“พอล แม็กคาร์ตนีย์” แขวะวัฒนธรรมอินฟลูเอนเซอร์ คนไร้พรสวรรค์กลับดังระดับโลก

ตำนานวง The Beatles วัย 83 ปี เปิดใจถึงโลกคนดังยุคโซเชียล ชี้หลายคน “ดูไม่มีพรสวรรค์แต่กลับดังมหาศาล” พร้อมมองว่าดารารุ่นใหม่ที่บ่นเรื่องแฟนคลับและชื่อเสียงคือ “ปัญหาสมัยใหม่” เพราะยุคของเขากลับรักการเป็นคนดังและไม่เคยมองว่าเป็นภาระ
พอล แม็กคาร์ตนีย์ สมาชิกระดับตำนานของ The Beatles ออกมาแสดงความเห็นตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินฟลูเอนเซอร์และชื่อเสียงในยุคโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า ปัจจุบันมี “คนที่ดูไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรเป็นพิเศษ” แต่กลับโด่งดังระดับโลกจากยอดวิวและกระแสบนอินเทอร์เน็ต
ในการให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ The Rest Is Entertainment พอลถูกถามว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึก “ไม่เข้าใจ” มากที่สุดเกี่ยวกับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักร้องวัย 83 ปีตอบว่า เขาไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมอินฟลูเอนเซอร์ เพราะไม่ใช่คนรุ่นเดียวกับโซเชียลมีเดีย แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นมันอยู่ตลอด
“มันตลกดีนะ และผมคิดว่ามันคงมีมาตลอด แต่ตอนนี้คนที่ดูเหมือนไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรเป็นพิเศษ กลับโด่งดังมหาศาล มียอดวิวเป็นพันล้าน” พอลกล่าว พร้อมยอมรับแบบติดตลกว่า เขาต้องระวังเวลาพูดเรื่องนี้ เพราะมันอาจทำให้ตัวเองดูเป็น “คนหัวเก่า” ซึ่งเขาก็บอกว่า “ผมก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ”
นอกจากเรื่องอินฟลูเอนเซอร์แล้ว พอลยังพูดถึงทัศนคติของคนดังยุคใหม่ที่มักออกมาบ่นเรื่องชื่อเสียงและการถูกแฟนคลับรบกวน โดยเปรียบเทียบกับยุคที่ The Beatles กำลังโด่งดังในช่วงทศวรรษ 1960
“ตอนที่คุณเริ่มมีชื่อเสียง คุณรักมัน เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณพยายามจะไปให้ถึง คนจำคุณได้บนถนน แล้วคุณก็ชอบมัน ยุคพวกเราไม่มีอะไรแบบ ‘โอ๊ย คนมารบกวนฉัน’ นั่นเป็นโรคของยุคสมัยใหม่ พวกเรารักมัน และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน”
อย่างไรก็ตาม พอลยอมรับว่าโลกเปลี่ยนไปมากหลังยุคสมาร์ตโฟน ปัจจุบันทุกครั้งที่มีคนเข้ามาทัก ก็มักจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขอถ่ายรูปทันที ซึ่งเขามักปฏิเสธอย่างสุภาพ เพราะไม่ต้องการให้ตัวเองกลายเป็น “ของโชว์”
เขาเล่าว่าเคยอธิบายเรื่องนี้กับ โอปราห์ วินฟรีย์ ด้วย โดยเปรียบตัวเองกับ “ลิงริมชายหาดในแซงต์-โทรเปซ์” ที่นักท่องเที่ยวจ่ายเงินเพื่อถ่ายรูปด้วย
“ผมไม่อยากรู้สึกเหมือนลิงตัวนั้น พอผมถ่ายรูปกับใคร ผมรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไป”
นอกจากบทสัมภาษณ์ที่กลายเป็นไวรัลแล้ว พอลยังเตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่ The Boys of Dungeon Lane ซึ่งเป็นสตูดิโออัลบั้มลำดับที่ 18 ของเขา โดยเนื้อหาจะย้อนกลับไปเล่าความทรงจำวัยเด็กในเมืองลิเวอร์พูล รวมถึงช่วงเวลาก่อนเกิดปรากฏการณ์ Beatlemania กับ จอห์น เลนนอน และ จอร์จ แฮร์ริสัน
ซิงเกิลแรกของอัลบั้มอย่าง “Days We Left Behind” ถูกเปิดตัวผ่าน BBC Merseyside Radio และถือเป็นผลงานเพลงใหม่ครั้งแรกของพอลในรอบ 5 ปี โดยเจ้าตัวบอกว่า อัลบั้มนี้คือผลงานที่ “เป็นส่วนตัวที่สุด” ในชีวิตของเขา และเต็มไปด้วยความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตชนชั้นแรงงานในลิเวอร์พูลหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
พอล แม็กคาร์ตนีย์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 1942 ที่เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และกลายเป็นหนึ่งในนักดนตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีโลก เขาเริ่มต้นเส้นทางดนตรีตั้งแต่วัยรุ่น ก่อนร่วมก่อตั้งวง The Beatles ร่วมกับ จอห์น เลนนอน, จอร์จ แฮร์ริสัน และ ริงโก สตาร์ ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ก่อนวงจะกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและเปลี่ยนโฉมวงการเพลงสมัยใหม่ไปตลอดกาล
ตลอดช่วงเวลากับ The Beatles พอลมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะนักร้อง นักแต่งเพลง และมือเบส โดยเขาแต่งเพลงระดับตำนานจำนวนมาก เช่น “Hey Jude,” “Let It Be,” “Yesterday” และ “Blackbird” หลังวงยุบในปี 1970 เขายังคงประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยว และก่อตั้งวง Wings ซึ่งสร้างเพลงฮิตอีกหลายเพลง พร้อมคว้ารางวัลแกรมมีและสร้างยอดขายระดับมหาศาลต่อเนื่องหลายทศวรรษ
นอกจากความสำเร็จด้านดนตรี พอลยังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ “เซอร์” จากราชวงศ์อังกฤษในปี 1997 จากผลงานต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจุบันในวัย 83 ปี เขายังคงออกทัวร์ แสดงคอนเสิร์ต และปล่อยผลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่ประสบความสำเร็จและทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาลของวงการบันเทิงโลก