สื่อจีน เกาหลี อินเดีย และทั่วโลกตีข่าว “ทราย สก๊อต” เปิดใจกล่าวหาถูกล่วงละเมิดยาวนานในครอบครัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดราม่าตระกูลธุรกิจชื่อดังของไทยลุกลามสู่สื่อเอเชียและนานาชาติ หลัง “ทราย สก๊อต” ออกมาเปิดเผยปมสะเทือนใจในครอบครัว จนกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกจับตาทั่วโลก

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สื่อทั่วเอเชียและตะวันตกกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด หลัง “ทราย สก๊อต” ออกมาเผยคลิปสะเทือนใจ กล่าวหาว่าถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องนานหลายปี จนข่าวลุกลามจากไทยไปยังจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี อินเดีย และสิงคโปร์ ขณะที่ภรรยานักแสดงของพาย ถูกสื่อบันเทิงจับตาอย่างหนัก ท่ามกลางกระแสวิจารณ์และคำถามจากสังคมออนไลน์

ประเด็นดังกล่าวเริ่มกลายเป็นข่าวใหญ่ หลัง ทราย สก๊อต = นักอนุรักษ์ทะเลชื่อดังและสมาชิกทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลเจ้าของอาณาจักรเบียร์ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอด้วยอารมณ์สะเทือนใจ ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยกล่าวหาว่าเขาเคยถูกพี่ชายแท้ ๆ ล่วงละเมิดทางเพศเป็นเวลานานตั้งแต่วัยเด็ก พร้อมระบุว่าคนในครอบครัวบางส่วนรับรู้เรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

หลังคลิปถูกเผยแพร่ สื่อในหลายประเทศเริ่มรายงานข่าวทันที โดยสื่อจีนและไต้หวันใช้คำแรงอย่าง “ข่าวฉาวตระกูลมหาเศรษฐี” รวมถึงเน้นประเด็นเรื่องอื้อฉาวภายในครอบครัว ขณะที่บางสำนักพยายามเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวเข้ากับเรื่องมรดกและความขัดแย้งภายในตระกูล

ด้านสื่ออินเดียอย่าง Hindustan Times รายงานว่า นี่คือหนึ่งในข่าวสะเทือนวงการชนชั้นสูงไทยมากที่สุดในรอบหลายปี พร้อมอธิบายว่า พวกเขาคือหนึ่งในตระกูลที่ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศไทย

ขณะที่สื่อเกาหลีอย่าง Koreaboo ใช้พาดหัวในเชิงว่า “ทายาทมหาเศรษฐีไทยถูกน้องชายกล่าวหาคดีข่มขืน” พร้อมจับตาความเคลื่อนไหวของ ภรรยาของพาย ซึ่งเพิ่งแต่งงานกันไม่นาน และกำลังถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์

สื่อฮ่องกงและไต้หวันยังให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ “ไฮโซไทย” โดยมองว่าเรื่องนี้มีองค์ประกอบคล้ายดราม่าตระกูลมหาเศรษฐีในซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทายาทธุรกิจชื่อดัง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว มรดก มูลค่าทรัพย์สินมหาศาล และชีวิตของคนดังในสังคมชั้นสูง

อย่างไรก็ตาม หลายสำนักข่าวยังระบุว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นของ “ข้อกล่าวหา” และยังไม่มีคำตัดสินทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ รวมถึงฝั่งของพายและครอบครัวยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาอย่างละเอียด

สื่อจีนและไต้หวันรายงานข่าวในมุม “ข่าวฉาวตระกูลมหาเศรษฐี” เชื่อมโยงประเด็นความขัดแย้งภายในครอบครัวกับเรื่องมรดก อำนาจ และภาพลักษณ์ชนชั้นสูงของไทย หลายสำนักใช้ถ้อยคำรุนแรงและนำเสนอข่าวในลักษณะดราม่าตระกูลธุรกิจระดับพันล้านที่กำลังสั่นสะเทือนวงการไฮโซเอเชีย

สื่ออินเดียให้ความสำคัญกับอาณาจักรธุรกิจเบียร์ของตระกูลดัง พร้อมอธิบายฐานะความมั่งคั่งและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยมองว่าคดีนี้เป็นหนึ่งในข่าวอื้อฉาวของชนชั้นสูงไทยที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในระดับนานาชาติช่วงนี้

สื่อสิงคโปร์และเกาหลีใต้เน้นด้านอารมณ์และผลกระทบทางสังคม โดยสื่อสิงคโปร์นำเสนอเรื่องราวความเจ็บปวดและคำเปิดใจของผู้กล่าวหา ขณะที่สื่อเกาหลีใช้โทนข่าวเข้มข้นแบบข่าวตระกูลมหาเศรษฐีในวงการบันเทิง เชื่อมโยงประเด็นการแต่งงาน ชีวิตคนดัง และกระแสวิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง

