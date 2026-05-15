“เชอรี่ เข็มอัปสร”ดีไซเนอร์ป้ายแดง เน้นสวย ยั่งยืน คลาสสิค ออกแบบเสื้อผ้าคอลเลคชั่นใหม่ ให้แบรนด์ POEM

นักแสดงสาวคนสวยมากความสามารถเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ ล่าสุดได้ร่วมงานกับ คุณฌอน ชวนล ไคสิริ เจ้าของแบรนด์ POEM จัดงาน POEM X CHERRY KHEMUPSORN งานแสดงแฟชั่นโชว์ คอลเลคชั่น “TRÈS CHÉRIE(เทร เชครี)” มีแขกผู้มีเกียรติดารานักแสดง และเพื่อนสนิทมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นคับคั่ง อาทิ คุณบัณฑูร ล่ำซำ, คุณบุญชัย โชควัฒนา, คุณจูน จรีพร จารุกรสกุล, คุณน้อง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, คุณเปิ้ล ขัตติยา อินทรวิชัย, คุณแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ, คุณนิด อรพรรณ วัชรพล, คุณป๊อป วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ, คุณดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์, คุณหลี อรัญญา มาลีนนท์, คุณยุวดี ไทยหิรัญ, คุณดา หทัยรัตน์ อมตวณิชย์, คุณพุดเดิ้ล ปาจรีย์ ณ นคร, คุณศรีริต้า เจนเซ่น, คุณแอน ทองประสม, คุณเจี๊ยบ พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์, คุณหมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์, คุณแบม สราลี ประสิทธิ์ดำรง, คุณอุ้ม อิษยา ฮอสุวรรณ, คุณแทน ดวงแก้ว รวมถึงแขกผู้มีเกียรติระดับผู้บริหารระดับสูงที่ได้มาร่วมให้กำลังใจอย่างมากมาย
โดยแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการออกแบบของ เชอรี่ เข็มอัปสร พิเศษให้แบรนด์ Poem เป็นครั้งแรก โดยคอนเซ็บต์สำคัญของคอลเลคชั่นนี้ หยั่งรากลึกอยู่ในแนวคิดเรื่องความยั่งยืน ทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์ถูกออกแบบอย่างตั้งใจ ตั้งแต่วิธีการตัดเย็บที่ลดการสูญเสีย ไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่า ตั้งแต่ผ้าค้างคงคลังจากอุตสาหกรรมแฟชั่น (Deadstock) ที่ถูกนำกลับมาสร้างคุณค่าอีกครั้ง ผ้าทอพื้นถิ่นจากโคราช เกาะยอ และน่าน ซึ่งถูกออกแบบลวดลายและโทนสีขึ้นใหม่ รวมถึงผ้าทอจากเส้นใยฟางข้าว นวัตกรรมที่ช่วยลดของเสียจากภาคการเกษตร พร้อมยกระดับด้วยลายทอแบบไทยร่วมสมัย และหนังวีแกน Plant-base ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรจากสัตว์ อันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทุกองค์ประกอบถูกหลอมรวมผ่านงานออกแบบร่วมสมัยที่ไร้กาลเวลาทุกชิ้นงานจึงไม่ใช่เพียงเสื้อผ้า แต่คือการให้คุณค่ากับ ทรัพยากร เวลา และผู้คนที่อยู่เบื้องหลัง เพราะความงามที่แท้จริงไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราสวมใส่แต่คือสิ่งที่เราเลือกสนับสนุนและในความหมายของคำ ว่า “TRÈS CHÉRIE” ผู้หญิงอันเป็นที่รักยิ่ง ที่ควรค่าแก่การถูกรักและทะนุถนอม
โดย เชอรี่ เข็มอัปสร เปิดใจถึงงานในครั้งนี้ว่า “งานออกแบบในครั้งนี้ เป็นการออกแบบเสื้อผ้าในแบบที่เชอรี่ชื่นชอบ เน้นความสวยงาม คลาสสิค ใส่ง่าย สวมใสสบาย เสื้อผ้าทุกชิ้นจะมีความเรียบคลาสสิค มีรายละเอียดของการดีไซน์ที่แฝงอยู่ในแต่ละชิ้น โดยสิ่งที่คนซื้อจะได้ไปก็คือความสวยงาม การตัดเย็บอย่างประณีตที่มีคุณภาพของแบรนด์ POEM บวกกับเรื่องราวความรับผิดชอบในการใช้ชีวิต ความยั่งยืนผ่านแฟชั่น ด้วยวัสดุที่เราคัดเลือกมาเป็นอย่างดี เราตั้งใจออกแบบ ดีไซน์ต่างๆ ให้ทุกชิ้นใส่ได้ง่าย ใส่ได้บ่อย คงทน อยู่ได้อย่างยั่งยืน สามารถนำมามิกซ์แอนด์แมชท์กันได้ทุกชิ้น ทุกท่านจะได้ความคุ้มค่าจากคอลเลคชั่นนี้อย่างแน่นอน รวมทั้งได้ความสวยงามจากชุดที่สวมใส่ จับต้องได้ เชื่อว่าเสื้อผ้าที่ใส่จะเป็นความคลาสสิค เป็นเสื้อชิ้นโปรดของทุกคนในตู้เสื้อผ้าแน่นอน”
เชอรี่ เข็มอัปสร ยอมรับว่ามีความสุขมากกับการเป็นดีไซน์เนอร์คอลเลคชั่น “TRÈS CHÉRIE” (เทร เชครี) ฝากทุกคนสนับสนุนและเป็นกำลังใจด้วยค่ะ