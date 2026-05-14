อิปปอน (IPONE) เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย นำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียมสู่ผู้ขับขี่ชาวไทย

อิปปอน (IPONE) แบรนด์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียมจากประเทศฝรั่งเศส ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สำหรับรถสองล้อโดยเฉพาะ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569
อิปปอน (IPONE) แบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีล้ำสมัย สมรรถนะที่โดดเด่น และผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่พัฒนาขึ้นสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ พร้อมรุกเสริมความแข็งแกร่งในตลาดรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสกู๊ตเตอร์และรถอันเดอร์โบนเป็นยานพาหนะหลักสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ คือการนำเสนอเทคโนโลยีสูตรหล่อลื่นขั้นสูงของอิปปอน (IPONE) ที่ใช้เบสน้ำมันชนิด PAO และเอสเทอร์100% ซึ่งเป็นเบสน้ำมันคุณภาพสูงในกลุ่ม Group 4 และ Group 5 ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานระดับสูงของอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นในปัจจุบัน ด้วยการผสานคุณสมบัติเด่นของเอสเทอร์เข้ากับเบสน้ำมันระดับพรีเมียมผลิตภัณฑ์ของอิปปอน (IPONE) จึงช่วยมอบการปกป้องเครื่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสึกหรอ รองรับการขับขี่สมรรถนะสูง และช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อิปปอน (IPONE) พร้อมตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานในชีวิตประจำวัน ผู้รักการดูแลรถจักรยานยนต์ หรือผู้ที่ต้องการสมรรถนะสูงสุดจากเครื่องยนต์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือกว่าในทุกเส้นทาง
กลุ่มผลิตภัณฑ์: สะท้อนความก้าวหน้าและความเชี่ยวชาญขั้นสูง
ด้วยแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น อิปปอน (IPONE) ได้นำแนวคิด “ลำดับขั้นสายคาดยูโด” มาถ่ายทอดสู่การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสื่อถึงระดับสมรรถนะและลักษณะการใช้งานได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ พร้อมกันนี้ บรรจุภัณฑ์ยังได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะมังงะญี่ปุ่น ถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ทันสมัย เปี่ยมด้วยพลัง และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่รุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว
• Katana (สายคาดสีน้ำเงิน) – น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ มอบการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมและความทนทานระดับพรีเมียม
• R4000 (สายคาดสีเขียว) – น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ มอบความสมดุลระหว่างสมรรถนะและความคุ้มค่า เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ผลิตภัณฑ์แต่ละระดับได้รับการออกแบบให้สะท้อนเส้นทางการพัฒนาของผู้ขับขี่ ตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการรีดสมรรถนะขั้นสูงสุด ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับความต้องการและสไตล์การขับขี่ของตนได้อย่างลงตัว
ออกแบบมาเพื่อสไตล์การขับขี่ของผู้ขับขี่ชาวไทยโดยเฉพาะ
ในประเทศไทย รถจักรยานยนต์ไม่ได้เป็นเพียงความหลงใหลเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การขับขี่ท่ามกลางการจราจรหนาแน่นในเขตเมือง ไปจนถึงการเดินทางระยะไกลในต่างจังหวัด ผู้ขับขี่จึงต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่สามารถรักษาสมรรถนะได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะการใช้งานที่หนักและหลากหลาย
ด้วยความเข้าใจในลักษณะการใช้งานดังกล่าว อิปปอน (IPONE) จึงพัฒนาสูตรน้ำมันหล่อลื่นที่มอบสมรรถนะอันเชื่อถือได้ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ และคงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างสม่ำเสมอในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่แบบหยุด-ออกตัวในเมือง หรือการเดินทางไกลบนถนนโล่ง เครื่องยนต์ยังคงได้รับการดูแลและปกป้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ
แบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน: เหนือกว่าสมรรถนะ
วิสัยทัศน์นี้ถูกถ่ายทอดผ่านการเปิดตัวแบรนด์สู่ตลาดไทย คุณสุรเชษฐศรกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป โมตุล (ประเทศไทย) กล่าวว่า
