“มาร์กี้” ต้านกระแสแอนตี้ไม่ไหว ขอโทษ “ทราย สก๊อต” สำนึกผิดแล้วไม่ควรเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออกตัวแรง! เข้าไปคอมเมนต์ซัปพอร์ตให้กำลังใจ “พาย สุนิษฐ์ ภิรมย์ภักดี” และ “มายด์ ลภัสลัล ภิรมย์ภักดี” ในฐานะเพื่อนสนิท และยืนยันว่าพายเป็นคนใจดี อ่อนโยนที่สุดเท่าที่รู้จักมา รวมถึงคอมเมนต์ตอกย้ำเรื่องที่ดิน และวลีเหรียญมี 2 ด้าน

จนทำให้ “มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์” ได้รับผลกระทบมากมาย ถูกชาวเน็ตเอาไปแขวนด่า และอันฟอลโลว์ร่วมแสนแอ็กเคานต์ จนเจ้าตัวต้องออกมาขอโทษ #ทรายสก๊อต และประชาชนที่ทำให้ผิดหวังในตน

“กี้อยากออกมาพูดด้วยตัวเอง กับประเด็นที่เกิดขึ้นในตอนนี้ และขอโทษทุกท่านจากใจจริง กี้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงไป และเข้าใจแล้วว่ากี้ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวของคนอื่นแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องที่เราไม่ได้รู้รายละเอียดทุกอย่าง

ผลของสิ่งที่กี้แสดงออก ทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังหรือไม่สบายใจ กับการกระทำของกี้ กี้รู้สึกเสียใจจริงๆ และกี้สำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น กี้อยากขอโทษทุกคน รวมถึงทราย กี้รู้ตัวแล้วว่าไม่ควรก้าวก่ายในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง หากสิ่งที่กี้แสดงออกไปทำให้ทรายรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใจ กี้ขอโทษอีกครั้ง กี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายความรู้สึกใครเลยจริงๆ

กี้ขอน้อมยอมรับผิดกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ และกี้จะรับทุกคำตักเตือน เพื่อนำไปเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ให้กับตัวกี้นะคะ”














