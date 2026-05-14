“นนท์ อินทนนท์” ขอโทษ ดรามาไลก์โพสต์ “มายด์ ลภัสลัล” ยันไม่สนับสนุนความรุนแรง

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่โดนสังคมโจมตี เหตุกดไลก์โพสต์ “มายด์ ลภัสลัลิ จิรเวชสุนทรกุล” และ “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต”ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวในสังคม เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
ล่าสุด “นนท์ อินทนนท์” ได้ออกมโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ยืนยันไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ การกดไลก์ แค่อยากส่งกำลังใจให้เพื่อนเท่านั้น พร้อมขอโทษผู้เสียหายหากทำให้รู้สึกไม่ดี
“ก่อนอื่น นนท์ขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า นนท์ไม่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมใดๆ ต่อบุคคลภายนอกหรือสมาชิกในครอบครัวก็ตาม นนท์ให้ความสำคัญและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนเสมอมา
สำหรับการกดถูกใจที่เกิดขึ้น นนท์มีเจตนาเพียงเพื่อต้องการส่งกำลังใจให้กับเพื่อนเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาที่จะส่งเสริมเนื้อหาไปในทิศทางอื่นตามที่มีการตีความ นนท์ยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขาดความรอบคอบและไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมาให้ถี่ถ้วน
นนท์รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งหากการกระทำของนนท์สร้างความผิดหวัง กระทบกระเทือนจิตใจ หรือทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกไม่สบายใจ นนท์ขออภัยจากใจจริงมา ณ ที่นี้ครับ
เหนือสิ่งอื่นใด นนท์ขอโทษไปยังผู้เสียหายในทุกเหตุการณ์ หากการกระทำของนนท์ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี นนท์ขอน้อมรับคำติชมและจะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนเพื่อระมัดระวังการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะให้มากขึ้นในอนาคตครับ”