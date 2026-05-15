ดาราเรียงหน้าขอโทษหลังทัวร์ลงยับ ปมกดไลก์ให้กำลังใจ “มายด์ ลภัสลัล”

ถูกชาวเน็ตล่ารายชื่อกันเลยทีเดียว สำหรับคนบันเทิง ที่เข้าไปกดไลก์ - คอมเมนต์ให้กำลังใจ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” หลังสามี “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ยืนยันข้อกล่าวหาล่วงละเมิดน้องชายไม่เป็นความจริง ก่อนถูก “ทราย สิรณัฐ สก๊อต” ฟาดกลับด้วยหลักฐานคลิปเสียง กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคม
ด้านคนบันเทิง ต่างทยอยออกมาขอโทษทันที โดยส่วนใหญ่ถูกชาวเน็ตโจมตีการกดไลก์หรือคอมเมนต์ เท่ากับให้กำลังใจคนกระทำ มากกว่าที่จะเห็นใจเหยื่อ ร้อนถึงคนบันเทิงเรียงหน้าออกมาโพสต์ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งล่าสุด ฝั่ง “ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” สามี “มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์” ก็ออกมาขอโทษตามภรรยา ยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงและการล่วงละเมิดทุกประเภท ต่อไปจะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัว ยอมรับความผิดพลาดนี้ไว้เป็นบทเรียน
ขณะที่ “ตรี ภรภัทร ศรีขจรเดชา” ซึ่งเพิ่งโด่งดังจากบท พระนเรศวร ซีรีส์หงสาวดี ก็ได้ออกมาขอโทษเช่นเดียวกันที่ได้เข้าไปกดไลก์โพสต์ดังกล่าว ขอโทษอาจทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวัง ไม่สบายใจ โดยเฉพาะผู้เสียหาย และผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากเรื่องลักษณะแบบนี้ ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อน ไม่ควรแสดงออกหรือมีส่วนร่วมในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือถูกมองว่าเป็นการชี้นำ หรือเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง พร้อมยืนยันไม่สนับสนุนการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดใดๆ ทั้งสิ้น จากนี้จะระมัดระวังและรอบคอบในการใช้โซเชียล เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ด้าน “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง” ได้โพสต์ขอโทษและชี้แจง ไม่สนับสนุนความรุนแรงหรือการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ คอมเมนต์ดังกล่าวมีเจตนาต้องการส่งกำลังใจในฐานะที่มายด์กำลังตั้งครรภ์อยู่เท่านั้น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของหลายฝ่าย จึงตัดสินใจลบคอมเมนต์ออก เพราะไม่ต้องการให้เกิดการตีความที่คลาดเคลื่อนไปมากกว่านี้ น้อมรับคำติและขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ต่อไปจะระมัดระวังในการแสดงออกและการกระทำให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคม
“แพง ภิชาภัช มหาทิตยากุล” ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าอยากขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แพงได้ทำสิ่งที่ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ ทั้งที่ยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน รู้สึกผิดจริงๆ ยืนยันไม่เคยสนับสนุนการใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ และสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตาม หลังทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมด รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะการแสดงความคิดเห็นของแพงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับบาดแผลทางจิตใจมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย แพงแสดงความคิดเห็นทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวเลย ขออภัยอีกครั้งในสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมน้อมรับคำเตือนต่างๆ ที่เข้ามา จะนำมาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
ส่วน “ก้อย อรัชพร - นัตตี้ นันทนัท - ดรีม อภิชญา” ได้โพสต์ว่า จากการที่เราสามคนได้กดหัวใจในไอจีของมายด์ รู้สึกผิดและน้อมรับในฐานะศิลปินที่มีอิทธิพลในการแสดงความเห็นมากกว่าคนอื่น อยากขอโทษทุกคนที่ไม่ได้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและรอบคอบเพียงพอก่อนกดหัวใจโดยเฉพาะประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน มองข้ามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ติดตามจำนวนมาก อยากขอโทษทราย รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบท่านอื่นๆ โดยตรง ขอยืนยันไม่มีเจตนาสนับสนุนการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงทุกรูปแบบ ตระหนักถึงการกระทำของพวกเราสร้างความผิดหวังและสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายคน น้อมรับความผิด ขอโทษทุกคนจากใจจริง ยินดีรับฟังและพร้อมนำไปเป็นบทเรียนในการรับผิดชอบต่อการใช้พื้นที่สื่อของตนเองให้มากยิ่งขึ้น