มันก็คงจะไม่น่ารักเท่าไหร่กับลูกเรา ตัวลูกอุ้มก็รู้จักกับพี่เขา ทุกคนในสังคมอุ้มรู้จักเขาหมด เราไม่เคยปิด ไปไหนมาไหนกันปกติ ถ้าเจออุ้มอยู่กับคนไหนก็คนนั้นแหละ เพียงแต่ในส่วนของโซเชียลอุ้มอยากจะให้ทุกอย่างเรามั่นใจจริงๆ เพราะเราผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะมากแล้ว ไม่อยากมานั่งลบรูป ไม่อยากมานั่งเสียใจไม่อยากมานั่งแก้ข่าว ไม่อยากให้วันนึงลูกมาถามหม่ามี๊เปลี่ยนแฟนอีกแล้ว
นางเสิร์จกูเกิ้ลแล้วนะทุกวันนี้ นางเสิร์จนะ แฟนอุ้ม ลักขณา มีใครบ้าง แล้วนางก็มาเปิดให้อุ้มดูแล้วมาถามว่าคนนี้คือใคร ทำไมดิสนีย์ไม่เคยเห็นเลย ดิสนีย์ไม่เห็นรู้จัก ลุงเอ็กซ์ ปิยะ เคยเป็นแฟนหม่ามี๊ด้วยเหรอ นางถามหมด เด็กสมัยนี้ฉลาด ถ้าวันนึงมันเมกชัวร์จริงๆ เราก็ยังไม่รู้อีกอยู่ดี เราเคยมีประสบการณ์เรื่องตรงนั้นมาแล้ว เรามีความรู้สึกว่าอยากให้เขามีความทรงจำที่ดีๆ แล้วอุ้มก็เคารพพื้นที่เขาด้วย เขาอายุเยอะเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็รอให้พร้อมจริงๆ วันนั้นได้รู้กันในโซเชียลค่ะ ชีวิตปกติไม่เคยปิด เดินจูงมือไปไหนต่อไหน สวีตกันจะตาย”
นานาจิตตังคนมองที่ไม่เปิดหน้าแฟนเพราะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อย? บอกรอให้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ก่อน
“ยังมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมคะ แล้วแต่ นานาจิตตังนะอุ้มว่า เรารู้อยู่แก่ใจ ครอบครัวเรารู้ สังคมเรารู้ บางทีเราก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้ เขาก็มีเหตุผลมากมาย ในชีวิตจริงอุ้มไม่เคยปิดเลย อุ้มใช้ชีวิตปกติ ไม่เคยแอบซ่อน ในชีวิตจริงในพื้นที่สาธารณะทั่วไปเราใช้ชีวิตด้วยกันปกติ เพียงแต่ว่าในโซเชียลขอคีฟไว้ก่อน
ถ้ายังไม่ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่เปิด ตอนนี้อยู่ที่แสนเปอร์เซ็นต์ ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเปิดทีไรก็ปิดทุกที พังทุกครั้ง ก็เชื่อเรื่องมูด้วย ลองไม่เปิดดูสิว่าจะยาวนานไหม ตอนนี้ก็ 3 ปีแล้ว ซึ่งเขาโอเคกับการที่เรายังไม่เปิดนะ เขาเขินด้วย ตัวเขาก็ไม่มีโซเชียลด้วย เขาเข้ากับดิสนีย์และครอบครัวอุ้มได้ดีมากๆ สังคมเราเข้ากันได้ดีทุกอย่าง”