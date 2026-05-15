“เพชร” อินฟูลฯ ย้อนเล่าความสัมพันธ์ตอนคบกับ “ทราย สก๊อต” เข้าใจแล้วทำไมรักไปต่อไม่ได้

จากกระแสเรื่องของ “ทราย สก๊อต” ถูกพี่ชายขมขืนตั้งแต่วัยเด็ก จนกลายเป็นประเด็นดังได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคม “เพชร” เจ้าของเฟซบุ๊ก PetchZ ยูทูบเบอร์สาวอดีตหวานใจ ทราย สก๊อต ก็ได้ออกมาเผยตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมความรักระหว่างตนกับทรายถึงไปต่อไม่ได้
"มีเรื่องเล่าให้ฟัง ย้อนไปปีที่แล้ว เรามีความสัมพันธ์ดีๆ กับคนๆ นึง เราให้ใจเขาไปมากๆ เลย ชอบที่เขาเป็นเขา ชอบฟังเวลาที่เขาพูดถึงสิ่งที่รักหรือสนใจ ชอบที่เขาจริงจังกับสิ่งที่เขาชอบ ทุก ครั้งที่ spend time ด้วยกัน มันรู้สึกสบายเหมือนตัวเองลอยได้ รู้สึกสบายใจที่อยู่ข้างคนๆนี้ โดยที่ไม่ได้นึกถึงเรื่องเพศ เรื่องฐานะ หรืออะไรเลย
พอมาถึงจุดนึงที่ความสัมพันธ์ไม่ได้ไปต่อ เราก็ใจสลายและ ค่อนข้างเจ็บปวด ไม่เคยเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมามันก็ดีมาตลอด แต่ทำไมความรู้สึกดีๆ ต่างๆ ก็กลายเป็นดูไม่มีความหมายกับเขาเลย ตอนนั้นเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจ โกรธ และเสียใจมากๆ
แต่พอมาวันนี้ที่ได้ฟังและรับรู้หลายๆอย่างพร้อมกับทุกคน ได้ปะติดปะต่อเรื่องราว เราน้ำตาไหลแบบไม่รู้เลยว่าควรรู้สึกยังไง พอเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนนั้นมันถึงได้เป็นแบบนั้น เรื่องของเรากลายเป็นเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาเจอมาทั้งชีวิต
ภายใต้รอยยิ้ม, การกอด, ความอบอุ่น, ความใจดี, ความเงียบ หรือแม้กระทั่งความเย็นชา, ความใจร้าย, ความสุขหรือความทุกข์ เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนๆ นึงเขามีภูมิหลังหรือผ่านเรื่องราว อะไรมาบ้าง
ถึงจะไม่ได้ติดต่อกันแล้ว แต่ตอนนี้รู้สึกเห็นใจเขามากๆ ในฐานะ เพื่อนมนุษย์คนนึง เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยจริงๆ และหวังว่าจะไม่มีใครต้องเจอกับอะไรแบบนี้อีก"