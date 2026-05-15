“เธอทีน สตูดิโอ” เปิดตัวหนัง “กฤษดาพาราไดซ์” แบบฮีเสิร์ฟ “โฟร์ท-เซน-เตย-ไจ๋ไจ๋-กาโตว์-ยูโร” ชวนแฟน ๆ ตะลุยสวนน้ำร้างสุดหลอน

“เธอทีน สตูดิโอ” เตรียมเปิดทำการสวนน้ำร้างในตำนาน พาทุกคนกระโจนเข้าสู่ความสั่นประสาทสุดหลอนกับภาพยนตร์สยองขวัญ “กฤษดาพาราไดซ์” ผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของ ไมค์ ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ ผู้กำกับแฟรนไชส์สุดฮิตอย่าง “พี่นาค” ที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าสถานที่จริงและมิตรภาพของคำว่า “เพื่อน” เป็นชนวนความเขย่าขวัญที่ต้องจดจำไปตลอดกาล นำแสดงโดย 2 พระเอกหนุ่มสุดฮอตที่โคจรมาพบกันครั้งแรกในเรื่องนี้อย่าง โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล และ ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ ร่วมด้วย เซน จตุรวิชญ์ เชี่ยวประสิทธิ์, กาโตว์ ปัณณวิชญ์ พัฒนศิริ, เตย วรพัช ภัคภัทรพรพบ, ไจ๋ไจ๋ สรธร เฉลิมลาภสมบัติ และ ยูโร วรัชต์ธิปต์ กิตติสิริไพศาล โดยมี คุ้ย-ทวีวัฒน์ วันทา ที่เคยมีผลงานกำกับ ธี่หยด 1-2 และ Attack วิญญาณเลขที่ 13 มานั่งแท่นโปรดิวเซอร์
ล่าสุด “เธอทีน สตูดิโอ” จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “กฤษดาพาราไดซ์” ที่ SF เซ็นทรัลเวิร์ล อย่างอบอุ่น เพราะเปิดโอกาสให้แฟนคลับผู้โชคดีได้ร่วมงานครั้งนี้ด้วย ประเดิมด้วยการให้ทีมนักแสดงนำอย่าง โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล, เซน จตุรวิชญ์ เชี่ยวประสิทธิ์, กาโตว์ ปัณณวิชญ์ พัฒนศิริ, เตย วรพัช ภัคภัทรพรพบ, ไจ๋ไจ๋ สรธร เฉลิมลาภสมบัติ และ ยูโร วรัชต์ธิปต์ กิตติสิริไพศาล เดินพรมแดงทักทายแฟนคลับ ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์หน้าแบ็คดร็อปพร้อมผู้กำกับฝีมือดีอย่าง ไมค์ ภณธฤต ก่อนจะเดินเข้าสู่โรงภาพยนตร์ที่ 15 ชั้น 9 ขึ้นเวทีเพื่อเล่าถึงการทำงานในครั้งนี้ว่าสนุกและท้าทายขนาดไหน ต่อด้วยการเปิดตัวอย่างเต็มและวีดีโอสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ยังไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนให้นักแสดงและแฟน ๆ ได้ชมพร้อมกันเป็นครั้งแรก ก่อนจะเชิญแฟนคลับที่มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ที่โชคดีขึ้นเวทีเพื่อร่วมเล่นเกมกับทีมนักแสดงอย่างสนุกสนาน
จากนั้นเชิญทีมผู้บริหาร เธอทีน สตูดิโอ คุณทวีวัฒน์ วันทา ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ทวีพัฒน์ ธนารุ่งโรจน์ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ถนิต ธนารุ่งโรจน์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, พลวัฒน์ ธนารุ่งโรจน์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, วรวงศ์ ธนารุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต, อภินันท์ มูลเชื้อ ตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขึ้นถ่ายรูปบนเวทีพร้อมผู้กำกับ ไมค์ ภณธฤต และทีมนักแสดง ปิดท้ายงานด้วยโมเมนต์ที่ทีมนักแสดง โฟร์ท ณัฐวรรธน์, เซน จตุรวิชญ์, กาโตว์ ปัณณวิชญ์, เตย วรพัช, ไจ๋ไจ๋ สรธร และ ยูโร วรัชต์ธิปต์ ถ่ายภาพร่วมกับแฟน ๆ ในช็อตทะเลดาววิบวับสุดประทับใจ
“กฤษดาพาราไดซ์” เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นลองดี เข้าไปเล่นซ่อนแอบในสวนน้ำร้าง “กฤษดาพาราไดซ์” สุดเฮี้ยนจนเป็นเหตุทำให้เพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษในกลุ่มหายตัวไปอย่างปริศนา การลองดีเพียงชั่ววูบ กลับนำไปสู่ความสยองขั้นสุด เมื่อสิ่งที่พวกเขาเคยเรียกว่าเพื่อน กลับมาพร้อมกับความสยองขวัญทั้งหลอกหลอน ตามล่า และบังคับให้ทุกคน ต้องอยู่เล่นเป็น “เพื่อนตาย” กับเขา ในสวนน้ำร้างแห่งนี้ไปตลอดกาล
ติดตามชมตัวอย่างแรก “กฤษดาพาราไดซ์” ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=17cDY0OVFEI วันที่ 11 มิถุนายน 2569 ในโรงภาพยนตร์