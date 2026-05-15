“เอ็กซ์ อัศนัย” (ลูกศิษย์อาจารย์อ๊อฟ หทัยไชยวรรณ) จับมือ “บีม ศรัณยู” พาเพื่อนๆ YEDKAE TEAM คว้าชัยสนาม 2

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับงาน LENSO EXPLORAR RACING CAR THAILAND Event 2 จัดโดย อดิศักดิ์ มะซอ ณ สนามพีระเซอร์กิต พัทยา ที่ผ่านมา โดย เอ็กซ์ อัศนัย เทศทะวงศ์ นักแสดงและนักแข่งรถ นำทีมรถแข่ง YEDKAE TEAM ลงสนามหลายรุ่น และสามารถคว้าชัยในสนามที่ 2 ได้หลายรายการ โดย เอ็กซ์ เผยว่า
“ตั้งแต่มี พี่บีม (ศรัณยู ประชากริช) เข้ามาอยู่ในทีม ทำให้ทีม YEDKAE แข็งแรงขึ้น ด้วยทักษะของ พี่บีม กับอาจารย์ อ๊อฟ หทัยไชยวรรณ และ อาจารย์พีท ทองเจือ ได้ถ่ายทอดให้พวกเรา เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรถ ทำให้เพื่อนร่วมทีมมีความมั่นใจ ในการแข่ง วันแข่งฝนตกหนักมาก รถผมก็เกิด Accident ตอนซ้อมไม่เป็นไร แต่พอเอาเข้าจริงไดร์สตาร์ทมีปัญหา เลยถูกปรับไปอยู่จั๊มสตาร์ท ผมไล่กวดขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ในรุ่น รายการC65 และทุกอย่างก็ผ่านกันไปด้วยดี
ถึงพวกเราจะขับกันดีแค่ไหน อาจารย์อ๊อฟ อยากให้พวกเราฝึกหนักกันอยู่ดี พี่บีมมาวันแรกได้บอกกับทุกคนว่าประทับใจ น้องลีโอ-ชญนพ เด็กมหัศจรรย์ขับดีขึ้นทุกวัน แล้วเพื่อนๆ ในทีม อยู่กันเหมือนครอบครัว มีอะไรช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ รอดูกันว่าสนามหน้าพี่บีมจะพาพวกเราไปคว้าชัยที่ไหนอีก ในทีมเรามีนักแข่ง ได้แก่ XYEDKAE, Leo YEDKAE, Beam YEDKAE, เด่นชัย YEDKAE, Joey YEDKAE, Ton YEDKAE, Foam YEDKAE และ Aume YEDKAE ฝากติดตามพวกเรา YEDKAE TEAM กันด้วยนะครับ”
เอ็กซ์ อัศนัย ยังทิ้งท้าย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พีท ทองเจือ, อาจารย์อ๊อฟ หทัยไชยวรรณ ทีมช่างทุกทีม, (5 Stars Cosmetic, MHoneyHerbal, (มาดามฝนสั่งลุย) MASTERPIECE, LIQUIMOLY, CJ333ลูกหมากรถยนต์แท้, เฮียบีเทพประทานสั่งลุย, เจ้าสำนัก Raceking, เอกV Pro, โฟมและทีมงานโกดัง8 นครสววรค์, บาส&ฟลุ๊ค คาร์เซ็นเตอร์ รถซิ่งมือสองย่านเคหะบางพลี, โตโต้, ไอเขียวนักล่า, เจประมะ, Benz rabbit garage, พี่บอล ทีมหมีบางกรวย พี่หลวงเล็ก โจอี้กาน่า,, ป๊อบ (ชัชพงดิ์ ม่วงมณี) และ ฟาอีฟ (อนาวิน มะซอ) นักพากษ์ สุดท้ายนี้ผมขอฝากเนื้อฝากตัว พวกเรา YEDKAE TEAM OVER ACT เจอกันสนามที่3 LENSO EXPLORAR RACING CAR THAILAND