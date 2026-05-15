ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ "เสนาหอย" ทุบบันไดเปลี่ยนชีวิต ปิดหนี้ 106 ล้าน เผยเคล็ดลับวางแหไว้ใต้ฐานบ้าน

เปิดความเชื่อของ “เสนาหอย”ในรายการซุปตาร์พาตะลุย พร้อมบุกบ้านสุดแปลกที่มูเตลูทุกมุม เผยเคล็ดลับทำไมต้องวางแหไว้ใต้ฐานบ้าน อีกทั้งยังเจอซินแสทักว่า หากอยากให้ชีวิตเปลี่ยนต้องทุบบันไดบ้าน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะสุดท้ายสามารถปิดหนี้ 106 ล้านบาทได้
โดย “เสนาหอย” ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ก่อนที่จะรีโนเวต บ้านเป็นหินสีดำ พื้นดำ และมีลักษณะเป็นหลุมลงไป แล้วคุณ มดดำ คชาภา มาทำรายการและบอกว่า “พี่หอย นี่บ้านหรือถ้ำ พี่ไปเปลี่ยนนะ ชีวิตพี่จะได้สว่าง” แล้วผมก็ทำเลยจนมันเป็นแบบนี้ อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเหมือนกันนะ แต่ผมเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ เพราะผมอยู่กับ วิลลี่ แมคอินทอช บ่อย และตอนที่เราเป็นหนี้ 106 ล้าน ตอนที่เราไม่เหลืออะไร แล้ววันหนึ่ง วิลลี่ แมคอินทอช โทรมาหาผม ให้ผมไปหาท่านหนึ่งคือ ซินแสน้อย ศาลเจ้าท่าเรือ
วันนั้นเขาก็พาผมไปบังสุกุลเป็น-บังสุกุลตาย เหมือนให้เกิดใหม่ แล้วก็มาดูบ้านที่นี่ พอมาถึงก็ถามว่า “เอา 100 เปอร์เซ็นต์ไหม?” ผมก็บอกว่า “ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว เอา 100 เปอร์เซ็นต์เลยแล้วกัน” จากนั้นก็บอกให้เปลี่ยนบันได จากที่อยู่ฝั่งหนึ่งให้ย้ายไปอีกฝั่ง ในใจตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือ “เอาเงินที่ไหนวะ?”
เพราะงานยังบางมาก แล้วก็มาปรับบ้านให้เรียบ คำว่า “ทำให้เรียบ” คือเมื่อก่อนมันเป็นหลุม ก็ต้องถม พอถมเสร็จปุ๊บ เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ ข้างล่างฐานบ้านนี้มีแห และต้องเป็นแหที่ใช้มาแล้ว 3 ปี เพื่อการค้า เกี่ยวกับการค้า งานไหลมาเทมา และอีกอย่างคือบันไดในบ้าน ทางขึ้นมันตรงกับทางตรงนี้ใหม่หมด
สุดท้ายผมเลยตัดสินใจถามซินแสว่า “ทำแล้วจะได้ผลเลยไหม?” ซินแสบอกว่า “เอาฤกษ์นี้ไป เอาวันนี้นะ 9 โมง 9 นาที คุณใช้ค้อนทุบบันไดทุกขั้น ให้มีรอยเหมือนเริ่มทำแล้ว”
ผมเล่าหลายครั้ง แต่ก็ยังจำได้เสมอว่า พอทุบปุ๊บ โทรศัพท์ที่อยู่ข้าง ๆ ก็มีสายเข้ามา พอผมรับสายถามว่า “ใครครับ?” ปรากฏว่า คุณดาว Workpoint ติดต่อมาให้ไปออกรายการ The Mask Singer หลังจากที่ผมไปออกรายการ คนก็เริ่มกลับมาสนใจเรา จากที่เคยหายไป จากนั้นงานก็เข้ามาเรื่อย ๆ