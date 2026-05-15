“เมย์ พิชญ์นาฏ” เล่าประสบการณ์กว่าจะท้อง ปรึกษา 4 หมอ เก็บไข่ 11 ครั้ง กินยาจีน 1 ปี แม้แต่ต้นไม้ก็ยังไหว้ขอลูก (คลิป)

หลังจากประกาศข่าวดีท้องสำเร็จแล้ว ในวัย 44 ปี “เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร” ก็ออกมาเล่าประสบการณ์ในความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มีลูกได้สมใจใช้เวลานานถึง 2 ปี ดังนี้…
“กว่าจะท้อง.. 🤰🏻♥️ ความพยายามในระยะเวลากว่า 2 ปี เมย์ทำอะไรไปบ้างนะ??
-เมย์ปรึกษาคุณหมอเก่งๆมาทั้งหมด 4 คนค่ะ
-เก็บไข่ (icsi) มาแล้วทั้งหมด 11 ครั้ง
-ฉีดเชื้อ (iui) มาแล้ว (4-5 ครั้ง)
-กินยาจีน มาแล้ว 1 ปี
-ไหว้พระขอลูก มานับไม่ถ้วน! (ทุกวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าองค์ไหนให้มา?)
-เล่นกับหลาน (เค้าบอกว่าเล่นกับหลานเยอะๆแล้วลูกจะมาเกิด )
เหลือซื้อหมากับแมวมาเลี้ยงที่ยังไม่ได้ทำค่ะ😅
ในการทำ icsi แต่ละครั้ง มันยากมากนะสำหรับผู้หญิง 40+ เนื่องจากอายุเยอะแล้ว ค่า AMH ต่ำมาก ประกอบกับเคยมีโรคไทรอยด์เป็นโรคประจำตัว การเก็บไข่แต่ละครั้งจึงได้น้อยมากและไข่ไม่มีคุณภาพเลย บางรอบเก็บไม่ได้เลย บางรอบเก็บได้บ้างแต่ตรวจโครโมโซมก็ไม่ผ่าน ในปีแรกเก็บได้ เกรด AA มาหนึ่งตัวดีใจมาก แต่ใส่แล้วไม่ติด ต่อมาจึงลองใส่แบบไม่ตรวจโครโมโซมดูบ้างก็ไม่ติดเลย หลังจากผิดหวังอย่างหนักในปีแรก..
หลังจากผิดหวังในปีแรกสามีก็พาไปเที่ยวจนสบายใจ ในปีที่สองก็กลับมาฮึดใหม่ ปีนี้ไม่เร่งเก็บไข่ เน้นฟื้นฟูร่างกาย เริ่มลองไปหาหมอแมะ ( 📍หมอมินท์ คลินิกแพทย์แผนจีนหัวเฉียว) เริ่มกินยาจีน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดี ทานของหวานน้อยลง นอนเร็วขึ้น หากิจกรรมที่ไม่เครียด ออกกำลังกายเบา ๆ ตรวจฮอร์โมนทุกเดือน เดือนไหนฮอร์โมนไม่ดีไม่เก็บไข่ หลังจากกินยาจีน และปรับพฤติกรรม อยู่ประมาณหกเดือน ค่าฮอร์โมนต่าง ๆ ดีขึ้นมากค่ะ จึงได้กลับไปเก็บไข่ต่อในรอบ 10 และ 11 ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพมาทั้งสองรอบ ผ่านโครโมโซม และสุดท้ายใส่ทีเดียวติด! ( 📍คุณหมอสมเจตต์ ที่เจตนิน)
เมย์หวังว่าโพสต์ของเมย์นี้ จะมีประโยชน์ สำหรับทุกคนที่มีลูกยาก และผู้หญิงทุกคนที่กำลังพยายามมีลูกนะคะ หมั่นดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้ดี ถ้าทุกอย่างพร้อม ดวงมา ลูกเค้าจะมาแบบง่าย ๆ เลยค่ะ เมย์ทำได้ ทุกคนก็ทำได้ สู้ดิวะ พส✌🏻”
ซึ่งก็มีชาวเน็ตมากมายที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ากำลังประสบปัญหาเคสเดียวกับเมย์ รวมถึงมาคอนเฟิร์มคุณหมอที่ทำให้ทำลูกครั้งเดียวผ่านเลย