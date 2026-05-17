จากดาว K-Pop สู่ชีวิตติดขัด “เบบี้ เจ” เปิดใจตกงาน ทำงานค่าแรงขั้นต่ำ หลังชื่อเสียงดับ

อดีตสมาชิกวงดัง Jewelry เผยชีวิตพลิกผัน จากยุครุ่งเรืองสู่ความลำบาก ต้องทำงานพาร์ตไทม์ประทังชีวิต พร้อมยอมรับยังไม่รู้อนาคตจะกลับมามั่นคงเมื่อใด
รายงานจากสื่อเกาหลี MK ระบุว่า เบบี้ เจ อดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนาน Jewelry กำลังเผชิญชีวิตที่ยากลำบาก หลังอาชีพในวงการบันเทิงซบเซา โดยเธอได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการยูทูบ ถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่กลับมาตกงานอีกครั้ง และต้องใช้วิธีให้กำลังใจตัวเองทุกเช้า หวังว่าสักวันจะสามารถพลิกชีวิตกลับมาได้ แม้จะยอมรับว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อใดจะมีความมั่นคงทางการเงิน
เบบี้ เจเผยว่า หลังออกจากวง เธอเคยต้องทำงานพาร์ตไทม์ในร้านพิซซ่าและร้านเสื้อผ้าเพื่อเลี้ยงชีพ อีกทั้งยังเคยร้องไห้กลางรายการ Show Me The Money เมื่อพูดถึงชีวิตที่ตกต่ำ ขณะเดียวกัน การเห็นเพื่อนร่วมวงการประสบความสำเร็จยิ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจและสภาพจิตใจของเธออย่างหนัก นอกจากนี้ เธอยังรู้สึกโดดเดี่ยว เนื่องจากอดีตสมาชิกวงคนอื่นยังคงมีงานในวงการ ขณะที่เธอแทบไม่ได้รับโอกาสใด ๆ
ก่อนหน้านี้ เธอยังเคยเปิดเผยผ่านรายการยูทูบว่า ไม่สามารถหางานในวงการบันเทิงได้เป็นเวลานาน จนต้องไปทำงานในร้านกาแฟ ทำงานวันละ 8–9 ชั่วโมง ด้วยค่าแรงขั้นต่ำเพียงประมาณ 1 ล้านวอนต่อเดือน และแม้จะลาออกไปครั้งหนึ่ง เธอก็ต้องกลับไปสมัครงานเดิมอีกครั้งหลังไม่สามารถหางานใหม่ได้
แม้จะเผชิญอุปสรรคมากมาย แต่เบบี้ เจยืนยันว่าเธอยังไม่ละทิ้งความฝันในการแสดง โดยพยายามติดต่อเอเจนซีต่าง ๆ เพื่อขอรับงานทุกรูปแบบ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ “ในวงการนี้ ถ้าไม่มีงาน ก็เท่ากับต้องหายไป” เธอกล่าว สะท้อนทั้งความท้อแท้และความมุ่งมั่นในเวลาเดียวกัน
ย้อนกลับไปในช่วงรุ่งเรือง วง Jewelry เคยมีตารางงานแน่นถึงวันละ 6–7 งาน และต้องเดินทางทั่วประเทศ ทั้งแดกู ชอนจู และปูซานอย่างต่อเนื่อง โดยเพลงฮิต “One More Time” ที่ปล่อยในปี 2008 ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทั่วเกาหลี และคว้ารางวัลใหญ่บนเวที Golden Disc Awards ครั้งที่ 23 ตอกย้ำสถานะของวงในประวัติศาสตร์ K-Pop
สำหรับเบบี้ เจ ซึ่งเกิดในปี 1986 และเป็นบุตรของนักแสดง ฮา แจยอง เคยโดดเด่นในฐานะแรปเปอร์หญิงเสียงใส ก่อนออกจากวงในปี 2014 และพยายามคัมแบ็กผ่านรายการอย่าง Show Me The Money 5 และ Unpretty Rapstar 3 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้อาชีพในวงการค่อย ๆ ถดถอยลงจนถึงปัจจุบัน