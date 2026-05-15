สยามแตก! วัยรุ่นเต็มพื้นที่ ร่วมฉลองวันเกิดพี่โก๋ ครบรอบ 50 ปี โก๋แก่ ชวน THREE MAN DOWN เสิร์ฟความมันส์แบบจัดเต็ม!! มันทุกเม็ดมันส์ทุกโมเมนต์

พี่โก๋จัดบิ๊กอีเว้นท์ 𝙆𝙊𝙃 𝙇𝘼𝙉𝘿 𝟮𝟬𝟮𝟲 ฉลองครบรอบ 50 ปี (Kohkae 50th Anniversary FUNever) ในธีม “ยกแก๊งค์มันส์ วันเกิดพี่โก๋” ปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกลางสยาม เสิร์ฟความมันส์ทุกโมเมนต์ นำทัพมันส์! ไปกับคอนเสิร์ตจาก THREE MAN DOWN ศิลปินร็อก อินดี้ และ T-POP ขวัญใจวัยรุ่น ถึง 6 ศิลปินที่มาชวนกระโดดไปด้วยกัน PERSES, PURPEECH, GOODMOOD, THE WHITE HAIR CUT และ FAVIQ ณ SIAM SQUARE BLOCK K
บรรยากาศก่อนเริ่มงาน มีเหล่าวัยรุ่นที่มาทำกิจกรรม เพื่อลุ้นเป็น Exclusive Fans 300 คนแรก! เพื่อรับสิทธิ์เข้าพื้นที่ Exclusive zone พร้อมมันส์ชิดติดขอบเวที ตั้งแต่ 12.00 น.
ภายในงานสนุกจัดเต็มตลอดทั้งวัน ไปกับโซนกิจกรรม “Koh Challenge!” และ “Koh Ninja” พร้อมของรางวัลที่พี่โก๋เตรียมไปแจกชาวแก๊งอีกเพียบ งานนี้เหล่าวัยรุ่นต่าง Fitting ชุดกันมาแบบเต็มที่ เพราะภายในงานมีโซนถ่ายรูป “Koh Fun Face” ที่ให้ทุกคนได้ “ปลดล็อกความมันส์” ในแบบของตัวเอง และ “Koh Studio” ตู้ Photo Booth สุดคิวท์! ให้ร่วมถ่ายภาพมันส์ๆ ไปกับแก๊งเพื่อน และโซนเติมพลังกับสินค้าของโก๋แก่
ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนจะได้ร่วมโมเมนต์สุดเซอร์ไพร์สกับการร้องเพลง Happy Birthday ฉลองวันเกิดพี่โก๋หัวหน้าแก๊ง ไปพร้อมๆ กันด้วย
สำหรับการจัด #งานวันเกิดพี่โก๋ เกิดขึ้นเพื่อชวนวัยรุ่นมามีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ ด้วยการปรับวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงวันรุ่นเจนนี้ได้ โดยปรับภาพให้เข้ากับยุคสมัย สร้างความรู้สึกที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น
ผ่านกลยุทธ์ Music Experience เพื่อตอกย้ำภาพในการทำการตลาดด้วย Music Marketing ที่มี THREE MAN DOWN เป็นพรีเซนเตอร์ ปีที่ 3 และการใช้เพลง “ทุกโมเมนต์” เพลงโฆษณาที่สะท้อนถึง “การใช้ชีวิตมันส์ๆ ของวัยรุ่น” ติดตามความมันส์ และกิจกรรมดีๆ ได้ทาง Facebook, Instagram, TikTok : KohkaeThailand และ Line official : @kohkaethailand
#งานวันเกิดพี่โก๋
#KOHLAND2026 #ยกแก๊งมันส์วันเกิดพี่โก๋
#Kohkae50thAnvFUNever #โก๋แก่มันทุกเม็ด
#โก๋แก่มันส์เดย์EVERYDAY #ทำทุกวันให้มันส์ทุกเม็ด