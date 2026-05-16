“พอล แม็กคาร์ตนีย์” แขวะวัฒนธรรมอินฟลูเอนเซอร์ คนไร้พรสวรรค์กลับดังระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดใจในวาระออกหนังสือเล่มใหม่
ตำนานวง The Beatles วัย 83 ปี เปิดใจถึงโลกคนดังยุคโซเชียล ชี้หลายคน “ดูไม่มีพรสวรรค์แต่กลับดังมหาศาล” พร้อมมองว่าดารารุ่นใหม่ที่บ่นเรื่องแฟนคลับและชื่อเสียงคือ “ปัญหาสมัยใหม่” เพราะยุคของเขากลับรักการเป็นคนดังและไม่เคยมองว่าเป็นภาระ

พอล แม็กคาร์ตนีย์ สมาชิกระดับตำนานของ The Beatles ออกมาแสดงความเห็นตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินฟลูเอนเซอร์และชื่อเสียงในยุคโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า ปัจจุบันมี “คนที่ดูไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรเป็นพิเศษ” แต่กลับโด่งดังระดับโลกจากยอดวิวและกระแสบนอินเทอร์เน็ต

ในการให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ The Rest Is Entertainment พอลถูกถามว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึก “ไม่เข้าใจ” มากที่สุดเกี่ยวกับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักร้องวัย 83 ปีตอบว่า เขาไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมอินฟลูเอนเซอร์ เพราะไม่ใช่คนรุ่นเดียวกับโซเชียลมีเดีย แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นมันอยู่ตลอด

“มันตลกดีนะ และผมคิดว่ามันคงมีมาตลอด แต่ตอนนี้คนที่ดูเหมือนไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรเป็นพิเศษ กลับโด่งดังมหาศาล มียอดวิวเป็นพันล้าน” พอลกล่าว พร้อมยอมรับแบบติดตลกว่า เขาต้องระวังเวลาพูดเรื่องนี้ เพราะมันอาจทำให้ตัวเองดูเป็น “คนหัวเก่า” ซึ่งเขาก็บอกว่า “ผมก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ”

พอล ในวัย 84 ปี ยังคงมีผลงานต่อเนื่อง
นอกจากเรื่องอินฟลูเอนเซอร์แล้ว พอลยังพูดถึงทัศนคติของคนดังยุคใหม่ที่มักออกมาบ่นเรื่องชื่อเสียงและการถูกแฟนคลับรบกวน โดยเปรียบเทียบกับยุคที่ The Beatles กำลังโด่งดังในช่วงทศวรรษ 1960

“ตอนที่คุณเริ่มมีชื่อเสียง คุณรักมัน เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณพยายามจะไปให้ถึง คนจำคุณได้บนถนน แล้วคุณก็ชอบมัน ยุคพวกเราไม่มีอะไรแบบ ‘โอ๊ย คนมารบกวนฉัน’ นั่นเป็นโรคของยุคสมัยใหม่ พวกเรารักมัน และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน”

อย่างไรก็ตาม พอลยอมรับว่าโลกเปลี่ยนไปมากหลังยุคสมาร์ตโฟน ปัจจุบันทุกครั้งที่มีคนเข้ามาทัก ก็มักจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขอถ่ายรูปทันที ซึ่งเขามักปฏิเสธอย่างสุภาพ เพราะไม่ต้องการให้ตัวเองกลายเป็น “ของโชว์”

มีผลงานต่อเนื่องยาวนานถึงเกือบ 70 ปี แล้ว
เขาเล่าว่าเคยอธิบายเรื่องนี้กับ โอปราห์ วินฟรีย์ ด้วย โดยเปรียบตัวเองกับ “ลิงริมชายหาดในแซงต์-โทรเปซ์” ที่นักท่องเที่ยวจ่ายเงินเพื่อถ่ายรูปด้วย

“ผมไม่อยากรู้สึกเหมือนลิงตัวนั้น พอผมถ่ายรูปกับใคร ผมรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไป”

นอกจากบทสัมภาษณ์ที่กลายเป็นไวรัลแล้ว พอลยังเตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่ The Boys of Dungeon Lane ซึ่งเป็นสตูดิโออัลบั้มลำดับที่ 18 ของเขา โดยเนื้อหาจะย้อนกลับไปเล่าความทรงจำวัยเด็กในเมืองลิเวอร์พูล รวมถึงช่วงเวลาก่อนเกิดปรากฏการณ์ Beatlemania กับ จอห์น เลนนอน และ จอร์จ แฮร์ริสัน

ซิงเกิลแรกของอัลบั้มอย่าง “Days We Left Behind” ถูกเปิดตัวผ่าน BBC Merseyside Radio และถือเป็นผลงานเพลงใหม่ครั้งแรกของพอลในรอบ 5 ปี โดยเจ้าตัวบอกว่า อัลบั้มนี้คือผลงานที่ “เป็นส่วนตัวที่สุด” ในชีวิตของเขา และเต็มไปด้วยความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตชนชั้นแรงงานในลิเวอร์พูลหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

แจ้งเกิดในฐานะสมาชิก The Beatles
พอล แม็กคาร์ตนีย์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 1942 ที่เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และกลายเป็นหนึ่งในนักดนตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีโลก เขาเริ่มต้นเส้นทางดนตรีตั้งแต่วัยรุ่น ก่อนร่วมก่อตั้งวง The Beatles ร่วมกับ จอห์น เลนนอน, จอร์จ แฮร์ริสัน และ ริงโก สตาร์ ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ก่อนวงจะกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและเปลี่ยนโฉมวงการเพลงสมัยใหม่ไปตลอดกาล

ตลอดช่วงเวลากับ The Beatles พอลมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะนักร้อง นักแต่งเพลง และมือเบส โดยเขาแต่งเพลงระดับตำนานจำนวนมาก เช่น “Hey Jude,” “Let It Be,” “Yesterday” และ “Blackbird” หลังวงยุบในปี 1970 เขายังคงประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยว และก่อตั้งวง Wings ซึ่งสร้างเพลงฮิตอีกหลายเพลง พร้อมคว้ารางวัลแกรมมีและสร้างยอดขายระดับมหาศาลต่อเนื่องหลายทศวรรษ

นอกจากความสำเร็จด้านดนตรี พอลยังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ “เซอร์” จากราชวงศ์อังกฤษในปี 1997 จากผลงานต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจุบันในวัย 83 ปี เขายังคงออกทัวร์ แสดงคอนเสิร์ต และปล่อยผลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่ประสบความสำเร็จและทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาลของวงการบันเทิงโลก

กำลังจะมีหนังชีวประวัติของสมาชิกวง The Beatles ทั้ง 4 คน ออกมา

