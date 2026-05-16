“แต๊งค์ พงศกร” เคลียร์โพสต์เศร้า ยอมรับครอบครัวมีปัญหาจริง แต่ยังไม่เลิกเมีย

ทำแฟนๆ ห่วงใย หลังจากที่ “แต๊งค์ พงศกร มหาเปารยะ” โพสต์ข้อความเศร้าใต้รูปถ่ายกับลูกสองคน ระบุว่า “ต่อไปเรามีแค่สองคนก็พอนะ” ทำคนตีความว่ารักมีปัญหา ขาเตียงส่อหัก
ล่าสุดหลังเป็นข่าว หนุ่มแต๊งค์ได้ออกมายอมรับว่ามีปัญหากับภรรยาจริง แต่ตอนนี้ได้พูดคุย ลองปรับกันใหม่ ตัดสินใจเป็นครอบครัวกันต่อไป พร้อมขอบคุณทุกคนที่ห่วงใย
“เมื่อคืนผมกับแม่ของตินติน เรามีปัญหากันจริงครับ แต่ตอนนี้เราได้พูดคุยกัน ตกลงว่าจะลองปรับกันใหม่ เราตัดสินใจจะอยู่เป็นครอบครัวกันต่อไปครับ
ผมทราบดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่นำเรื่องราวหรือปัญหาภายในบ้านในครอบครัวมาป่าวประกาศให้คนภายนอกได้รับรู้ แต่สิ่งที่ผมโพสต์มันกลายเป็นข่าวไปแล้ว โพสต์นี้ผมโพสต์ผมก็อยากที่จะสื่อสารกับทุกๆ คนแฟร์ๆ ขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะครับ ปล. รูปที่สองตินตินเป็นคนถ่ายให้ครับ”