“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” เข้าใจกระแสรุมแอนตี้ดาราส่งกำลังใจให้ “มายด์ ลภัสลัล” เชื่อจะหาทางออกด้วยตัวเองได้

“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” เข้าใจกระแสชาวเน็ตรุมแอนตี้ดาราส่งกำลังใจให้ “มายด์ ลภัสลัล” วอนอย่าเหมารวม สะเทือนใจ ยอมรับไม่ได้กับการล่วงละเมิดทางเพศในทุกกรณี เชื่อน้องจะสามารถหาทางออกเองได้ หันมาก็จะเจอตนอยู่ตรงนี้
กลายเป็นเรื่องร้อนในโซเชียลเมื่อชาวเน็ตแห่กันลิสต์ชื่อดาราที่กดไลก์และส่งกำลังใจให้ “มายด์ ลภัสลัล” หลังเจอมรสุมครอบครัวขณะตัังครรภ์ สามีถูกแฉล่วงละเมิดทางเพศน้องชายในวัยเด็ก ทำดาราคนดังแห่กันโพสต์ขอโทษแฟนๆ ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือกดไลก์โซเชียลดาราสาว เมื่อถามเรื่องนี้กับ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์”พี่สาวคนสนิทของมายด์ เจ้าตัวก็แสดงความคิดเห็นว่า….
“ได้เห็นข่าวจริงๆ จังๆ เมื่อวาน ก็ยอมรับว่าตกใจมาก มันค่อนข้างหนักมากๆ สำหรับเฟิร์นเองก็ตกใจเหมือนกัน เฟิร์นก็รู้เรื่องนี้พร้อมกับทุกคน ส่วนตัวเฟิร์นไม่ได้รู้จักกับสามีของน้องมาก่อน เพิ่งมีโอกาสได้เจอในวันแต่งงาน ไม่เคยรู้รายละเอียดในครอบครัวของเขาส่วนเรื่องคลิปเสียงเฟิร์นก็รู้สึก…เสียใจกับผู้เสียหายด้วย แล้วก็รู้สึกยอมรับไม่ได้กับการล่วงละเมิดทางเพศในทุกกรณี ก็สะเทือนใจ”
“เข้าใจเลยค่ะ เรื่องพวกนี้มันเป็นกระแสสังคมที่รุนแรง เฟิร์นก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้น สำหรับเฟิร์มด้วยความที่เฟิร์นไม่ได้คุยกับน้องเลย พอน้องโพสต์อะไรขึ้นมามันก็เหมือนเป็นการสื่อสารว่าอยากให้น้องรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ เราก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเขามากๆ สำหรับการกดไลก์เฟิร์นรู้สึกว่าไม่อยากให้ตีความแบบเหมารวมทั้งหมด อย่างตัวเฟิร์นเองและกับอีกหลายๆ คนมั่นใจว่าเขาตระหนักถึงความรุนแรงของเรื่องนี้ เขาไม่มีทางสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศในทุกกรณีค่ะ ได้แต่ฝากความเป็นห่วงไปให้น้อง เดี๋ยวน้องก็ต้องหาทางออกของตัวเองได้ ต่อให้ตอนนี้น้องหันไปจะเหมือนไม่เห็นใคร แต่หันมาก็จะเห็นเราอยู่ตรงนี้”