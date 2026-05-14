“มารีน่า” น้องสาว “มาร์กี้” ขอโทษ “ทราย สก๊อต” แล้ว! ยอมรับให้กำลังใจ “มายด์ ลภัสลัล” ก่อนฟังคลิปเสียง

เป็นอีกคนที่โดนดรามาหนัก สำหรับ “มารีน่า ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า” น้องสาว “มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า” แม่สื่อที่ทำให้ “มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” ได้รู้จักกับและสานสัมพันธ์รักกับ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” เหตุคอมเมนต์ให้กำลังใจมายด์และพาย มีการขุดว่าครั้งหนึ่ง มารีน่า เคยสนิทกับทรายมากๆ อีกด้วย
ล่าสุด อินสตาแกรม มารีน่า ได้โพสต์ข้อความขอโทษทราย ยอมรับให้กำลังใจมายด์เพราะห่วงสภาพจิตใจของเพื่อน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนได้รับฟังคลิปเสียงพร้อมทุกคน น้อมรับผิด และจะนำไปเป็นบทเรียนทบทวนตัวเอง
“สวัสดีค่ะ โพสต์นี้น่าอยากออกมาขอโทษทุกคนจากใจจริงกับสิ่งที่กำลังเป็นประเด็นที่อ่อนไหวอยู่ในตอนนี้
น่าอยากขอชี้แจงว่า ในข้อความที่น่าได้สื่อสารออกไปนั้น เจตนาเพียงหนึ่งเดียวของน่า คือการให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังตั้งครรภ์เพราะเป็นห่วงสภาพจิตใจของเพื่อนในขณะที่กำลังถูกต่อว่า โดยที่ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงหรือได้รับฟังคลิปเสียงไปพร้อมกับทุกคน และน่าเข้าใจดีแล้วว่าการแสดงออกของตัวเองได้ส่งผลกระทบสะเทือนใจต่อหลายฝ่าย และทำให้หลายคนต้องผิดหวัง
สำหรับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ น่าขอยืนยันว่าน่ามีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร และไม่ควรถูกมองข้ามไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทั้งยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวซึ่งน่าไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายตั้งแต่แรก น่าเข้าใจแล้วว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้โดยใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและน่าเสียใจที่อาจทำให้หลายฝ่ายเข้าใจผิดและได้รับผลกระทบ
ในฐานะเพื่อนของมายด์ น่ายังคงขอเป็นกำลังใจให้เพื่อน คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพของลูกในท้องและเป็นกำลังใจให้เพื่อนเสมอรับมือกับเรื่องนี้อย่างมีสติและเข้มแข็งเพื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีที่สุด
สุดท้ายนี้ น่าอยากขอโทษทรายจากใจจริงอีกครั้ง รวมถึงทุกคนที่ได้รับผลกระทบหรือรู้สึกผิดหวังในตัวน่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ น่าจะนำบทเรียนครั้งนี้ไปทบทวนตัวเอง และระมัดระวังการใช้คำพูดและการกระทำต่อสังคมให้มากขึ้นค่ะ 🙏🏻”