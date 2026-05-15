Antidotes ปักหมุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ เปิดตัวFlagship Store แห่งแรก ณ ถนนทรงวาด ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งกลิ่นผ่านดีไซน์และคอลเลกชันพิเศษ ‘Passage of Time’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ถนนทรงวาด

Antidotes (แอนติโดทส์) แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมและเครื่องหอม ประกาศปักหมุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ เปิดตัว Flagship Store แห่งแรกอย่างเป็นทางการ ใจกลางย่านประวัติศาสตร์บน "ถนนทรงวาด" เปลี่ยนอาคารพาณิชย์เก่าแก่ ให้กลายเป็นพื้นที่ที่สะท้อนนิยามใหม่ของความหรูหราที่เรียบง่าย พร้อมชวนสัมผัสประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบด้านกลิ่นหอม ที่เชื่อมโยงเรื่องราวของวันวานเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
Contemporary Classic: เมื่อโครงสร้างเก่าเล่าเรื่องผ่านดีไซน์ใหม่
พื้นที่ของ Flagship Store แห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “Contemporary Classic” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม ที่หลากหลายและยาวนานของย่านการค้าริมน้ำทรงวาด ตัวร้านผสมผสานโครงสร้างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเข้ากับงานดีไซน์สมัยใหม่ อย่างประณีต สะท้อนมุมมองแบบ Global Citizen ของแบรนด์ที่หยิบยกแรงบันดาลใจจากทั่วทุกมุมโลกมาหลอมรวม กับเสน่ห์ของท้องถิ่นผ่านการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคแบบโบราณวางคู่กับเส้นสายที่ร่วมสมัย สร้างความแตกต่างที่ตั้งใจ ระหว่างความเก่าและความใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศที่เหนือระดับและเป็นเอกลักษณ์ในแบบ Antidotes ผลงานออกแบบโดย ดีไซน์เนอร์ คุณแพร์ พิชญา ร่วมกับสตูดิโอสถาปนิก Seam Design & Architects
Hidden in the Details: สุนทรียะที่ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียด
Antidotes Flagship Store ถ่ายทอดความประณีตผ่านงานหัตถศิลป์ปูนขาวโบราณ ‘Marmorino’ สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ที่ร้อยเรียงทับกันหลากหลายช่วงเวลา ผ่านลวดลายของสีที่เกิดจากการระบายด้วยมือ ตัดกับเพดานไม้เก่าดั้งเดิม อายุกว่าศตวรรษที่ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยมีโคมไฟ ‘Moon Pendant’ ทอแสงนวลตาเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งกาลเวลา ที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันอย่างละมุน พร้อม Art Centerpiece ที่หยิบเอา‘ข้าวและธัญพืช’ สัญลักษณ์การค้า ดั้งเดิมของทรงวาดมาตีความใหม่เป็นประติมากรรมร่วมสมัยที่บอกเล่าการเดินทางข้ามกาลเวลาได้อย่างน่าอัศจรรย์
‘Passage of Time’ คอลเลกชันที่รวบรวมจิตวิญญาณแห่งทรงวาด
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิด Flagship Store แห่งแรก Antidotes ได้เปิดตัวคอลเลกชันน้ำหอมสุดพิเศษ “Passage of Time” ถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมจากเรื่องราวในอดีตของถนนทรงวาดผ่าน 3 กลิ่นหอมที่มีมิติและเรียบหรู มีจำหน่ายเฉพาะ ที่สาขาทรงวาดเท่านั้น:
● Ivory Wood: กลิ่นโทน Woody ที่ได้แรงบันดาลใจจากความแข็งแกร่งของโครงสร้างไม้สักในอาคารเก่ามอบความรู้สึกนิ่ง สุขุม และสง่างาม
● Rice Celadon: กลิ่น Musky Floral ที่หยิบยกเอา "ข้าว" หัวใจหลักของการค้าในย่านทรงวาด มาตีความเป็นความหอมโทนอุ่น นุ่มนวล และประณีต
● Vivid Silk: กลิ่น Floral Fruity ที่สะท้อนความเงางามของผ้าไหมสีสันนำเข้าในห้างผ้าเดิมในย่านทรงวาด มอบสัมผัสที่สดชื่นและหรูหราแบบร่วมสมัย
คุณวุฒินันท์ ปฐมภควันต์ (คุณมิกค์) ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์Antidotes (แอนติโดทส์) กล่าวว่า “การเปิด Flagship Store แห่งนี้คือการถ่ายทอดจิตวิญญาณของ Antidotes อย่างแท้จริง เราเลือกถนนทรงวาดเพราะเสน่ห์ของการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมที่ไม่เคยหลับใหล ซึ่งตรงกับ DNA ของแบรนด์ที่เป็นสื่อกลางที่เผยให้เห็นถึงสุนทรียะและรสนิยมเป้าหมายของเรา คือการสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้เวลา และซึมซับแรงบันดาลใจผ่านโลกแห่งกลิ่นที่ลึกล้ำในบรรยากาศที่หาจากที่ไหนไม่ได้”
การมาเยือนของแบรนด์แอมบาสเดอร์ และกิจกรรม ‘Song Wat Takeover’
เพื่อสร้างสีสันให้ย่านประวัติศาสตร์แห่งนี้ Antidotes ได้เนรมิตพื้นที่เช็กอินทั่วถนนทรงวาดให้เต็มไปด้วยความอาร์ตของโปสเตอร์ ดีไซน์พิเศษ และยังได้รับเกียรติจากคุณภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ศิลปินหนุ่มชื่อดังในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของแบรนด์ มาร่วมเยี่ยมชมและถ่ายภาพเช็กอิน ณ Flagship Store เพื่อชวนสายไลฟ์สไตล์มาร่วมเดินทางสำรวจเสน่ห์ ของย่านทรงวาด ไปด้วยกัน และรับสินค้าทดลองได้ทันทีเพียงถ่ายภาพและแชร์ประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ณ พื้นที่กิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ ภายในร้าน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความหอมและอัตลักษณ์ใหม่ของAntidotes Flagship Store ณ ถนนทรงวาด ได้แล้ววันนี้ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางของแบรนด์ Antidotes
#AntidotesExperience #AntidotesSongWat