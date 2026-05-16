“ทราย สก๊อต” เปิดใจดาราแห่ขอโทษ ฟาดแรงถึงพ่อที่โผล่มาตอนมีชื่อเสียง แบบนี้ไม่เรียกว่าพ่อ ไม่ต้องการเขาแล้ว!

หลังเปิดหน้าแฉพี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ล่วงละเมิดทางเพศ โซเชียลช่วยซัปพอร์ตเต็มที่ ทำให้ “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจผ่านรายการ APOP Today ช่องอมรินทร์ทีวีทั้งน้ำตา ขอบคุณทุกคนที่ทำให้มีกำลังใจอยู่ต่อ นอกจากนี้ทรายได้เผยถึงกรณีที่ศิลปิน-ดารา แห่โพสต์ขอโทษ หลังได้ฟังคลิปเสียง และคุณพ่อที่หายไปนาน แต่เพิ่งโผล่มาตอนตนมีชื่อเสียง ทรายลั่นแบบนี้ไม่เรียกว่าพ่อแล้ว
“ไม่รู้จะพูดยังไง ความขอบคุณของเรามันบรรยายไม่ได้ครับ (เสียงสั่นเครือ) แค่รู้ว่าเด็กคนนึงเขามีกำลังใจอยู่ต่อ ก็ขอบคุณมากครับ (ร้องไห้) เราต้องใช้ชีวิตต่อให้เป็นตัวอย่าง เราต้องอยู่เป็นตัวอย่างที่ดีครับ
เรื่องดาราโพสต์ขอโทษ ทรายไม่โทษนะ ทรายเห็นผ่านๆ มันเป็นเรื่องที่เขาไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นกับเด็กคนนึงได้ ทรายแค่เห็นคนที่สนับสนุนทราย ออกมาเชียร์ตอนแรกๆ เลย หลังจากนั้นไม่ค่อยได้ดูโซเชียลแล้ว
ทรายเห็นพี่ๆ ที่ทรายเคยทำงานด้วย เขาก็มาส่งกำลังใจ ทรายก็รู้สึกดีใจ พี่หลุยส์ สก๊อต, พี่แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช และพี่เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา ไม่ใช่แค่ดารา ทุกคนในชีวิตทราย รวมถึงเพื่อนจากสหรัฐอเมริกาด้วย เขาบอกเขาเห็นข่าว ขอบคุณที่ทำให้ทรายเข้าใจว่าโลกนี้มันขับเคลื่อนไปด้วยความดีครับ ตอนนี้ทรายเข้าใจแล้ว อยากให้จบให้ดีที่สุดครับ”
ฟาดพ่อเจ็บ นั่นไม่ใช่พ่อ ผมไม่ต้องการเขาแล้ว
“คุณพ่อรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ 3-4 ปีแล้ว ไม่ทำอะไรเลยครับ ตอนผมไร้บ้านเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาว่าไปอยู่ด้วยไหม ไม่ติดต่อมาเลย ผมแค่เห็นเขาโผล่หน้ามาตอนผมมีชื่อเสียงแล้ว แล้วก็หายไปอีก แล้วโผล่มาอีกทีตอนนี้ครับ ไม่มีคำขอโทษ ไม่มีคำให้กำลังใจ แค่บอกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรม นั่นไม่ใช่พ่อหรอกครับ ผมไม่ต้องการเขาแล้ว ผมมีคนอื่นๆ แล้วครับ ส่วนครอบครัวไม่มีใครติดต่อมา เรื่องเกินจุดอยากให้ติดต่อมาแล้วครับ มันต้องจบด้วยความยุติธรรมครับ เดี๋ยวต้องดูกัน”