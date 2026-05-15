"ณิชา-ณัฏฐณิชา" เตรียมบินร่วมงานคานส์ 2026 เสิร์ฟภาพเซ็ตแรกก่อนเดินพรมแดง

แลนดิงสู่ความปังพร้อมเฉิดฉายบน Red Carpet เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ ครั้งที่ 79 (Cannes Film Festival 2026) สำหรับ ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดงสาวสุดฮอตรวมถึงบทบาทพรีเซนเตอร์กับแบรนด์โกลบอลหลากหลาย ปีนี้ณิชาเข้าร่วมงานเป็นปีที่ 2 ในฐานะ L’Oréal Paris Brand Ambassador ร่วมส่งต่อพลังความงามและคุณค่าของผู้หญิงกับ L'Oréal Paris พันธมิตรระดับโลกของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์มายาวนานเกือบ 3 ทศวรรษ โดยเธอเตรียมอวดโฉมและเดินพรมแดงในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ตามวันและเวลาที่คานส์ ฝรั่งเศส
ก่อนหน้านี้ณิชาได้สร้างความฮือฮาจากการเดินทางร่วมงานคานส์ครั้งแรกในฐานะตัวแทนของ L’Oréal Paris ได้รับความสนใจจากแฟน ๆ รวมถึงสื่อมวลชนระดับโลก แฟน ๆ รอติดตามลุคพรมแดงของเธอในปีนี้ ว่าจะสร้างโมเมนต์แฟชั่นสุดไอคอนิกและความประทับใจให้กับเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกได้มากเพียงใด สมกับการเป็นหนึ่งในตัวแทนคนบันเทิงไทยที่เฉิดฉายบนเวทีคานส์อย่างงดงามและเหนือระดับอีกครั้ง
