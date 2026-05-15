กลิ่นอายดราม่ามาแล้ว!! “ฮาร์ธ ชินดนัย” เศร้าหนัก หลังรักถูกกีดกัน ในซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย”

เรียกได้ว่ากระแสแรงไม่มีตก หลังจากซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย” จาก “บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ที่ได้ผู้กำกับไฟแรงมากฝีมือ อย่าง อินทร โล่ห์แก้ว และ สันติภาพ กิ้มเฉี้ยง มาร่วมกำกับซีรีส์ ได้ปล่อยเลิฟซีนเด็ดในตอนที่แล้วไป ทำเอาแฟน ๆ ฟินจนกัดหมอนกันทั่วหน้า แต่ใน Ep. นี้ผู้กำกับกลับหักอกคนดู จับพระ-นาย “กิ้ม-เต้าส้อ” แยกออกจากกันจนมีกลิ่นดราม่าโชย งานนี้ถึงกับอารมณ์สรวนจนต้องขอยาแก้ซึมเศร้าเป็นการด่วน!!
โดยเนื้อเรื่องใน Ep. นี้ หลังจากที่ทั้งสองได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกัน ทำให้ ทะเล (โบนัส ธนเดช) โกรธมากกับสิ่งที่ กิ้ม (ฮาร์ธ ชินดนัย) ทำ จึงเลิกทัวร์การเรียนทำอาหารของกิ้มทั้งหมด เมื่อ ซัง (ลวัณญา อึ้งศิลป์ศรีกุล) รู้เรื่องก็ขอส่ง ซิ่ว (สุประวีณ์ พลการ) ไปทำงานแทนกิ้ม ระหว่างที่ทั้งสองไม่เจอกัน ความทรงจำในวัยเด็กของ เต้าส้อ (ภูมิ นิติภูมิ) เริ่มกลับมา ทำให้ทะเลยิ่งกังวลใจเป็นอย่างมาก และยิ่งกีดกันทั้งสองคนออกจากกัน เมื่อซิ่วรู้ถึงความสัมพันธ์กิ้มกับเต้าส้อ จึงช่วยวางแผนให้สองคนได้เปิดใจคุยกันอีกครั้ง
เมื่อมีอุปสรรค “กิ้ม-เต้าส้อ” จะฝ่าฟันมันไปได้หรือไม่? มาร่วมลุ้นและติดตามชมซีรีส์เรื่อง “One Year เลือนรางและจางหาย” วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ เวลา 22.45 น. ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 HD และสามารถรับชมย้อนหลังแบบUncut ได้ทาง Viu