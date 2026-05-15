นางเอกโลกทั้งใบฯ ตัวจริง! “เต๋า สมชาย” ร้องเพลง-จุ๊บหวานเซอร์ไพรส์ภรรยา ครบรอบวิวาห์ 17 ปี

แต่งงานกันมา 17 ปี “ยุ้ย อัฐมาศ เข็มกลัด” ภรรยาดูแลดีและซัปพอร์ตทุกเรื่อง สำหรับ “เต๋า สมชาย เข็มกลัด” ล่าสุดทำเอาโซเชียลอดยิ้มตามด้วยความน่ารักไม่ได้ หลังจากเต๋าเซอร์ไพรส์ภรรยาในวันครบรอบแต่งงาน ด้วยการมอบดอกไม้ช่อโต ตามด้วยร้องเพลงจากภาพยนตร์ดัง “โลกทั้งใบให้นายคนเดียว” ที่สร้างชื่อให้เต๋าดังสุดขีดสมัยหนุ่มๆ ก่อนจุ๊บสุดหวานอีกรอบ
งานนี้คนบันเทิงแห่เมนต์เลยทีเดียว อาทิ กีต้าร์ ศิริพิชญ์ ชั้นยิ้มตามเลย, ท็อป ดารณีนุช - ฉันก็รักแม่ยุ้ยด้วย ดูแลพี่เต๋าดีมากเป็นสุดยอดแม่ศรีเรือนจริงๆ ค่ะ, แม่แก้ว - น่ารักจังค่า, นุ่น วรนุช - แฮปปี้ แอนิเวอร์ซารี่นะคะ, ณัฎฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา - ภรรยาตัวอย่างจริงๆ สุขสันต์วันครบรอบนะครับ คิดถึงพี่ๆ ทั้งสองคนนะครับ ฯลฯ