สมุทรสงครามดัน “Taste of Maeklong” ปั้นเมืองอาหารสร้างสรรค์ ยกสินค้า GI-อาหารถิ่นบุกตลาดเมือง

สมุทรสงคราม เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร ผลักดันจังหวัดสู่ เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร City of Gastronomy จัดงาน “Samut Songkhram Select: Taste of Maeklong” รวมสินค้า GI อาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 40 คูหา บุกตลาดผู้บริโภคเมือง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ตั้งเป้าจับคู่ธุรกิจสร้างมูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ระดับพรีเมียม ภายใต้ชื่องาน “Samut Songkhram Select: Taste of Maeklong วัตถุดิบล้ำค่า สู่อาหารถิ่นชั้นเลิศ แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง”ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
การจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าประมง และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เข้าถึงตลาดร่วมสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในเขตเมืองที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ แหล่งที่มา และเรื่องราวของสินค้า
นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และ นางสาวยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการตลาดเชิงรุกสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของจังหวัดที่มีจุดเด่นจากระบบนิเวศเฉพาะตัว คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ระบบนิเวศ 3 น้ำ ถือเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้สมุทรสงครามมีวัตถุดิบและอาหารพื้นถิ่นที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ทั้งด้านรสชาติ คุณภาพ และภูมิปัญญาการผลิต ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร สินค้าประมง หรืออาหารแปรรูปที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตลุ่มน้ำแม่กลองมาอย่างยาวนาน
ภายในงานมีการรวบรวมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI และสินค้าอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัด อาทิ ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม เกลือสมุทรแม่กลอง ปลาทูแม่กลอง น้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง กะปิเคยตาดำคลองโคน และมะพร้าวน้ำหอม
นอกจากนี้ ยังมีอาหารพื้นถิ่นที่นำวัตถุดิบแม่กลองมาต่อยอดเป็นเมนูร่วมสมัย เช่น ปลาทูซาเตี๊ยะ กุ้งแม่น้ำทอดเกลือสมุทร น้ำพริกกะปิปลาทู ขนมจีนน้ำยาปลาทู และผัดไทยมะพร้าวอ่อน เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านอาหารให้ผู้บริโภคได้เห็นศักยภาพของวัตถุดิบท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาไปสู่ตลาดระดับพรีเมียมได้
นอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า งาน Samut Songkhram Select: Taste of Maeklong ยังถูกวางให้เป็นเวทีเชิงพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite
เป้าหมายสำคัญคือการเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นกับผู้ซื้อ คู่ค้า และช่องทางจำหน่ายใหม่ ๆ โดยตั้งเป้าให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจ หรือ MOU ไม่น้อยกว่า 10 คู่ค้า คิดเป็นมูลค่าการค้ารวมไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
แนวทางดังกล่าวสะท้อนบทบาทของภาครัฐในการยกระดับสินค้าอัตลักษณ์จากการจำหน่ายเชิงท้องถิ่น ไปสู่การสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยของจังหวัด
เชฟดัง-ศิลปิน-โปรโมชัน ดึงคนเมืองสัมผัสรสชาติแม่กลอง
เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค ภายในงานจัดกิจกรรมพิเศษตลอด 6 วัน โดยมีไฮไลต์สำคัญคือการสาธิตปรุงอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเชฟชื่อดัง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 พบกับ เชฟบูม กันต์ยรัตน์ chef owner @ chunk’s และวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 พบกับ เชฟภู ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช จากรายการ MasterChef Thailand Season 4 พร้อมการสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นในทุกวัน
ด้านกิจกรรมบันเทิง มีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน เวลา 18.00 น. ได้แก่ อ๊อฟ สุรพล วันที่ 30 เมษายน 2569, แบงค์ อภิวัตร วันที่ 1 พฤษภาคม 2569, คะแนน นัจนันท์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2569, กานต์ ทศน วันที่ 3 พฤษภาคม 2569, กีต้าร์ สิริขวัญวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 และ ฟิม กฤติน วันที่ 5 พฤษภาคม 2569
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น นาทีทองลดราคาสินค้ากว่า 50% และโปรโมชันเมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบทุก ๆ 300 บาท รับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคา 9 บาท พร้อมรับคูปองชิงโชคลุ้นรับของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวัน
การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมจำหน่ายสินค้า แต่เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม อาหาร และวัตถุดิบท้องถิ่นของสมุทรสงคราม มาพัฒนาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเป็นแกนหลัก
ในระยะยาว การผลักดันสมุทรสงครามสู่ City of Gastronomy จะช่วยสร้างภาพจำใหม่ให้จังหวัดในฐานะแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ แหล่งอาหารพื้นถิ่น และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีศักยภาพ ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้สินค้า GI และ OTOP ของจังหวัดสามารถต่อยอดสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านอาหาร โรงแรม และแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มากขึ้น
ประชาชนและผู้สนใจสามารถร่วมชิม ช้อป และสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของลุ่มน้ำแม่กลองได้ในงาน “Samut Songkhram Select: Taste of Maeklong วัตถุดิบล้ำค่า สู่อาหารถิ่นชั้นเลิศแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง”