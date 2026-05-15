สนง.พระคลังข้างที่ เปิดเวทีประกวดร้องเพลง "เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย" ชิงถ้วยและเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

สำนักงานพระคลังข้างที่ ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และหน่วยงานภาคี เปิดเวทีแห่งการอนุรักษ์บทเพลงไทย เดินหน้าจัดการประกวดร้องเพลงไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเฟ้นหาเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซั่น 3 ปี 2569 ชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พิเศษสุดสำหรับปีนี้ ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบภูมิภาคขึ้นไป ไม่ว่าประเภทเพลงใด มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพิเศษ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
โครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” จัดโดยสำนักงาน พระคลังข้างที่ ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และหน่วยงานภาคี อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดุริยางค์เหล่าทัพ บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ช่องวัน 31 ช่อง 7HD และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านทักษะด้านคีตศิลป์ และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลง พร้อมต่อยอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกเพลงไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ให้คงอยู่กับประเทศชาติสืบไป เปิดโอกาสให้เยาวชนในทุกพื้นที่ได้แสดงความสามารถขยายโอกาสด้านการศึกษา สามารถเป็นอาชีพได้ในอนาคต รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทั้งเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยร่วมสมัย
ซึ่งจะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ครูสลา คุณวุฒิ คุณรัดเกล้า อามระดิษ และคุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ในงานแถลงข่าวพบกับการแสดงความสามารถจากผู้เข้าประกวดซีซั่น 2 นางสาวมนภทริตา ทองเกิด และเด็กชายพจน์ธน บุญมา พร้อมทั้งรับชมคุณชรัส เฟื่องอารมย์ ศิลปินต้นแบบร่วมขับร้องเพลงไทยร่วมสมัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
- เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ณ วันที่สมัคร)
- ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดร้องเพลงในโครงการฯ ไม่ว่าประเภทเพลงใด
- ไม่เป็นผู้ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงาน บริษัท ค่ายเพลง หรือรายการใด ในกรณีมีสัญญาผูกมัด ต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร
ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
1. รอบภูมิภาค (4 ภูมิภาค) ผู้ที่ผ่านเข้ารอบแต่ละประเภทเพลง
- อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท และถ้วยรางวัล
- อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
- อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
2. รอบชิงชนะเลิศ ผู้ประกวดแต่ละประเภทเพลง
- ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๆ ละ 30,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
- ชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวนรวม 6 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
3. รางวัลพิเศษ
- รางวัลเสน่ห์เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
- รางวัลชมเชยเสน่ห์เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
- รางวัลขวัญใจทีมงาน จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
โครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซั่น 3 ปี 2569 เปิดรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2569 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกรอกใบสมัครทาง Google form พร้อมแนบรูปบัตรประชาชน จำนวน 1 รูป รูปถ่ายปัจจุบัน (ภาพถ่ายหน้าตรง) จำนวน 1 รูป และคลิปวิดีโอร้องเพลงตามประเภทเพลงที่เลือก จำนวน 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 1 นาที หรือขนาดไฟล์ ไม่เกิน 1 GB ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย หรือโทร. 09 0975 5555 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)