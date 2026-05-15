มหัศจรรย์ราชบุรี! "เต้ย พงศกร" แท็กทีม “ตั้ม วราวุธ” พาทัวร์ One Day Trip หาต้นกำเนิดกระเป๋าหนังกาบกล้วย “ตานีสยาม”

เต้ย พงศกร พิธีกรหนุ่มจากรายการ “หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร” อาสานำทีมเช็คอิน ทริป ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุดพิเศษตามหาต้นกำเนิดกระเป๋าหนังก้านกล้วยตานีสยาม ณ จังหวัดราชบุรี เริ่มต้นการเดินทางด้วยความตระการตาที่ "ณ สทัธา อุทยานไทย" ชมเทศกาลไฟ Nasatta Light Festival งานแสดงแสงสีที่ใช้เทคโนโลยี Projection Mapping และ Interactive Light ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนรมิตความศรัทธาและศิลปะไทยให้กลายเป็นงานอาร์ตที่สว่างไสวอย่างน่าอัศจรรย์ ก่อนจะพาแขกรับเชิญอารมณ์ดีอย่าง “ตั้ม วราวุธ” ไปลัดเลาะชุมชนโพธารามลิ้มรส “เต้าหู้ดำ แม่เล็ก โพธาราม” ของดีในตำนานที่สืบทอดสูตรลับความอร่อยมานานกว่า 57 ปี โดยมีความพิเศษอยู่ที่การเคี่ยวด้วยเตาถ่านนานถึง 3 วัน 3 คืน จนได้เนื้อสัมผัสที่หนึบหนับเป็นเอกลักษณ์
ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้!! กับการเดินทางสัมผัสอาณาจักร “ตานีสยาม” (Tanee Siam) เพื่อค้นหาคำตอบว่า “กาบกล้วยตานี” พืชพื้นบ้านที่หลายคนมองข้าม ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น “หนังวีแกน” ระดับไฮเอนด์ที่ไปไกลถึงเวทีโลกได้อย่างไร เตรียมพบกับความลับของลวดลายธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลก และนวัตกรรมการแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาล ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนเครือข่ายเกษตรกรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่จะมาเผยให้เห็นถึงพลังของภูมิปัญญาไทย ในรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยเห็น รับรองว่าห้ามพลาด! ทริปนี้ไม่เพียงพาเที่ยวและชิมของดีเมืองราชบุรีเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของนวัตกรรมที่ต่อยอดจากรากฐานท้องถิ่นได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
ติดตามความสนุกและแรงบันดาลใจทั้งหมดนี้ได้ในรายการ “หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร” วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.20 - 20.45 น. ทางช่อง 9MCOT HD