สื่อจีน เกาหลี อินเดีย และทั่วโลกตีข่าว “ทราย สก๊อต” เปิดใจกล่าวหาถูกล่วงละเมิดยาวนานในครอบครัว

ดราม่าตระกูลธุรกิจชื่อดังของไทยลุกลามสู่สื่อเอเชียและนานาชาติ หลัง “ทราย สก๊อต” ออกมาเปิดเผยปมสะเทือนใจในครอบครัว จนกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกจับตาทั่วโลก
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สื่อทั่วเอเชียและตะวันตกกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด หลัง “ทราย สก๊อต” ออกมาเผยคลิปสะเทือนใจ กล่าวหาว่าถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องนานหลายปี จนข่าวลุกลามจากไทยไปยังจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี อินเดีย และสิงคโปร์ ขณะที่ภรรยานักแสดงของพาย ถูกสื่อบันเทิงจับตาอย่างหนัก ท่ามกลางกระแสวิจารณ์และคำถามจากสังคมออนไลน์
ประเด็นดังกล่าวเริ่มกลายเป็นข่าวใหญ่ หลัง ทราย สก๊อต = นักอนุรักษ์ทะเลชื่อดังและสมาชิกทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลเจ้าของอาณาจักรเบียร์ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอด้วยอารมณ์สะเทือนใจ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยกล่าวหาว่าเขาเคยถูกพี่ชายแท้ ๆ ล่วงละเมิดทางเพศเป็นเวลานานตั้งแต่วัยเด็ก พร้อมระบุว่าคนในครอบครัวบางส่วนรับรู้เรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
หลังคลิปถูกเผยแพร่ สื่อในหลายประเทศเริ่มรายงานข่าวทันที โดยสื่อจีนและไต้หวันใช้คำแรงอย่าง “ข่าวฉาวตระกูลมหาเศรษฐี” รวมถึงเน้นประเด็นเรื่องอื้อฉาวภายในครอบครัว ขณะที่บางสำนักพยายามเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวเข้ากับเรื่องมรดกและความขัดแย้งภายในตระกูล
ด้านสื่ออินเดียอย่าง Hindustan Times รายงานว่า นี่คือหนึ่งในข่าวสะเทือนวงการชนชั้นสูงไทยมากที่สุดในรอบหลายปี พร้อมอธิบายว่า พวกเขาคือหนึ่งในตระกูลที่ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศไทย
ขณะที่สื่อเกาหลีอย่าง Koreaboo ใช้พาดหัวในเชิงว่า “ทายาทมหาเศรษฐีไทยถูกน้องชายกล่าวหาคดีข่มขืน” พร้อมจับตาความเคลื่อนไหวของ ภรรยาของพาย ซึ่งเพิ่งแต่งงานกันไม่นาน และกำลังถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์
สื่อฮ่องกงและไต้หวันยังให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ “ไฮโซไทย” โดยมองว่าเรื่องนี้มีองค์ประกอบคล้ายดราม่าตระกูลมหาเศรษฐีในซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทายาทธุรกิจชื่อดัง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว มรดก มูลค่าทรัพย์สินมหาศาล และชีวิตของคนดังในสังคมชั้นสูง
อย่างไรก็ตาม หลายสำนักข่าวยังระบุว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นของ “ข้อกล่าวหา” และยังไม่มีคำตัดสินทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ รวมถึงฝั่งของพายและครอบครัวยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาอย่างละเอียด