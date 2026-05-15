“หยกทอง” อินฟลูฯไทยคนแรกได้เดินพรมแดงคานส์

จากแม่ค้าขายของ 20 บาทสู่รันเวย์ระดับโลก "หยกทอง จิตราพรรณ“ สร้างประวัติศาสตร์อินฟลูฯ คนแรกของไทยที่ได้เดินพรมแดงเมืองคานส์
เธอไม่ได้ก้าวไปในฐานะคนดัง แต่ไปในฐานะสัญลักษณ์แห่งคุณค่าที่แบรนด์ระดับโลกอย่าง L’Oréal Paris ให้การยอมรับ ด้วยสถิติยอดขายถล่มทลายและมาตรฐานความเป็นมืออาชีพที่เปลี่ยนคำสบประมาทให้กลายเป็นเสียงชื่นชมในระดับสากล
นี่คือตำนานบทใหม่ของตัวแทนสาวไทยที่ไปประกาศศักดาความปังให้ริเวียร่าต้องสะเทือน เพราะเธอเชื่อว่า "ทุกคนคู่ควร"
