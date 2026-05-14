“ฟิล์ม รัฐภูมิ” พ้นมลทิน! ศาลชี้ชัดไม่ได้หลอกลงทุน คู่กรณียอมชดใช้ 1.5 แสน จ่อเอาผิด “ตัวการ” อยู่เบื้องหลัง

จากกรณี “ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์” พระเอกชื่อดัง ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุน จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจอย่างหนัก ล่าสุดฟิล์มได้เผยภาพเอกสารรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งระบุรายละเอียดคำพิพากษาในคดีที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคู่กรณี โดยคู่กรณียอมรับสารภาพว่าฟิล์มไม่เคยหลอกลวง ยินยอมชดใช้เงินจำนวน 150,000 บาท โดยจะผ่อนชำระเดือนละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 เดือน
“จากกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผม ‘หลอกลวงการลงทุน’ จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ธุรกิจ และความน่าเชื่อถือของผมที่ผ่านมา วันนี้ศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ได้เป็นความจริง และคู่กรณีได้ขอโทษรวมถึงตกลงชดใช้ค่าเสียหายตามกระบวนการของศาล
ผมเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมาโดยตลอด วันนี้ศาลได้พิสูจน์แล้วว่า สิ่งที่ผมถูกกล่าวหา ถูกโจมตีที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวอ้าง แต่แปลกตรงที่ทุกคดี พอทุกคนไหว้ขอโทษผมเสร็จจะบอกว่า มีคนสั่งให้ทำ มีคนอยากให้พูดให้เราเสียหาย ตัวการ ตัวแต่งเรื่อง เก็บข้อมูลในศาล ส่งตำรวจกันต่อครับ เพราะ คุกรอมันอยู่ ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผม ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากใจครับ”