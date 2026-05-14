“ทราย สก๊อต” ลั่นชีวิตนี้จะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไป เปิดหน้าสู้ “พาย” และครอบครัวเต็มที่ เชื่อสู้ได้ ถ้าเกิดต้องสู้

“ทราย สก๊อต” ลั่นทุกอย่างเป็นไปได้หากตนจะฟ้องร้องดำเนินคดีพี่ชาย “พาย” และแม่ ลั่นตนไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปจากนี้ไม่อยากคุยหรือเห็นหน้าพวกเขาในชีวิตอีกแล้ว พร้อมสู้เต็มที่ เชื่อสู้ได้ ถ้าเกิดต้องสู้
ออกมาเปิดใจในรายการ apop ทางช่องอมรินทร์ทีวีถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจในสังคมกับเรื่องของ “ทราย สก๊อต” ที่ออกมาเปิดเผยว่าถูกพี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ตัวเองข่มขืน แถมคุณแม่ยังมาฟ้องเพื่อเอาบ้านที่คุณปู่ให้ตนคืน นอกจากทรายจะอัดคลิปเล่าทั้งน้ำตาแล้ว ยังเอาคลิปที่คุยกับพี่ชายออกมาให้ทุกคนได้รับฟังด้วยว่าตนถูกพี่ชายกระทำจริงๆ
“ผมแค่คิดถึงหลักฐานทั้งหมดที่ผมมี มันน่าจะตอบคำถามทุกอย่างได้หมด ปีที่แล้วผมอยากคุยกับแม่กับพี่ชายก่อนงานแต่งงาน แต่เขาไม่อยากคุยกับเรา เราเองก็ไม่อยากคุยหรือเห็นหน้าพวกเขาในชีวิตเรา มันเป็นพิษกับเรา ตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่ได้ยินอะไรจากเขาเลย เขาอ้างว่าเขาติดต่อเราไม่ได้ ทรายไม่ได้ดูคลิปเขา มันคลื่นไส้ แม้เขาจะอ้างว่าเขาติดต่อเราไม่ได้แต่ต้นปีเขายังส่งทนายมาติดต่อเราได้ ก็คิดว่าถ้าเขาพยายามจริงๆ เขาก็สามารถทำได้ (จะดำเนินการเรื่องนี้ต่ออย่างไร?) ทุกอย่างเป็นไปได้หมด ทรายไม่ใช่เหยื่อของใคร ประเทศไทยมีเคสแบบนี้เยอะมาก ผิดก็คือผิด ทรายไม่สนว่าเรามีเลือดเนื้อจากใคร ผิดก็คือผิด ทรายพอกับมันแล้ว”
ถามกลับให้อมเรียกว่าหยอกกันเล่น? ถูกเชิญไปงานแต่ง จะไปทำไม บิดเบือน เพี้ยนมาก
“อยากถามว่าการให้อมเอาไว้มันเป็นการหยอกเล่นกันเหรอครับ ก็คงไม่ นิสัยของคนที่กระทำอะไรแบบนี้เขามักจะหาทางออกด้วยการแก้ตัว ผมถึงอัดเทปไว้ ทรายไม่มีวันเป็นเหยื่อของใครอีกแล้ว ทรายเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านแบบนั้นมาทั้งชีวิต ทรายบอกตัวเองว่าทรายจะไม่อายุเกินไปกว่านี้แล้วยังอยู่ภายใต้เรื่องเลวๆ แบบนี้อีกต่อไป มันคือชีวิตของเรา แล้วที่ว่าเชิญผมไปงานแต่งงาน ผมจะไปงานแต่งงานของคนที่ข่มขืนผมทำไม การเชิญมันไม่ใช่การแก้ปัญหาเลย การเข้าคุกคือการแก้ปัญหา ผมคงไม่ไปยืนปาร์ตี้กับคนที่ทำร้ายผมไหม มันเป็นสิ่งที่บิดเบือน เพี้ยนมาก ผมต้องทนกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว”
ไม่ไว้ใจใครในครอบครัว พยายามเก็บหลักฐานมาตลอด
“การที่จะเก็บกดเด็กผู้ชายคนนึงได้มานานขนาดนี้ มันคงมีองค์ประกอบและตัวละครอีกหลายคนที่ชอบเสนอตัวเองในสื่อ หรือเป็นคนที่ดูแลเรา ใจดีกับเรา ด้วยสัญชาตญาณเด็กของเราที่เรารู้จักตรรกะของคนพวกนี้มาทั้งชีวิต ทรายไม่ไว้ใจก็เลยเก็บหลักฐานมาหมด แล้วแต่ใจตัวเองว่าอยากปล่อยเมื่อไหร่ (มีอะไรอยากจะบอกคนที่ติดตามเรื่องนี้?) ขอบคุณทุกคน พวกเราทำได้ พวกเราก้าวออกมาได้ ไม่ต้องกลัว”
ส่วนเรื่องที่ดิน มองไม่ใช่เรื่องปกติเลยที่แม่จะมาฟ้องร้องลูกเพื่อจะเอาทรัพย์สินคืนทั้งๆ ที่รู้มาตลอดว่าลูกชายคนโตของเขาข่มขืนน้อง
“ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ว่ามันไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากจะอยู่บ้านกับคนที่ข่มขืนเขาหรอกครับ แล้วคนที่ข่มขืนก็ไม่สมควรเดินออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ที่ๆ เขาควรอยู่คือคุก ในการที่เขาจะมาถกเถียงเรื่องทรัพย์สินมันเป็นเรื่องที่แปลกมาก เขากับแม่เขาควรไปนั่งคุยกันดีกว่าว่าตกลงเขาคิดยังไงกัน เพราะมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยที่แม่จะมาฟ้องร้องลูกเพื่อจะเอาทรัพย์สินคืนทั้งๆ ที่แม่คนนั้นรู้มาตลอดว่าลูกชายคนโตของเขาข่มขืนน้อง ทรายว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า
(ดำเนินคดีเช่นกัน?) ก็เป็นไปได้ครับ ไม่รู้นะตลอด 2 ปีที่ผ่านมาผมเป็นคนจ่ายภาษีบ้านนั้นคนเดียว ตอนนี้ผมเต็มที่นะครับ มันคือชีวิตของเรา ทรายคือผู้ชายที่ว่ายน้ำข้ามทะเล ทรายสู้ได้ ถ้าเกิดทรายต้องสู้”