“IPONE แบรนด์น้ำมันหล่อลื่นจักรยานยนต์ชั้นนำจากฝรั่งเศส เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อนำเสนอนวัตกรรมน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทุกสไตล์ ตั้งแต่สายสปอร์ตไปจนถึงการใช้งานในชีวิตประจำวัน ด้วยประสบการณ์ยาวนานในวงการมอเตอร์สปอร์ตยุโรป IPONE โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีสูตรสังเคราะห์ที่ช่วยลดแรงเสียดทาน ปกป้องเครื่องยนต์ในสภาวะรอบจัด และยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ที่นำเข้ามาในไทยครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ เพื่อตอบสนองตลาดรถจักรยานยนต์ที่มีความหลากหลายสูงในประเทศไทย
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของตลาดรถจักรยานยนต์ไทยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นของ IPONE ในการสร้างการรับรู้แบรนด์และขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ โดยเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญจากยุโรปผสานกับความเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ในประเทศไทย จะทำให้ IPONE สามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแบรนด์น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียมที่ผู้ขับขี่ชาวไทยไว้วางใจในระยะยาว”
เปิดตัวสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ
การเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งนี้ได้รวบรวมสื่อมวลชน ตัวแทนจำหน่าย อินฟลูเอนเซอร์ และผู้หลงใหลในรถจักรยานยนต์เข้าด้วยกัน ร่วมทำกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมอิปปอน (IPONE) ได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้แก่
• การจัดแสดงผลิตภัณฑ์อย่างครบครัน พร้อมข้อมูลเชิงลึก
• การแนะนำแบรนด์และแนวคิด
• กิจกรรม Rally Challenge เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
• การพบปะและสื่อสารโดยตรงกับทั้งผู้บริโภคและพันธมิตรทางธุรกิจ
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของอิปปอน (IPONE) ในการเข้าสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยต่อยอดจากการสร้างการรับรู้ในกลุ่มคอมมูนิตี้ผู้ขับขี่ก่อนหน้านี้ และวางรากฐานสู่การเติบโตและการพัฒนาแบรนด์ในระยะยาว
เกี่ยวกับอิปปอน (IPONE)
อิปปอน (IPONE) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นจากประเทศฝรั่งเศส ที่ขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลในรถจักรยานยนต์อย่างแท้จริง ในฐานะแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสำหรับรถสองล้อ อิปปอนอยู่เคียงข้างผู้ขับขี่ทั่วโลกในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ ครอบคลุมทุกประเภทการขับขี่ชื่อ “IPONE” ได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่า “Ippon” ในกีฬายูโด ซึ่งเป็นท่าที่สื่อถึงความมุ่งมั่นและชัยชนะอย่างเด็ดขาดเมื่อทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ ย่อมการันตีชัยชนะ เช่นเดียวกับแนวคิดของแบรนด์ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกผลิตภัณฑ์
อิปปอนโดดเด่นด้วยนวัตกรรมที่กล้าท้าทายกรอบเดิม และเอกลักษณ์ด้านดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยบรรจุภัณฑ์สีขาวและการสื่อสารที่แตกต่างอย่างมีสไตล์ โดยให้ความสำคัญกับ “ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน” เป็นหัวใจหลัก แบรนด์จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ 100% เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหล ไร้รอยต่อ ให้ผู้ขับขี่ได้เพลิดเพลินกับทุกการเดินทางอย่างเต็มที่
ด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน อิปปอนนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับผู้ขับขี่ที่ให้ความสำคัญทั้งสมรรถนะและความสวยงาม แม้จะพัฒนาในประเทศฝรั่งเศส แต่อิปปอนยังผสานแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องความมุ่งมั่นและวินัย ซึ่งถูกถ่ายทอดอยู่ในดีเอ็นเอของแบรนด์ นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง MotoGP เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ใช้งานรุ่นใหม่
ในฐานะแบรนด์ที่กำลังเติบโต อิปปอนวางตำแหน่งเป็นน้ำมันเครื่องระดับพรีเมียมสำหรับผู้ขับขี่ที่มองหาความแตกต่างจากกระแสหลัก ผู้ที่ต้องการก้าวข้ามข้อจำกัดของแบรนด์น้ำมันรายใหญ่แบบดั้งเดิม ด้วยพลังแห่งความหลงใหล อิปปอนไม่ได้มอบเพียงสมรรถนะ แต่ยังสร้างความผูกพันทางอารมณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุกเส้นทาง และทุกความทรงจำของผู้ขับขี่
