xs
xsm
sm
md
lg

สั่นสะเทือนทั่วไทย !! น้ำมันเครื่อง PULZAR คว้า "หนุ่ม กรรชัย–ลำไย" พรีเซนเตอร์ No.1 ระดับประเทศ ชูนวัตกรรมปกป้องความร้อนที่เหนือกว่าใคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ - เมื่อน้ำมันเครื่องไม่ได้เป็นแค่เรื่องของ "ช่าง" แต่คือไอเทมสำคัญของ "คนรักรถ" PULZAR (เพาวซ่าร์ ) แบรนด์น้ำมันเครื่องที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตระดับโลก เป็นผู้นำตลาดที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 15 ปี ภายใต้ชายคา บริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประกาศก้าวสำคัญในปี 2569 ด้วยการทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท Re-branding ครั้งใหญ่ เปลี่ยนภาพจำสินค้าให้กลายเป็นพรีเมียมแบรนด์ที่เข้าถึงง่าย พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ระดับท็อปของประเทศ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และ ลำไย ไหทองคำ โดยได้จัดงานแถลงข่าว “ การรีแบรนด์ปรับภาพลักษณ์ครั้งยิ่งใหญ่ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง PULZAR ” ภายใต้แนวคิด “ LONG LIFE TECH, LONG LIFE ENGINE ” สะท้อนถึงนวัตกรรมที่ยกระดับมาตรฐานการปกป้องเครื่องยนต์ครบทุกมิติ โดยงานจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 ณ ห้อง Ballroom ชั้น B1 โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

ภายในงาน แบม ปีติภัทร คูตระกูล  รับหน้าที่พิธีกร นำทุกคนเข้าสู่ห้วงเวลาสำคัญ และกล่าวต้อนรับ คุณสัมพันธ์ ติงธนาธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ผู้บริหารรุ่นใหม่ พร้อมด้วย คุณสมเชษฐ์ บุญสนอง ผู้อํานวยการส่วนการตลาด นำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางของแบรนด์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่แบรนด์น้ำมันเครื่องที่มีเทคโนโลยี และมาตรฐานการผลิตระดับโลก พร้อมจัดเซอร์ไพรส์หนัก! สร้างปรากฎการณ์แรงสั่นสะเทือนให้กับวงการครั้งใหญ่! ด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา กับ 2 พรีเซนเตอร์ชั้นนำของเมืองไทย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย : ตัวแทนของนวัตกรรม LONG LIFE TECH และความชัดเจน ตรงไปตรงมา น่าเชื่อถือระดับผู้นำ และ ลำไย ไหทองคำ : ตัวแทนของผู้ใช้รถบรรทุกรถกระบะ และเป็นสาวแกร่งยุคใหม่ ที่มีความสดใส เข้าถึงง่าย สู้งานหนัก มาเป็นตัวแทนส่งต่อแนวคิดซึ่งเปรียบเปรยการดูแลรถเหมือนการดูแลร่างกาย หากเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ก็จะยังฟิตและอ่อนเยาว์ (Young at Heart) อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกใช้งานหนัก หรือ รถบ้านในชีวิตประจำวัน

โดยการจับคู่ของ 2 พรีเซนเตอร์ครั้งนี้ เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถทุกกลุ่ม ผ่านการสื่อสารแบบ 360 องศา รวมถึงสื่อภาพยนตร์โฆษณา ทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์และกิจกรรมอีเว้นท์ทั่วไทย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การตลาดในปี 2569 ต่อการรุกเข้าสู่สนามการแข่งขันในธุรกิจน้ำมันเครื่อง ที่ PULZAR มีจุดแข็งในเรื่องของสุดยอดเทคโนโลยี และมาตรฐานการผลิตระดับโลก

นอกจากนี้ PULZAR ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่กล้าฉีกกฎการตลาด โดยนำ Insight จากผลวิจัยผู้บริโภคทั่วประเทศกว่า 500 ราย มาเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ ตั้งแต่การทำ

• Modern Design: ปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เหมือนกันทุกกลุ่ม และปรับโลโก้ให้เรียบง่ายในโทน เหลือง-ดำ ดูโฉบเฉี่ยว ทันสมัย และทรงพลัง มากขึ้นกว่าเดิม

• New Label: ฉลากใหม่ดีไซน์สวยอ่านง่าย ระบุประเภทการใช้งานที่ชัดเจน และวิธีการเลือกน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับการใช้งานรถแต่ละประเภท เพื่อให้จบปัญหาเดินเข้าร้านแล้วเลือกซื้อไม่ถูก

• Captain PULZAR: เป็นฮีโร่ สัญลักษณ์ผู้นำนวัตกรรมของแบรนด์ Pulzar ให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงประสิทธิภาพภายใต้สินค้าแบรนด์ Pulzar ได้อย่างมั่นใจ

การรีแบรนด์ครั้งนี้ คือ การยืนยันว่า PULZAR พร้อมจะเป็นพลังนวัตกรรมใหม่ที่ช่วย "ล็อคความฟิต" ให้กับทุกเครื่องยนต์ เพื่อขับเคลื่อนทุกความเชื่อมั่น ของการขับขี่ที่สามารถพุ่งทยานไปได้ไกลกว่าเดิม

สแกน QR Code เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว PULZAR บนช่องทางออนไลน์


















สั่นสะเทือนทั่วไทย !! น้ำมันเครื่อง PULZAR คว้า "หนุ่ม กรรชัย–ลำไย" พรีเซนเตอร์ No.1 ระดับประเทศ ชูนวัตกรรมปกป้องความร้อนที่เหนือกว่าใคร
สั่นสะเทือนทั่วไทย !! น้ำมันเครื่อง PULZAR คว้า "หนุ่ม กรรชัย–ลำไย" พรีเซนเตอร์ No.1 ระดับประเทศ ชูนวัตกรรมปกป้องความร้อนที่เหนือกว่าใคร
สั่นสะเทือนทั่วไทย !! น้ำมันเครื่อง PULZAR คว้า "หนุ่ม กรรชัย–ลำไย" พรีเซนเตอร์ No.1 ระดับประเทศ ชูนวัตกรรมปกป้องความร้อนที่เหนือกว่าใคร
สั่นสะเทือนทั่วไทย !! น้ำมันเครื่อง PULZAR คว้า "หนุ่ม กรรชัย–ลำไย" พรีเซนเตอร์ No.1 ระดับประเทศ ชูนวัตกรรมปกป้องความร้อนที่เหนือกว่าใคร
สั่นสะเทือนทั่วไทย !! น้ำมันเครื่อง PULZAR คว้า "หนุ่ม กรรชัย–ลำไย" พรีเซนเตอร์ No.1 ระดับประเทศ ชูนวัตกรรมปกป้องความร้อนที่เหนือกว่าใคร
+4