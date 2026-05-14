“สังข์ ดอกสะเดา” ป่วยมะเร็ง ยังไม่เสียชีวิต! ลูกชายเผยสาเหตุยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและปั๊มหัวใจ

ลูกชายได้ออกมาประกาศข่าวผ่านเฟซบุ๊ก “สังข์ ดอกสะเดา”เผยว่าตนเองตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัด และไม่ยื้อชีวิตพ่อด้วยการปั๊มหัวใจ เพราะไม่อยากให้พ่อต้องทรมาน
“คุณหมอบอกผมว่าการผ่าตัดมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้ ถึงสำเร็จ พ่อจะทรมาน ผมเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและปํมหัวใจ เพื่อให้พ่อได้อยู่กับทุกๆๆ คนยันลมหายใจสุดท้าย พ่อจะไม่ทรมาน พ่อจะไม่เหนื่อย พ่อจะแค่นอนหลับฝัน สุดท้ายพ่อจะค่อยๆๆ ถอยลงไปเอง ขอโทษทุกคนนะครับ ที่ผมบอกมาอธิบายแบบนี้ บีบหัวใจผมสุดๆๆๆเหมือนกันครับ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในการตัดสินใจของผม #MarttathanSakol #ลูกชายคนกลาง”
อย่างไรก็ตาม สังข์ ดอกสะเดา เข้าออกรพ. ติดต่อกันหลายครั้งในช่วงหลังๆ โดยเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอด ซึ่งส่งผลให้มีอาการเหนื่อย หายใจหอบ และต้องใช้ยาพ่นบรรเทาอาการตลอดเวลา แม้จะพยายามฮึดสู้ แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น
โดยก่อนหน้าประกาศข่าวบีบหัวใจ ลูกชายเพิ่งพาสังข์เข้ารพ. เนื่องจากอาการทรุดหนักจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ พร้อมเผยคำถามที่บีบหัวใจลูก หากคนไข้หัวใจหยุดเต้น ญาติยินดีให้ปั๊มหัวใจใช่หรือไม่ ซึ่งตอนนั้นลูกชายยินยอมให้ปั๊มหัวใจช่วยเหลือ แต่ล่าสุดได้เผยว่าไม่ยื้อพ่อให้ทรมานอีกแล้ว
นอกจากนี้ ลูกชายได้เผยเพิ่มเติมว่า พ่อป่วยเป็นมะเร็ง ตอนนี้ยังไม่เสียชีวิต ครอบครัวยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจตามคำสั่งเสีย
“ขอ อธิบายให้เข้าใจนะครับ คุณพ่อยังไม่เสียนะครับ
เมื่อวานได้คุยปรึกษากับคุณหมอแล้ว ผลออกมาว่าพ่อเป็นมะเร็ง ในการรักษาทีแรกคุณหมอจะให้เจาะคอเพื่อสะดวกในการช่วยหายใจ แต่เมื่อประเมินอาการของโรคแล้ว ร่างกายพ่ออาจจะรับไม่ไหว เพราะระหว่างการผ่าตัดมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้ และเมื่อถึงผ่าตัดเจาะคอสำเร็จ พ่อจะทรมารมากๆ ผมและครอบครัวเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและยื้อชีวิตด้วยการปั้มหัวใจ (อย่างที่พ่อเคยพูดขอและสั่งเสีย) เพื่อให้ตอนนี้พ่อได้อยู่กับทุกๆ คนจนลมหายใจสุดท้าย #MarttathanSakol #ลูกชายคนกลาง”